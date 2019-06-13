13 июня 2019, 09:26

Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг

  • 997
  • 0
Компания Kia представила обновленный седан Kia K7, известный на некоторых рынках как Cadenza. Дизайнеры настолько серьезно переосмыслили облик модели, что решено было добавить к названию приставку Premier.
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
KIA Cadenza
Выпускается с 2013 г.
Новый от 593 000 до 1 065 000 Р
Отзывов: 1
Большой седан Kia K7/Cadenza занимает в модельном ряду корейской марки место на ступень ниже флагманского К9/К900. Нынешнее обновление – это традиционный рестайлинг в середине жизненного цикла модели. Седан второго поколения дебютировал три года назад. Но масштабу изменений могли бы позавидовать многие автопроизводители. Автомобиль получил полностью переработанную оптику, а благодаря новому обвесу стал длиннее на 25 мм (до 4 995 мм). Теперь он выглядит более спортивно и внушительно.

В салоне улучшили шумоизоляцию, пересмотрели конфигурацию передней панели, модернизировали медиасистему, диагональ сенсорного экрана которой увеличилась с 8 до 12,3-дюймов. В список базового оснащения теперь входит кожаный салон, светодиодная оптика, 9 подушек безопасности, камера заднего вида и передние сидения с электроприводом и вентиляцией. В качестве опции доступна цифровая приборная панель, куда при включении «поворотников» выводится изображение с боковых камер. Кстати, фронтальную и заднюю камеры можно использовать в качестве видеорегистратора, записывая полученное с них изображение.

В моторной гамме появилась 2,5-литровая «четверка» семейства SmartStream с комбинированным впрыском топлива. Она придет на смену атмосферному агрегату 2.4 GDI (190 л.с.). Характеристики ее пока не уточняются. Кроме того, покупателям предложат версии с бензиновым V6 3.0 GDI (266 л.с.), турбодизелем 2.2 CRDi (202 л.с.) и битопливным агрегатом V6 3.0 LPI (235 л.с.). Будет в составе и гибридная модификация на базе 2,4-литрового «атмосферника» MPI (159 л.с.) и 52-сильного электромотора. Все двигатели работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Продажи в Корее уже начались. Цены стартуют с отметки 22 600 долларов (около 1,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Позднее обновленная Kia Cadenza появится и на других рынках, включая США. В Россию модель официально не поставляется.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Форум KIA Besta
А кто-нибудь менял самостоятельно сцепление у бесты? поделитесь опытом, сложно ли снять корзину.
romabest
Форум KIA Ceed
при движении слышен стук при нажатии на тормоз стук прекращается.что это за не исправность?
аноним
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
Lada Largus: что предлагает рынок подержанных машин
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа KIA Cadenza
Объявления о продаже KIA Cadenza
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
{{model_no_show_3108}}Большой седан Kia K7/Cadenza занимает в модельном ряду корейской марки место на ступень ниже флагманского К9/К900. Нынешнее обновление – это традиционный рестайлинг в середине жизненного цикла модели. Седан второго поколения дебютировал три года назад. Но масштабу изменений могли бы позавидовать многие автопроизводители. Автомобиль получил полностью переработанную оптику, а благодаря новому обвесу стал длиннее на 25 мм (до 4 995 мм). Теперь он выглядит более спортивно и внушительно.В салоне улучшили шумоизоляцию, пересмотрели конфигурацию передней панели, модернизировали медиасистему, диагональ сенсорного экрана которой увеличилась с 8 до 12,3-дюймов. В список базового оснащения теперь входит кожаный салон, светодиодная оптика, 9 подушек безопасности, камера заднего вида и передние сидения с электроприводом и вентиляцией. В качестве опции доступна цифровая приборная панель, куда при включении «поворотников» выводится изображение с боковых камер. Кстати, фронтальную и заднюю камеры можно использовать в качестве видеорегистратора, записывая полученное с них изображение.В моторной гамме появилась 2,5-литровая «четверка» семейства SmartStream с комбинированным впрыском топлива. Она придет на смену атмосферному агрегату 2.4 GDI (190 л.с.). Характеристики ее пока не уточняются. Кроме того, покупателям предложат версии с бензиновым V6 3.0 GDI (266 л.с.), турбодизелем 2.2 CRDi (202 л.с.) и битопливным агрегатом V6 3.0 LPI (235 л.с.). Будет в составе и гибридная модификация на базе 2,4-литрового «атмосферника» MPI (159 л.с.) и 52-сильного электромотора. Все двигатели работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Продажи в Корее уже начались. Цены стартуют с отметки 22 600 долларов (около 1,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Позднее обновленная Kia Cadenza появится и на других рынках, включая США. В Россию модель официально не поставляется.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростов-на-Дону Нижний Новгород Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG