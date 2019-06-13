13 июня 2019, 09:26
Kia Cadenza перенесла основательный рестайлинг
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Компания Kia представила обновленный седан Kia K7, известный на некоторых рынках как Cadenza. Дизайнеры настолько серьезно переосмыслили облик модели, что решено было добавить к названию приставку Premier.
KIA Cadenza
Выпускается с 2013 г.
Новый от 593 000 до 1 065 000 Р
Отзывов: 1
В салоне улучшили шумоизоляцию, пересмотрели конфигурацию передней панели, модернизировали медиасистему, диагональ сенсорного экрана которой увеличилась с 8 до 12,3-дюймов. В список базового оснащения теперь входит кожаный салон, светодиодная оптика, 9 подушек безопасности, камера заднего вида и передние сидения с электроприводом и вентиляцией. В качестве опции доступна цифровая приборная панель, куда при включении «поворотников» выводится изображение с боковых камер. Кстати, фронтальную и заднюю камеры можно использовать в качестве видеорегистратора, записывая полученное с них изображение.
В моторной гамме появилась 2,5-литровая «четверка» семейства SmartStream с комбинированным впрыском топлива. Она придет на смену атмосферному агрегату 2.4 GDI (190 л.с.). Характеристики ее пока не уточняются. Кроме того, покупателям предложат версии с бензиновым V6 3.0 GDI (266 л.с.), турбодизелем 2.2 CRDi (202 л.с.) и битопливным агрегатом V6 3.0 LPI (235 л.с.). Будет в составе и гибридная модификация на базе 2,4-литрового «атмосферника» MPI (159 л.с.) и 52-сильного электромотора. Все двигатели работают в паре с 8-диапазонным «автоматом». Продажи в Корее уже начались. Цены стартуют с отметки 22 600 долларов (около 1,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Позднее обновленная Kia Cadenza появится и на других рынках, включая США. В Россию модель официально не поставляется.
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Комментарии пользователей
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Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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