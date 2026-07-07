Почему эксперты считают обновленный Kia Carnival 2027 интересным выбором для семей и что изменилось

7 июля 2026, 11:04
Kia Carnival 2027: новые опции, гибрид и минимальный рост цен в США
Kia Carnival 2027: новые опции, гибрид и минимальный рост цен в США
Kia продолжает укреплять позиции на американском рынке, несмотря на спад интереса к минивэнам. Обновленный Carnival 2027 года получил гибридную версию, расширенные опции и сохранил доступную цену, что может повлиять на расстановку сил в сегменте.
Обновление Kia Carnival 2027 года привлекло внимание не только поклонников марки, но и экспертов рынка, поскольку в условиях постепенной трансформации американского сегмента минивэнов корейский производитель делает ставку на гибридные технологии и расширение функциональных возможностей, стараясь не увеличивать конечную стоимость для потребителя.
В этом году Kia America демонстрирует рекордные продажи: за первое полугодие реализовано 430 727 автомобилей, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и такой результат достигнут благодаря грамотному сочетанию новых и обновлённых моделей, а также появлению нишевых предложений, к числу которых относится и Carnival 2027. Этот минивэн конкурирует с Chrysler Pacifica, Toyota Sienna и Honda Odyssey, но выгодно отличается оригинальным дизайном в стиле внедорожников и наличием гибридной версии.
Внешне Carnival 2027 сохранил узнаваемый облик, а среди ключевых изменений — расширенная палитра цветов с новым оттенком Iceberg Green для версий EX, SX и SX Prestige, а также возможность заказать капитанские кресла второго ряда для комплектаций EX и SX, что повышает комфорт и упрощает доступ к третьему ряду, особенно важный для семей с детьми.
Цены на модель практически не изменились: базовая бензиновая версия LX стартует с 37 490 долларов, LXS — с 39 490, EX — с 41 690, SX — с 46 590, топовая SX Prestige — с 51 590 долларов, тогда как гибридная версия начинается с 41 490 долларов за LXS и доходит до 53 590 за SX Prestige. Гибридный Carnival HEV сочетает 1,6-литровый турбомотор с электродвигателем и батареей на 1,49 кВт·ч, обеспечивая суммарную мощность 242 лошадиные силы и расход топлива около 32 миль на галлон.
Важным новшеством стало то, что открывающаяся панорамная система для задних пассажиров теперь доступна только для гибридной SX Prestige с сиденьями VIP Lounge, а для комплектации EX появилась опция Dark Edition Package. Бензиновая версия Carnival оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 287 лошадиных сил и крутящим моментом 260 Ньютон-метров, что обеспечивает уверенную динамику как на трассе, так и в городе.
Kia Carnival 2027 года остаётся одним из немногих минивэнов, предлагающих гибридную силовую установку в сочетании с широким набором опций и современным дизайном, что может стать решающим аргументом для семей, ищущих универсальный и экономичный автомобиль.
Эксперты отмечают, что, несмотря на общее охлаждение интереса к этому сегменту, Kia удаётся сохранять спрос именно за счёт гибридных технологий и гибких комплектаций, и такой подход может оказаться привлекательным для автолюбителей, учитывая рост интереса к практичным и экономичным семейным машинам в последние годы, причём подобные тенденции прослеживаются и в других сегментах рынка, например выход новых кроссоверов с локализацией производства также влияет на структуру моды.
Похожие материалы Киа, Хендай, Тойота, Крайслер
-
14.06.2026, 07:58
Топ-6 автомобилей для дальних поездок: комфорт, тишина и современные технологии
Эксперты выделили шесть моделей, которые способны изменить представление о дальних поездках. В материале - реальные преимущества этих автомобилей, нюансы комфорта и современные технологии, делающие каждую поездку легче и безопаснее.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
21.05.2026, 07:55
6 минивэнов с пробегом: какие модели выбрать для семьи и бизнеса в 2026
В 2026 году найти новый минивэн в России стало практически невозможно - вторичный рынок стал единственным вариантом для семей и компаний. Разбираем шесть самых востребованных моделей, их плюсы, минусы и особенности обслуживания.Читать далее
-
06.05.2026, 20:21
Hyundai Custin: минивэн из Казахстана с турбомотором и панорамной крышей
На российском рынке появился Hyundai Custin - семиместный минивэн казахстанской сборки с турбированным мотором и богатым оснащением. Модель уже вызывает интерес благодаря сочетанию цены и характеристик, а также адаптации под российские условия. Разбираемся, чем Custin выделяется на фоне конкурентов и почему его поставки важны именно сейчас.Читать далее
-
27.04.2026, 10:00
Шесть автомобилей, которые меняют представление о дальних поездках
Эксперты выделили шесть моделей, которые способны превратить долгую дорогу в удовольствие. В материале - особенности каждой машины, нюансы комфорта и реальные преимущества для водителей и пассажиров. Почему эти авто выбирают для путешествий - рассказываем подробно.Читать далее
-
06.04.2026, 11:50
Toyota Sienna обошла Chrysler Pacifica по продажам в США в начале 2026 года
В первом квартале 2026 года Toyota Sienna неожиданно стала самым продаваемым минивэном в США, сместив с пьедестала Chrysler Pacifica. Эксперты отмечают, что борьба за лидерство в сегменте обостряется, а ценовая политика и технические особенности моделей становятся решающими факторами для покупателей.Читать далее
-
23.10.2023, 08:12
Фотошпионы поймали новый Kia Carnival: премьера совсем скоро
Компания Kia готовится вывести на рынок рестайлинговый минивэн Carnival четвертого поколения. Автомобиль ждут большие изменения внутри и снаружи. Премьера ожидается в ближайшие дни.Читать далее
-
20.09.2023, 07:43
На краш-тесте разбили четыре популярных минивэна: все они небезопасны (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели очередную серию краш-тестов, в которых проверили безопасность четырех популярных минивэнов: Chrysler Pacifica, Kia Carnival, Toyota Sienna и Honda Odyssey. Отличников среди них не оказалось.Читать далее
-
27.07.2023, 08:02
Какие автомобили покинут российский рынок после 1 августа
Падение курса рубля и резкий рост ставок утильсбора вынудят отечественных дилеров пересмотреть ассортимент моделей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Под сокращение попадут модели Hyundai, Kia и Jeep, а также большие кроссоверы BMW и Mercedes-Benz.Читать далее
-
17.06.2022, 17:07
Какие автомобили любят в Южной Корее?
В мае 2022 года в Южной Корее было продано 143 тысячи новых легковых автомобилей, что всего на 3,3% меньше по сравнению с показателями мая 2021-го. Бестселлером стал большой седан Hyundai, продажи которого в России свернули несколько лет назад из-за низкого спроса.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хендай, Тойота, Крайслер
-
14.06.2026, 07:58
Топ-6 автомобилей для дальних поездок: комфорт, тишина и современные технологии
Эксперты выделили шесть моделей, которые способны изменить представление о дальних поездках. В материале - реальные преимущества этих автомобилей, нюансы комфорта и современные технологии, делающие каждую поездку легче и безопаснее.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
21.05.2026, 07:55
6 минивэнов с пробегом: какие модели выбрать для семьи и бизнеса в 2026
В 2026 году найти новый минивэн в России стало практически невозможно - вторичный рынок стал единственным вариантом для семей и компаний. Разбираем шесть самых востребованных моделей, их плюсы, минусы и особенности обслуживания.Читать далее
-
06.05.2026, 20:21
Hyundai Custin: минивэн из Казахстана с турбомотором и панорамной крышей
На российском рынке появился Hyundai Custin - семиместный минивэн казахстанской сборки с турбированным мотором и богатым оснащением. Модель уже вызывает интерес благодаря сочетанию цены и характеристик, а также адаптации под российские условия. Разбираемся, чем Custin выделяется на фоне конкурентов и почему его поставки важны именно сейчас.Читать далее
-
27.04.2026, 10:00
Шесть автомобилей, которые меняют представление о дальних поездках
Эксперты выделили шесть моделей, которые способны превратить долгую дорогу в удовольствие. В материале - особенности каждой машины, нюансы комфорта и реальные преимущества для водителей и пассажиров. Почему эти авто выбирают для путешествий - рассказываем подробно.Читать далее
-
06.04.2026, 11:50
Toyota Sienna обошла Chrysler Pacifica по продажам в США в начале 2026 года
В первом квартале 2026 года Toyota Sienna неожиданно стала самым продаваемым минивэном в США, сместив с пьедестала Chrysler Pacifica. Эксперты отмечают, что борьба за лидерство в сегменте обостряется, а ценовая политика и технические особенности моделей становятся решающими факторами для покупателей.Читать далее
-
23.10.2023, 08:12
Фотошпионы поймали новый Kia Carnival: премьера совсем скоро
Компания Kia готовится вывести на рынок рестайлинговый минивэн Carnival четвертого поколения. Автомобиль ждут большие изменения внутри и снаружи. Премьера ожидается в ближайшие дни.Читать далее
-
20.09.2023, 07:43
На краш-тесте разбили четыре популярных минивэна: все они небезопасны (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели очередную серию краш-тестов, в которых проверили безопасность четырех популярных минивэнов: Chrysler Pacifica, Kia Carnival, Toyota Sienna и Honda Odyssey. Отличников среди них не оказалось.Читать далее
-
27.07.2023, 08:02
Какие автомобили покинут российский рынок после 1 августа
Падение курса рубля и резкий рост ставок утильсбора вынудят отечественных дилеров пересмотреть ассортимент моделей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Под сокращение попадут модели Hyundai, Kia и Jeep, а также большие кроссоверы BMW и Mercedes-Benz.Читать далее
-
17.06.2022, 17:07
Какие автомобили любят в Южной Корее?
В мае 2022 года в Южной Корее было продано 143 тысячи новых легковых автомобилей, что всего на 3,3% меньше по сравнению с показателями мая 2021-го. Бестселлером стал большой седан Hyundai, продажи которого в России свернули несколько лет назад из-за низкого спроса.Читать далее