Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 11:04

Kia Carnival 2027: новые опции, гибрид и минимальный рост цен в США

Kia Carnival 2027: новые опции, гибрид и минимальный рост цен в США

Почему эксперты считают обновленный Kia Carnival 2027 интересным выбором для семей и что изменилось

Kia Carnival 2027: новые опции, гибрид и минимальный рост цен в США

Kia продолжает укреплять позиции на американском рынке, несмотря на спад интереса к минивэнам. Обновленный Carnival 2027 года получил гибридную версию, расширенные опции и сохранил доступную цену, что может повлиять на расстановку сил в сегменте.

Kia продолжает укреплять позиции на американском рынке, несмотря на спад интереса к минивэнам. Обновленный Carnival 2027 года получил гибридную версию, расширенные опции и сохранил доступную цену, что может повлиять на расстановку сил в сегменте.

Обновление Kia Carnival 2027 года привлекло внимание не только поклонников марки, но и экспертов рынка, поскольку в условиях постепенной трансформации американского сегмента минивэнов корейский производитель делает ставку на гибридные технологии и расширение функциональных возможностей, стараясь не увеличивать конечную стоимость для потребителя.

В этом году Kia America демонстрирует рекордные продажи: за первое полугодие реализовано 430 727 автомобилей, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и такой результат достигнут благодаря грамотному сочетанию новых и обновлённых моделей, а также появлению нишевых предложений, к числу которых относится и Carnival 2027. Этот минивэн конкурирует с Chrysler Pacifica, Toyota Sienna и Honda Odyssey, но выгодно отличается оригинальным дизайном в стиле внедорожников и наличием гибридной версии.

Внешне Carnival 2027 сохранил узнаваемый облик, а среди ключевых изменений — расширенная палитра цветов с новым оттенком Iceberg Green для версий EX, SX и SX Prestige, а также возможность заказать капитанские кресла второго ряда для комплектаций EX и SX, что повышает комфорт и упрощает доступ к третьему ряду, особенно важный для семей с детьми.

Цены на модель практически не изменились: базовая бензиновая версия LX стартует с 37 490 долларов, LXS — с 39 490, EX — с 41 690, SX — с 46 590, топовая SX Prestige — с 51 590 долларов, тогда как гибридная версия начинается с 41 490 долларов за LXS и доходит до 53 590 за SX Prestige. Гибридный Carnival HEV сочетает 1,6-литровый турбомотор с электродвигателем и батареей на 1,49 кВт·ч, обеспечивая суммарную мощность 242 лошадиные силы и расход топлива около 32 миль на галлон.

Важным новшеством стало то, что открывающаяся панорамная система для задних пассажиров теперь доступна только для гибридной SX Prestige с сиденьями VIP Lounge, а для комплектации EX появилась опция Dark Edition Package. Бензиновая версия Carnival оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 287 лошадиных сил и крутящим моментом 260 Ньютон-метров, что обеспечивает уверенную динамику как на трассе, так и в городе.

Kia Carnival 2027 года остаётся одним из немногих минивэнов, предлагающих гибридную силовую установку в сочетании с широким набором опций и современным дизайном, что может стать решающим аргументом для семей, ищущих универсальный и экономичный автомобиль.

Эксперты отмечают, что, несмотря на общее охлаждение интереса к этому сегменту, Kia удаётся сохранять спрос именно за счёт гибридных технологий и гибких комплектаций, и такой подход может оказаться привлекательным для автолюбителей, учитывая рост интереса к практичным и экономичным семейным машинам в последние годы, причём подобные тенденции прослеживаются и в других сегментах рынка, например выход новых кроссоверов с локализацией производства также влияет на структуру моды.

Упомянутые модели: KIA Carnival (от 3 044 900 Р)
Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Toyota, Chrysler
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