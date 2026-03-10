Главные минусы Kia Cerato, которые есть у каждой машины и влияют на цену

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 14:38

Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам

Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам

Главные минусы Kia Cerato, которые есть у каждой машины и влияют на цену

Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам

Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.

Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.

Российские автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданными трудностями при выборе подержанных Kia Cerato последних лет выпуска. В условиях, когда рынок вторичных авто становится все более конкурентным, важно понимать, какие скрытые минусы могут повлиять на стоимость и эксплуатацию популярного седана. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев выделил пять ключевых недостатков, которые способны серьезно осложнить жизнь владельцам Cerato.

Первое, что бросается в глаза - завышенная цена на вторичном рынке. Несмотря на то, что Kia Cerato собирался в Калининграде и должен был быть доступнее, его стоимость часто сравнима с аналогами от других брендов, оснащенных не хуже. Это делает модель менее привлекательной для тех, кто рассчитывает на выгодную покупку. Особенно заметно это стало после 2025 года, когда спрос на бюджетные седаны вырос, а предложения не всегда соответствуют ожиданиям по цене и качеству.

Второй важный момент - дорожный просвет всего 150 мм. Для российских дорог, где бордюры и ямы встречаются на каждом шагу, такой клиренс становится настоящей проблемой. Владельцам приходится быть максимально осторожными при парковке и выезде на проселочные участки, чтобы не повредить днище или пороги. Это ограничивает возможности эксплуатации автомобиля вне города и заставляет задуматься о выборе альтернативных моделей с большим запасом по высоте.

Третья проблема касается двигателей. Моторы G4FG 1.6 (128 л.с.) и G4NA 2.0 (150 л.с.), хоть и считаются надежными и проверенными временем, имеют свои слабые места. Оба агрегата атмосферные, с алюминиевыми блоками и цепным приводом ГРМ, работают на АИ-92 и оснащены распределенным впрыском. Однако владельцы все чаще жалуются на повышенный расход масла. Особенно это проявляется при использовании топлива с низким октановым числом, что может привести к детонации и ускоренному износу двигателя. Специалисты советуют не экономить на качестве бензина, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Четвертый недостаток - слабая шумоизоляция колесных арок. Даже на новых Cerato посторонние звуки с улицы проникают в салон, что снижает комфорт при езде по трассе или в городе. Многие владельцы вынуждены самостоятельно дорабатывать шумоизоляцию, чтобы сделать поездки более приятными. Это дополнительная статья расходов, которую редко учитывают при покупке.

Пятый пункт - ресурс нейтрализатора. По словам эксперта, этот элемент выхлопной системы может выйти из строя уже к 80-100 тысячам километров пробега, особенно если использовать некачественное топливо. В результате появляется риск задиров в цилиндрах, что грозит серьезными затратами на восстановление двигателя. Подобные случаи уже не редкость среди владельцев Cerato последних лет выпуска.

Интересно, что похожие проблемы с ценообразованием и техническими нюансами отмечаются и у других марок, которые активно выходят на российский рынок. Например, недавно стало известно о планах GAC представить сразу три новые модели, включая электрокары и флагманский кроссовер. Как меняется конкуренция среди производителей и почему автолюбителям стоит внимательно изучать детали перед покупкой, можно узнать в материале о новых премьерах GAC на российском рынке.

В итоге, Kia Cerato остается востребованным вариантом среди седанов, но потенциальным покупателям стоит внимательно изучить все нюансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Как показывает практика, даже проверенные временем модели могут преподнести неожиданные сложности, если не обращать внимания на детали.

Упомянутые модели: KIA Cerato (от 1 019 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Волгоград Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться