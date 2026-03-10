Главные минусы Kia Cerato, которые есть у каждой машины и влияют на цену

Kia Cerato: пять главных проблем, которые не стоит игнорировать владельцам

Эксперт назвал пять серьезных недостатков Kia Cerato, которые часто упускают из виду при покупке. Почему даже свежие экземпляры теряют в цене, и какие детали могут обернуться дорогим ремонтом - объясняем, что важно знать сейчас.

Российские автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданными трудностями при выборе подержанных Kia Cerato последних лет выпуска. В условиях, когда рынок вторичных авто становится все более конкурентным, важно понимать, какие скрытые минусы могут повлиять на стоимость и эксплуатацию популярного седана. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев выделил пять ключевых недостатков, которые способны серьезно осложнить жизнь владельцам Cerato.

Первое, что бросается в глаза - завышенная цена на вторичном рынке. Несмотря на то, что Kia Cerato собирался в Калининграде и должен был быть доступнее, его стоимость часто сравнима с аналогами от других брендов, оснащенных не хуже. Это делает модель менее привлекательной для тех, кто рассчитывает на выгодную покупку. Особенно заметно это стало после 2025 года, когда спрос на бюджетные седаны вырос, а предложения не всегда соответствуют ожиданиям по цене и качеству.

Второй важный момент - дорожный просвет всего 150 мм. Для российских дорог, где бордюры и ямы встречаются на каждом шагу, такой клиренс становится настоящей проблемой. Владельцам приходится быть максимально осторожными при парковке и выезде на проселочные участки, чтобы не повредить днище или пороги. Это ограничивает возможности эксплуатации автомобиля вне города и заставляет задуматься о выборе альтернативных моделей с большим запасом по высоте.

Третья проблема касается двигателей. Моторы G4FG 1.6 (128 л.с.) и G4NA 2.0 (150 л.с.), хоть и считаются надежными и проверенными временем, имеют свои слабые места. Оба агрегата атмосферные, с алюминиевыми блоками и цепным приводом ГРМ, работают на АИ-92 и оснащены распределенным впрыском. Однако владельцы все чаще жалуются на повышенный расход масла. Особенно это проявляется при использовании топлива с низким октановым числом, что может привести к детонации и ускоренному износу двигателя. Специалисты советуют не экономить на качестве бензина, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Четвертый недостаток - слабая шумоизоляция колесных арок. Даже на новых Cerato посторонние звуки с улицы проникают в салон, что снижает комфорт при езде по трассе или в городе. Многие владельцы вынуждены самостоятельно дорабатывать шумоизоляцию, чтобы сделать поездки более приятными. Это дополнительная статья расходов, которую редко учитывают при покупке.

Пятый пункт - ресурс нейтрализатора. По словам эксперта, этот элемент выхлопной системы может выйти из строя уже к 80-100 тысячам километров пробега, особенно если использовать некачественное топливо. В результате появляется риск задиров в цилиндрах, что грозит серьезными затратами на восстановление двигателя. Подобные случаи уже не редкость среди владельцев Cerato последних лет выпуска.

В итоге, Kia Cerato остается востребованным вариантом среди седанов, но потенциальным покупателям стоит внимательно изучить все нюансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Как показывает практика, даже проверенные временем модели могут преподнести неожиданные сложности, если не обращать внимания на детали.