6 февраля 2018, 14:07
Kia дразнит новым хэтчбеком Ceed
Компания Kia опубликовала дизайнерские наброски хэтчбека Ceed нового поколения. Дебют новинки ожидается через месяц на мотор-шоу в Женеве, который откроет свои двери 6 марта.
|KIA Ceed SW Luxe FCC 1.6 AT
|1.6 л, 130 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 11.8 с, 190 км/ч
|4505 x 1780 x 1485 мм
|передний
|АИ-95, 6.8 л на 100 км
|1 119 900 руб
|Все характеристики
Никакой официальной информации о технических характеристиках нового Kia Ceed нет. По слухам, автомобиль может получить бензиновые турбомоторы объемом 1,0 литр (120 л.с.) и 1,4 литра (140 л.с.) и дизельные двигатели объемом 1,6 литра, выдающие 110 л.с. или 136 л.с.. Трансмиссия – 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Публике новый Kia Ceed покажут в начале марта на автосалоне в Женеве. Вместе с хэтчбеком корейцы могут показать еще один автомобиль семейства, а именно - универсал. Европейские продажи стартуют во втором квартале 2018 года. Напомним, российские продажи обновленного семейства Ceed начались в октябре 2015 года. Покупателям доступны 3- или 5-дверные хэтчбеки, а также универсалы. В нашей стране модель обошла по популярности Hyundai i30, и в последние несколько лет стабильно занимает второе место в С-классе после Skoda Octavia.
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