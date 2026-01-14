Маленький электрокар с большими амбициями – что скрывает бюджетная новинка Kia?

Kia EV2 выходит в Европу и бросает вызов Volkswagen в сегменте электрокроссоверов

Kia представила свой самый компактный и дешевый электрокроссовер. Модель обещает удивить сочетанием цены и технологий. Производство стартует в Словакии. Ожидается две версии батарей и интересные опции. Конкуренты уже нервничают.

На автосалоне в Брюсселе Kia представила долгожданный EV2 — электромобиль, который сразу привлек внимание европейских автолюбителей. Этот компактный кроссовер стал самой доступной электрической моделью бренда и нацелен на тех, кто только задумывается о переходе на электромобили. В Kia явно решили не просто выйти на рынок, а встряхнуть его: EV2 обещает стать серьезным конкурентом для Volkswagen и других игроков в сегменте городских электрокаров.

Ожидания подогревает и ценовая политика. Хотя точные цифры пока не объявлены, эксперты сходятся во мнении: базовая версия EV2 вряд ли опустится до 25 тысяч евро, как у некоторых конкурентов, но и не превысит 30 тысяч. Скорее всего, стартовая цена окажется в районе 28-29 тысяч евро. За эти деньги покупатель получит не только современный дизайн, но и приличный запас хода — 317 километров по циклу WLTP с батареей на 42,2 кВт-ч. Для тех, кто не любит ограничивать себя в поездках, предусмотрена версия с аккумулятором на 61 кВт-ч и дальностью до 448 километров. Это уже серьезная заявка на лидерство в классе.

Фото: Kia

Интересно, что Kia не спешит раскрывать все технические детали. Мощность электромотора пока держится в секрете, но кое-что уже известно: разгон до сотни у версии с меньшей батареей занимает 8,7 секунды, а у более емкой — 9,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 161 км/ч, что для городского кроссовера более чем достаточно. Впрочем, вряд ли кто-то будет гнать на таком малыше по автобану — его стихия все же город и пригороды.

Зарядка — еще один козырь EV2. Оба варианта построены на 400-вольтовой архитектуре и поддерживают быструю зарядку постоянным током. По заявлению Kia, стандартная батарея заряжается с 10 до 80 процентов всего за 29 минут, а увеличенная — за 30 минут. Для городской инфраструктуры особенно актуальна поддержка 11- и 22-киловаттных зарядных станций переменного тока. Это редкость для сегмента, и тут корейцы явно сделали ставку на удобство.

Фото: Kia

Внешне EV2 легко спутать с более крупными собратьями — EV3, EV5 и EV9. Дизайнеры не поскупились на яркие детали: вертикальные дневные ходовые огни, новая световая подпись «Star Map», выразительная линия плеча и массивные колесные арки. Колеса — от 16 до 19 дюймов, что для компактного кроссовера выглядит весьма солидно. Внутри — простор и современность. Три дисплея: 12,3-дюймовый для водителя, такой же по центру и отдельный 5,3-дюймовый сенсорный экран для управления климатом. Материалы отделки — с акцентом на экологичность, что сейчас в тренде.

Практичность тоже на высоте. Задние сиденья можно двигать и наклонять, что позволяет варьировать объем багажника от 362 до 403 литров. Под капотом — небольшой «франк» на 15 литров для зарядных кабелей и мелочей. Габариты EV2 — 4,06 метра в длину, 1,80 в ширину и 1,58 в высоту — делают его идеальным для городских улиц, но и на трассе он не затеряется.

Фото: Kia

Производство стартует в феврале 2026 года на заводе в Словакии. Сначала на рынок выйдет версия с меньшей батареей, а летом подтянется и дальнобойная модификация. В числе главных соперников — не только Volkswagen ID. Cross, но и Fiat 600, Peugeot 2008, Ford Puma, Jeep Avenger и даже Alfa Romeo Junior. Конкуренция обещает быть жаркой, но у Kia есть все шансы удивить — и не только ценой.