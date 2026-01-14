Маленький электрокар с большими амбициями – что скрывает бюджетная новинка Kia?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 00:13

Kia EV2 выходит в Европу и бросает вызов Volkswagen в сегменте электрокроссоверов

Kia EV2 выходит в Европу и бросает вызов Volkswagen в сегменте электрокроссоверов

Маленький электрокар с большими амбициями – что скрывает бюджетная новинка Kia?

Kia EV2 выходит в Европу и бросает вызов Volkswagen в сегменте электрокроссоверов

Kia представила свой самый компактный и дешевый электрокроссовер. Модель обещает удивить сочетанием цены и технологий. Производство стартует в Словакии. Ожидается две версии батарей и интересные опции. Конкуренты уже нервничают.

Kia представила свой самый компактный и дешевый электрокроссовер. Модель обещает удивить сочетанием цены и технологий. Производство стартует в Словакии. Ожидается две версии батарей и интересные опции. Конкуренты уже нервничают.

На автосалоне в Брюсселе Kia представила долгожданный EV2 — электромобиль, который сразу привлек внимание европейских автолюбителей. Этот компактный кроссовер стал самой доступной электрической моделью бренда и нацелен на тех, кто только задумывается о переходе на электромобили. В Kia явно решили не просто выйти на рынок, а встряхнуть его: EV2 обещает стать серьезным конкурентом для Volkswagen и других игроков в сегменте городских электрокаров.

Ожидания подогревает и ценовая политика. Хотя точные цифры пока не объявлены, эксперты сходятся во мнении: базовая версия EV2 вряд ли опустится до 25 тысяч евро, как у некоторых конкурентов, но и не превысит 30 тысяч. Скорее всего, стартовая цена окажется в районе 28-29 тысяч евро. За эти деньги покупатель получит не только современный дизайн, но и приличный запас хода — 317 километров по циклу WLTP с батареей на 42,2 кВт-ч. Для тех, кто не любит ограничивать себя в поездках, предусмотрена версия с аккумулятором на 61 кВт-ч и дальностью до 448 километров. Это уже серьезная заявка на лидерство в классе.

Фото: Kia

Интересно, что Kia не спешит раскрывать все технические детали. Мощность электромотора пока держится в секрете, но кое-что уже известно: разгон до сотни у версии с меньшей батареей занимает 8,7 секунды, а у более емкой — 9,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 161 км/ч, что для городского кроссовера более чем достаточно. Впрочем, вряд ли кто-то будет гнать на таком малыше по автобану — его стихия все же город и пригороды.

Зарядка — еще один козырь EV2. Оба варианта построены на 400-вольтовой архитектуре и поддерживают быструю зарядку постоянным током. По заявлению Kia, стандартная батарея заряжается с 10 до 80 процентов всего за 29 минут, а увеличенная — за 30 минут. Для городской инфраструктуры особенно актуальна поддержка 11- и 22-киловаттных зарядных станций переменного тока. Это редкость для сегмента, и тут корейцы явно сделали ставку на удобство.

Фото: Kia

Внешне EV2 легко спутать с более крупными собратьями — EV3, EV5 и EV9. Дизайнеры не поскупились на яркие детали: вертикальные дневные ходовые огни, новая световая подпись «Star Map», выразительная линия плеча и массивные колесные арки. Колеса — от 16 до 19 дюймов, что для компактного кроссовера выглядит весьма солидно. Внутри — простор и современность. Три дисплея: 12,3-дюймовый для водителя, такой же по центру и отдельный 5,3-дюймовый сенсорный экран для управления климатом. Материалы отделки — с акцентом на экологичность, что сейчас в тренде.

Практичность тоже на высоте. Задние сиденья можно двигать и наклонять, что позволяет варьировать объем багажника от 362 до 403 литров. Под капотом — небольшой «франк» на 15 литров для зарядных кабелей и мелочей. Габариты EV2 — 4,06 метра в длину, 1,80 в ширину и 1,58 в высоту — делают его идеальным для городских улиц, но и на трассе он не затеряется.

Фото: Kia

Производство стартует в феврале 2026 года на заводе в Словакии. Сначала на рынок выйдет версия с меньшей батареей, а летом подтянется и дальнобойная модификация. В числе главных соперников — не только Volkswagen ID. Cross, но и Fiat 600, Peugeot 2008, Ford Puma, Jeep Avenger и даже Alfa Romeo Junior. Конкуренция обещает быть жаркой, но у Kia есть все шансы удивить — и не только ценой.

Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Ульяновск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться