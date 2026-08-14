Новый электрокар за 2,5 млн руб.: Стоит ли ждать в России Kia EV3 с запасом хода 517 км и поддержкой Plug and Charge

14 августа 2026, 17:55
Kia EV3 выходит на рынок США: цены, запас хода и ключевые особенности
Kia EV3 выходит на рынок США: цены, запас хода и ключевые особенности
Kia EV3 официально дебютирует в США с ценником от 31 385 долларов и запасом хода до 517 км по EPA. Новинка выделяется современной архитектурой, расширенным набором ассистентов и поддержкой Plug and Charge, что может изменить расстановку сил на рынке электромобилей.
Американский рынок электромобилей пополнился заметной новинкой: Kia EV3 выпускается в пяти комплектациях, стартовая цена составляет 31 385 долларов (примерно 2 650 000 рублей по текущему курсу). Такой ценовой порог делает модель одной из наиболее доступных среди электрических кроссоверов с увеличенным запасом хода, что может привлечь внимание покупателей, ориентированных на практичность и современные технологии.
Максимальный запас хода — до 321 мили (517 км по циклу EPA) — заявлен для переднеприводных передач Wind and Land с увеличенной батареей. Полноприводные модификации рассчитаны на 280 миль (451 км), что также выглядит конкурентоспособно на фоне других предложений в сегменте. Важным определением EV3 стала 400-вольтовая электрическая архитектура: стандартная батарея на 58 кВт·ч заряжается от 10 до 80% за 29 минут, версия с увеличенной емкостью - примерно за 31 минуту.
В оснащении президента Kia EV3 предусмотрен встроенный разъем NACS, поддержка Plug and Charge, а также система V2L, позволяющая питать внешнее устройство от аккумулятора автомобиля. В салоне установлен комплекс цифровых дисплеев в диагонали почти 30 дюймов, а скрытая система поддерживает беспроводные технологии Apple CarPlay и Android Auto. Для безопасности и комфорта водителя предусмотрено до 27 электронных ассистентов, что соответствует современным стандартам класса.
Kia EV3 поступит в продажу в США к концу 2026 года. Такой подход к комплектациям и технологиям может стать новым ориентиром для массового сегмента электрокаров, как это уже отмечалось в обзоре других доступных электромобилей с большим запасом хода . Для российского рынка Kia EV3 может быть интересен как пример баланса между ценой, технологичностью и реальным запасом хода, особенно на фоне роста интереса к электрокроссоверам и расширения зарядной системы в крупных городах. Важное замечание: интеграция разъема NACS и поддержка Plug and Charge могут ограничить потребление электромобиля в США, а система V2L - увеличить скорость использования автомобиля в быту и на отдыхе.
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