Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

11 июля 2026, 08:17

Kia EV8: новая электрическая платформа и спортивный дизайн в одном седане

Kia EV8: новая электрическая платформа и спортивный дизайн в одном седане

Наследник Stinger уходит в «электрику»: что известно о новом Kia EV8 с батареей на 100 кВт·ч

Kia EV8: новая электрическая платформа и спортивный дизайн в одном седане

Kia готовит к выпуску седан EV8, который объединяет спортивный характер Stinger и современные технологии платформы E-GMP. Модель обещает стать заметным игроком на рынке электромобилей, предлагая новые решения для водителей.

Kia готовит к выпуску седан EV8, который объединяет спортивный характер Stinger и современные технологии платформы E-GMP. Модель обещает стать заметным игроком на рынке электромобилей, предлагая новые решения для водителей.

Появление Kia EV8 на горизонте — важный сигнал для рынка электромобилей. Компания делает ставку на сочетание узнаваемого стиля, спортивного характера и передовых технологий. Это может привлечь внимание не только преданных поклонников бренда, но и тех, кто ищет свежие решения в сегменте электрических седанов.

Платформа E-GMP, которую Kia использует с 2021 года, уже знакома по целому ряду моделей, включая EV6 и EV9. Эта архитектура позволяет создавать автомобили с разными типами привода и аккумуляторными батареями, что дает производителю гибкость при разработке новинок. В случае с EV8 речь идет о седане, который может стать духовным наследником Kia Stinger — модели, известной своим динамичным характером и стремительным силуэтом.

Дизайнер Георгий Тедорадзе, известный в соцсетях как «tedoradze.giorgi», предложил свое видение будущего электроседана Kia. Его виртуальный проект EV8 объединяет черты классического фастбека и современных линий, характерных для новых моделей бренда. Такой подход наверняка заинтересует тех, кто ценит не только экологичность, но и драйверские качества автомобиля.

В отличие от большинства моделей на платформе E-GMP, которые выпускаются в формате кроссоверов, EV8 ориентирован именно на сегмент седанов. Это может стать ответом на растущий спрос на более универсальные и практичные электромобили. По информации Kia, для EV8 могут быть доступны аккумуляторы емкостью 84 кВт·ч (как у EV6) и 99,8 кВт·ч (как у EV9), что обеспечит разные варианты запаса хода.

Для российского рынка появление Kia EV8 может быть особенно актуальным. Электромобили постепенно набирают популярность, а спрос на седаны с современными технологиями остается стабильным. Важно отметить, что платформа E-GMP уже доказала свою надежность, а расширение модельного ряда Kia способно усилить позиции бренда в России. Кроме того, наличие различных вариантов батарей и приводов позволит адаптировать модель под разные условия эксплуатации.

В целом, проект Kia EV8 выглядит как логичное продолжение развития электромобильной линейки бренда. Сочетание спортивного дизайна, проверенной платформы и современных технологий может сделать эту модель одним из лидеров на рынке. Если Kia реализует задуманное, EV8 сможет привлечь внимание как преданных фанатов марки, так и новых покупателей, ищущих баланс между стилем, динамикой и экологичностью.

Интересно, что в Европе сейчас активно обсуждаются изменения в правилах движения, например, введение новых дорожных знаков, как это принято в материале о новых дорожных знаках и их влиянии на водителей

Упомянутые марки: KIA, Hyundai, Genesis
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