Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 09:20

Kia готовит новый электрокар EV1: первые подробности о возможной новинке

Рендеры компактного электромобиля Kia EV1 — что известно о планах марки и особенностях будущей модели

Kia рассматривает выпуск компактного электромобиля EV1 для городских условий. В сети уже появились реалистичные рендеры, а эксперты обсуждают перспективы модели на фоне растущего спроса на доступные электрокары. Почему это важно - в нашем материале.

Появление информации о возможном запуске нового электромобиля Kia EV1 вызвало дискуссию среди автолюбителей и экспертов. Причина проста: сегмент компактных электрокаров резко набирает обороты, а корейский бренд, судя по всему, не намерен оставаться в стороне от этого тренда. На фоне растущего интереса к доступным и экономичным машинам для мегаполисов слухи о появлении EV1 кажутся логичным шагом для Kia.

Официального подтверждения от компании пока нет, однако представители европейского подразделения Kia уже открыто говорят о поиске новых возможностей в сегменте бюджетных электромобилей. Это не просто слухи — подобные заявления обычно предшествуют реальным действиям. Важно отметить, что у партнера Kia, компании Hyundai, уже есть опыт выхода на рынок компактных электрокаров: модель Inster успешно продается в Европе. Однако, учитывая информацию, будущий EV1 не будет ориентироваться на предшественника этого автомобиля и получит собственную платформу и технические решения.

В то время как производитель еще только взвешивает все «за» и «против», дизайнеры и энтузиасты уже представили свое видение будущей новинки. В сети появились детализированные рендеры, которые могут стать EV1. Судя по изображениям, речь идет о небольшом хэтчбеке с выразительным Y-образным световым оформлением передней части, минималистической решеткой радиатора и большим воздухозаборником в центре бампера. В профиль автомобиль выглядит лаконично: утопленные дверные ручки, зарядный порт на левом переднем крыле, плоская крыша и массивные задние стойки.

Особое внимание в проекте уделяется практичности: несмотря на компактные размеры, особенности формы крыши и архитектуры кузова должны обеспечить достаточно свободного пространства для пассажиров второго ряда и багажного отделения. Цветовое решение рендеров, выполненное в сочетании желтого и черного, придает модели молодежный и городской характер. Колеса небольшие, что характерно для автомобилей данного класса, ориентированных на экономию и высокую маневренность в плотном городском потоке.

Если Kia решится на выпуск модели EV1, она сможет составить конкуренцию таким электрокарам, как Renault Twingo и другим представителям сегмента мини-электромобилей. В условиях ужесточения экологических требований и роста цен на топливо спрос на подобные автомобили будет только расти. Для российского рынка, где компактные электромобили пока представлены слабо, появление Kia EV1 может стать важным событием и даже изменить расстановку сил в сегменте традиционных машин.

Пока же остается ждать официальных заявлений от Kia. Но если компания реализует проект EV1 в том виде, в каком его представили на рендерах, у новинки есть все шансы стать одной из самых обсуждаемых премьер этого лета.

Упомянутые марки: KIA
