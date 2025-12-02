Самый маленький электромобиль Kia удивит Европу – что скрывает новый EV2

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 14:13

Kia готовит дебют нового электрокроссовера EV2. Модель разработана специально для Европы. Ожидается, что она станет самой доступной в линейке. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Презентация состоится на автосалоне в Брюсселе в январе 2026 года.

Корейский автопроизводитель Kia готовится к выпуску своего самого компактного электромобиля – модели EV2, который официально дебютирует на автосалоне в Брюсселе в январе 2026 года. Этот электрокроссовер был впервые показан в виде концепта в начале года, и теперь компания завершает подготовку к запуску серийной версии. Презентация новинки пройдет 9 января, за день до открытия автосалона.

EV2 разрабатывался и проектировался в Европе, его производство будет налажено на европейских заводах. По замыслу Kia, этот компактный электрокар должен стать ключевым фактором в развитии доступной и экологичной мобильности на европейском рынке. Несмотря на скромные размеры, EV2 сочетает в себе многие решения и дух старых моделей, но при этом ориентирован на ежедневное использование в стандартных условиях.

Версия EV2 практически не отличается от концепта, который был показан ранее. Сохранились узнаваемые пропорции, характерная линия боковины и квадратная форма передней части. Однако некоторые элементы были доработаны: например, передний свес стал длиннее, чтобы соответствовать требованиям безопасности, а центральные стойки кузова приобрели более дальний вид. Ожидается, что электрокроссовер получит 400-вольтовую архитектуру, которая будет выделять его среди более дорогих моделей с 800-вольтовой системой.

Несмотря на визуальные указания на полный привод, EV2 будет подключаться только к одному электромотору, который установлен спереди и приводит в движение передние колеса. Это решение делает автомобиль более доступным и простым в обслуживании. Ожидается, что техническая начинка будет аналогична модели Hyundai Inster, которая является близким родственником EV2. У Hyundai Inster доступны аккумуляторы емкостью 39 и 46 кВт/ч, а мощность самой производительной версии составляет 113 лошадиных сил.

Судя по всему, EV2 не будет претендовать на звание самого динамичного кроссовера в классе. Главная задача новинки – стать надежным и экономичным спутником на каждый день, способным преодолевать более 320 километров на одной зарядке. При этом Kia демонстрирует практичность, доступность и простоту эксплуатации, что особенно важно для европейских покупателей.

Пока подробные характеристики и комплектации EV2 держатся в секрете, но все карты будут раскрыты уже через месяц. Стоит отметить, что модель ориентирована исключительно на европейский рынок, и ее появление в других регионах маловероятно. Kia считает, что EV2 займет свое место среди обычных электрокаров и привлекает внимание тех, кто ищет современное решение для ежедневных поездок.

Упомянутые марки: KIA, Hyundai
