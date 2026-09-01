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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 08:24

Kia готовит премьеру самого крупного электрофургона в истории марки

Kia готовит премьеру самого крупного электрофургона в истории марки

От фургона до кемпера за минуты: Kia PV7 бросает вызов классическому коммерческому транспорту

Kia готовит премьеру самого крупного электрофургона в истории марки

Kia выходит на рынок с самым большим электромобилем в своей истории - полноразмерным фургоном PV7. Модель дебютирует уже в сентябре и обещает изменить представление о коммерческих электрокарах. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отрасли и какие неожиданные решения внедряет производитель - разбираемся в деталях.

Kia выходит на рынок с самым большим электромобилем в своей истории - полноразмерным фургоном PV7. Модель дебютирует уже в сентябре и обещает изменить представление о коммерческих электрокарах. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отрасли и какие неожиданные решения внедряет производитель - разбираемся в деталях.

Для российского рынка новость о скором дебюте Kia PV7 может стать знаковой: коммерческий транспорт на электротяге набирает обороты, а появление столь крупного и технологичного фургона способно изменить подход к перевозкам и логистике. В условиях, когда бизнес ищет экономичные и экологичные решения, а инфраструктура для электромобилей постепенно развивается, запуск нового флагмана от Kia выглядит как своевременный шаг.

Как сообщает Российская Газета, презентация Kia PV7 состоится на специализированной выставке коммерческих автомобилей в Ганновере 14 сентября. Уже по первым тизерам видно, что новинка получила обтекаемый однообъемный кузов с полукапотной компоновкой и внушительной площадью остекления. Внешне PV7 напоминает младшую модель PV5, но отличается увеличенными габаритами и более выразительным дизайном. Лобовое стекло заметно вынесено вперед, а широкие боковые окна за передними стойками обеспечивают отличный обзор водителю и пассажирам.

Внимание привлекают и крупные наружные зеркала, массивные защитные накладки по периметру кузова, вертикальные задние фонари и подъемная дверь. Сдвижные боковые двери - еще одно практичное решение, которое оценят перевозчики. Автомобиль построен на платформе E-GMP.S, специально разработанной для коммерческих электромобилей. Такая архитектура позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство, что особенно важно для грузовых и пассажирских перевозок.

Длина серийной версии PV7 будет варьироваться от 5,2 до 5,9 метра в зависимости от выбранной колесной базы. Это делает модель самой крупной среди электрокаров Kia. Информации о технических характеристиках электропривода пока нет, однако известно, что PV7 получит версии с 800-вольтовой архитектурой - это позволит реализовать быструю зарядку, что критично для коммерческого транспорта с интенсивной эксплуатацией.

Особый интерес вызывает модульная задняя часть, о которой ранее говорил генеральный директор Kia Сон Хо-Сун. По его словам, заднюю часть фургона можно будет менять буквально за считанные минуты благодаря механическим и электромагнитным креплениям. Это открывает возможности для трансформации фургона в пикап или кемпер, что может заинтересовать не только бизнес, но и частных клиентов. Однако эксперты пока скептически оценивают перспективы массового внедрения такой технологии - слишком много вопросов вызывает надежность и стоимость подобных решений.

В контексте развития коммерческого транспорта стоит отметить, что интерес к необычным и мощным новинкам сохраняется и в других сегментах. Например, недавно на российский рынок был завезен гибридный суперкар Ferrari 849 Testarossa Spider, который уже вызвал ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей. Подробнее о том, почему эта модель стала событием для российского рынка, можно узнать в материале о перспективах Ferrari 849 Testarossa Spider.

Возвращаясь к Kia PV7, важно подчеркнуть: появление такого автомобиля может стать стимулом для обновления автопарков крупных компаний и малого бизнеса. По имеющимся данным, платформа E-GMP.S позволяет создавать не только фургоны, но и другие типы коммерческих электромобилей, что расширяет возможности для кастомизации под нужды конкретного клиента. В условиях, когда требования к экологичности и эффективности перевозок ужесточаются, подобные решения выглядят особенно актуально. Кроме того, развитие быстрой зарядки и модульных конструкций может задать новый стандарт для всего сегмента коммерческих электрокаров.

Упомянутые марки: KIA
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