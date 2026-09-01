От фургона до кемпера за минуты: Kia PV7 бросает вызов классическому коммерческому транспорту

1 сентября 2026, 08:24
Kia готовит премьеру самого крупного электрофургона в истории марки
Kia готовит премьеру самого крупного электрофургона в истории марки
Kia выходит на рынок с самым большим электромобилем в своей истории - полноразмерным фургоном PV7. Модель дебютирует уже в сентябре и обещает изменить представление о коммерческих электрокарах. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отрасли и какие неожиданные решения внедряет производитель - разбираемся в деталях.
Для российского рынка новость о скором дебюте Kia PV7 может стать знаковой: коммерческий транспорт на электротяге набирает обороты, а появление столь крупного и технологичного фургона способно изменить подход к перевозкам и логистике. В условиях, когда бизнес ищет экономичные и экологичные решения, а инфраструктура для электромобилей постепенно развивается, запуск нового флагмана от Kia выглядит как своевременный шаг.
Как сообщает Российская Газета, презентация Kia PV7 состоится на специализированной выставке коммерческих автомобилей в Ганновере 14 сентября. Уже по первым тизерам видно, что новинка получила обтекаемый однообъемный кузов с полукапотной компоновкой и внушительной площадью остекления. Внешне PV7 напоминает младшую модель PV5, но отличается увеличенными габаритами и более выразительным дизайном. Лобовое стекло заметно вынесено вперед, а широкие боковые окна за передними стойками обеспечивают отличный обзор водителю и пассажирам.
Внимание привлекают и крупные наружные зеркала, массивные защитные накладки по периметру кузова, вертикальные задние фонари и подъемная дверь. Сдвижные боковые двери - еще одно практичное решение, которое оценят перевозчики. Автомобиль построен на платформе E-GMP.S, специально разработанной для коммерческих электромобилей. Такая архитектура позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство, что особенно важно для грузовых и пассажирских перевозок.
Длина серийной версии PV7 будет варьироваться от 5,2 до 5,9 метра в зависимости от выбранной колесной базы. Это делает модель самой крупной среди электрокаров Kia. Информации о технических характеристиках электропривода пока нет, однако известно, что PV7 получит версии с 800-вольтовой архитектурой - это позволит реализовать быструю зарядку, что критично для коммерческого транспорта с интенсивной эксплуатацией.
Особый интерес вызывает модульная задняя часть, о которой ранее говорил генеральный директор Kia Сон Хо-Сун. По его словам, заднюю часть фургона можно будет менять буквально за считанные минуты благодаря механическим и электромагнитным креплениям. Это открывает возможности для трансформации фургона в пикап или кемпер, что может заинтересовать не только бизнес, но и частных клиентов. Однако эксперты пока скептически оценивают перспективы массового внедрения такой технологии - слишком много вопросов вызывает надежность и стоимость подобных решений.
В контексте развития коммерческого транспорта стоит отметить, что интерес к необычным и мощным новинкам сохраняется и в других сегментах. Например, недавно на российский рынок был завезен гибридный суперкар Ferrari 849 Testarossa Spider, который уже вызвал ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей. Подробнее о том, почему эта модель стала событием для российского рынка, можно узнать в материале о перспективах Ferrari 849 Testarossa Spider.
Возвращаясь к Kia PV7, важно подчеркнуть: появление такого автомобиля может стать стимулом для обновления автопарков крупных компаний и малого бизнеса. По имеющимся данным, платформа E-GMP.S позволяет создавать не только фургоны, но и другие типы коммерческих электромобилей, что расширяет возможности для кастомизации под нужды конкретного клиента. В условиях, когда требования к экологичности и эффективности перевозок ужесточаются, подобные решения выглядят особенно актуально. Кроме того, развитие быстрой зарядки и модульных конструкций может задать новый стандарт для всего сегмента коммерческих электрокаров.
Похожие материалы Киа
-
01.09.2026, 10:55
Обновленная Нива Легенд: старт продаж и новые технические решения
31 августа дилеры АВТОВАЗа начали продажи модернизированной Нивы Легенд. Новая версия получила улучшенный двигатель, расширенный набор опций и ряд конструктивных изменений, которые могут повлиять на выбор покупателей. Что изменилось в легендарной модели, кроме цены, и почему это событие вызывает интерес у автолюбителей - разбираемся подробно. Рассказываем, какие комплектации доступны и что в них нового.Читать далее
-
01.09.2026, 10:48
KAMA: автодом с дизельным отоплением, литиевыми батареями и пробегом 31 000 км
Автодом KAMA 2023 года выделяется сочетанием современного оснащения и практичных решений для путешествий по России. Модель с литиевыми батареями, солнечными панелями и дизельным отоплением может заинтересовать тех, кто ищет автономность и комфорт в дороге. Важно знать, какие особенности отличают этот вариант от конкурентов.Читать далее
-
01.09.2026, 10:37
Восемь ключевых особенностей кроссовера TENET T8: что изменилось за год
Модель TENET T8 за год присутствия на российском рынке вошла в топ-5 сегмента SUV-D. Мало кто знает, какие решения сделали этот кроссовер востребованным среди водителей. Какие функции и опции отличают его от конкурентов, и что важно учитывать при выборе? Специалисты объяснили, почему интерес к модели не снижается даже на фоне растущей конкуренции.Читать далее
-
01.09.2026, 10:27
Segway-Ninebot представила серию электроскутеров N с мощными моторами и новыми батареями
Segway-Ninebot расширяет линейку электротранспорта: новые модели Ninebot N70C, N90 и N100 получили интеллектуальную систему RileyGo 2.0, увеличенную дальность хода и современные аккумуляторы. Это может изменить подход к городским поездкам уже в ближайшее время.Читать далее
-
01.09.2026, 10:19
КАМАЗ представил новую спецтехнику для работы в условиях тяжелого бездорожья
На рынке появилась уникальная спецтехника на базе КАМАЗ-65958, созданная для сложных задач в труднодоступных регионах. Модель оснащена современным краноманипулятором и специализированным захватом для труб. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются в серийном производстве. Читать далее
-
01.09.2026, 10:03
Trek Alliant+ FS: электровелосипед для дальних маршрутов выйдет в 2027 году
В 2027 году на рынке появится Trek Alliant+ FS - электровелосипед, ориентированный на длительные поездки по сложным маршрутам. Модель выделяется продуманной эргономикой, мощным мотором и возможностью перевозки большого количества багажа, что делает ее актуальной для любителей активного отдыха.Читать далее
-
01.09.2026, 10:01
Срок службы батарей электромобилей оказался выше ожиданий рынка
Батареи электромобилей часто пугают потенциальных владельцев своей стоимостью и неизвестным ресурсом. Однако свежие исследования показывают: опасения по поводу быстрой замены аккумуляторов во многих случаях преувеличены. Как на самом деле ведут себя батареи спустя годы эксплуатации, какие факторы влияют на их износ и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Читать далее
-
01.09.2026, 09:43
Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов
Tank 400 прошел сложный маршрут на дне карьера. Испытания выявили возможности трансмиссии. Проверялись электронные системы и режимы движения. Результаты удивили специалистов.Читать далее
-
01.09.2026, 09:34
BMW iX3 Neue Klasse: новые системы помощи водителю и риск спорных ситуаций
BMW внедряет в iX3 Neue Klasse усовершенствованные системы помощи водителю, которые обещают меньше раздражать и работать в тандеме с человеком. Однако такой подход может вызвать споры, если возникнут аварии - ведь теперь сложнее определить, кто виноват: водитель или электроника.Читать далее
-
01.09.2026, 09:17
Lotus Esprit нового поколения: гибридные V8 и V6, дебют в 2028 году
Lotus готовит к выпуску суперкар Esprit с двумя гибридными моторами - V8 и V6. Оба варианта обещают впечатляющие характеристики, а дебют модели намечен на 2028 год. Это событие может изменить расстановку сил среди спортивных автомобилей и привлечь внимание к гибридным технологиям.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
01.09.2026, 10:55
Обновленная Нива Легенд: старт продаж и новые технические решения
31 августа дилеры АВТОВАЗа начали продажи модернизированной Нивы Легенд. Новая версия получила улучшенный двигатель, расширенный набор опций и ряд конструктивных изменений, которые могут повлиять на выбор покупателей. Что изменилось в легендарной модели, кроме цены, и почему это событие вызывает интерес у автолюбителей - разбираемся подробно. Рассказываем, какие комплектации доступны и что в них нового.Читать далее
-
01.09.2026, 10:48
KAMA: автодом с дизельным отоплением, литиевыми батареями и пробегом 31 000 км
Автодом KAMA 2023 года выделяется сочетанием современного оснащения и практичных решений для путешествий по России. Модель с литиевыми батареями, солнечными панелями и дизельным отоплением может заинтересовать тех, кто ищет автономность и комфорт в дороге. Важно знать, какие особенности отличают этот вариант от конкурентов.Читать далее
-
01.09.2026, 10:37
Восемь ключевых особенностей кроссовера TENET T8: что изменилось за год
Модель TENET T8 за год присутствия на российском рынке вошла в топ-5 сегмента SUV-D. Мало кто знает, какие решения сделали этот кроссовер востребованным среди водителей. Какие функции и опции отличают его от конкурентов, и что важно учитывать при выборе? Специалисты объяснили, почему интерес к модели не снижается даже на фоне растущей конкуренции.Читать далее
-
01.09.2026, 10:27
Segway-Ninebot представила серию электроскутеров N с мощными моторами и новыми батареями
Segway-Ninebot расширяет линейку электротранспорта: новые модели Ninebot N70C, N90 и N100 получили интеллектуальную систему RileyGo 2.0, увеличенную дальность хода и современные аккумуляторы. Это может изменить подход к городским поездкам уже в ближайшее время.Читать далее
-
01.09.2026, 10:19
КАМАЗ представил новую спецтехнику для работы в условиях тяжелого бездорожья
На рынке появилась уникальная спецтехника на базе КАМАЗ-65958, созданная для сложных задач в труднодоступных регионах. Модель оснащена современным краноманипулятором и специализированным захватом для труб. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются в серийном производстве. Читать далее
-
01.09.2026, 10:03
Trek Alliant+ FS: электровелосипед для дальних маршрутов выйдет в 2027 году
В 2027 году на рынке появится Trek Alliant+ FS - электровелосипед, ориентированный на длительные поездки по сложным маршрутам. Модель выделяется продуманной эргономикой, мощным мотором и возможностью перевозки большого количества багажа, что делает ее актуальной для любителей активного отдыха.Читать далее
-
01.09.2026, 10:01
Срок службы батарей электромобилей оказался выше ожиданий рынка
Батареи электромобилей часто пугают потенциальных владельцев своей стоимостью и неизвестным ресурсом. Однако свежие исследования показывают: опасения по поводу быстрой замены аккумуляторов во многих случаях преувеличены. Как на самом деле ведут себя батареи спустя годы эксплуатации, какие факторы влияют на их износ и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Читать далее
-
01.09.2026, 09:43
Tank 400 преодолел дно карьера без спецподготовки и удивил экспертов
Tank 400 прошел сложный маршрут на дне карьера. Испытания выявили возможности трансмиссии. Проверялись электронные системы и режимы движения. Результаты удивили специалистов.Читать далее
-
01.09.2026, 09:34
BMW iX3 Neue Klasse: новые системы помощи водителю и риск спорных ситуаций
BMW внедряет в iX3 Neue Klasse усовершенствованные системы помощи водителю, которые обещают меньше раздражать и работать в тандеме с человеком. Однако такой подход может вызвать споры, если возникнут аварии - ведь теперь сложнее определить, кто виноват: водитель или электроника.Читать далее
-
01.09.2026, 09:17
Lotus Esprit нового поколения: гибридные V8 и V6, дебют в 2028 году
Lotus готовит к выпуску суперкар Esprit с двумя гибридными моторами - V8 и V6. Оба варианта обещают впечатляющие характеристики, а дебют модели намечен на 2028 год. Это событие может изменить расстановку сил среди спортивных автомобилей и привлечь внимание к гибридным технологиям.Читать далее