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12 декабря 2019, 17:59

Kia хочет сменить логотип

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Фото: motor1.com
В южнокорейское ведомство по вопросам прав на интеллектуальную собственность (KIPRIS) поступили заявки о регистрации новых товарных знаков Kia, написанных красным и черным цветом.
Kia хочет сменить логотип

Фото: motor1.com

Kia хочет сменить логотип

Фото: motor1.com

Kia хочет сменить логотип

Фото: motor1.com

Kia хочет сменить логотип

Фото: motor1.com

Kia хочет сменить логотип

Фото: motor1.com

Kia хочет сменить логотип

Фото: motor1.com

Kia хочет сменить логотип
Kia хочет сменить логотип
Kia хочет сменить логотип
Kia хочет сменить логотип
Kia хочет сменить логотип
Kia хочет сменить логотип
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Смена логотипов в этом году стала «заразным» делом среди автопроизводителей. Летом Citroen пошутил о готовящемся переименовании марки в Zitron для немецкого рынка. Осенью компания Volkswagen уже всерьез занялась масштабным ребрендингом, направленным на изменение имиджа и ориентацию на «зеленые» технологии. Следующим в очереди, похоже, станет корейский бренд Kia.

На сайте национального ведомства по интеллектуальной собственности появились заявки с новым логотипом Kia. Эмблема выписана в двух вариантах: черными и красными буквами. Поле с датой регистрации заявки пока остается пустым, но вряд ли у Kia возникнут проблемы с получением одобрения.

Любопытный факт. В марте 2019 года на автосалоне в Женеве Kia представила концепт-кар Imagine (на первом фото), на капоте которого красовался логотип марки, практически идентичный представленному в нынешней заявке. Шрифт совпадает полностью, но буквы расположены с интервалом и окрашены в белый цвет.

Пока неизвестно, будет использоваться новый логотип для всех автомобилей корейской марки или только для избранных моделей, например, для гибридов и электрокаров. Подобная практика уже существует в Kia. Например, спортбек Stinger продается в Южной Корее с оригинальным шильдиком, напоминающим букву «Е». Имеется свой значок и у внедорожника Mohave.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Kia хочет сменить логотип
{{material_127046}}Смена логотипов в этом году стала «заразным» делом среди автопроизводителей. Летом Citroen пошутил о готовящемся переименовании марки в Zitron для немецкого рынка. Осенью компания Volkswagen уже всерьез занялась масштабным ребрендингом, направленным на изменение имиджа и ориентацию на «зеленые» технологии. Следующим в очереди, похоже, станет корейский бренд Kia.На сайте национального ведомства по интеллектуальной собственности появились заявки с новым логотипом Kia. Эмблема выписана в двух вариантах: черными и красными буквами. Поле с датой регистрации заявки пока остается пустым, но вряд ли у Kia возникнут проблемы с получением одобрения.Любопытный факт. В марте 2019 года на автосалоне в Женеве Kia представила концепт-кар Imagine (на первом фото), на капоте которого красовался логотип марки, практически идентичный представленному в нынешней заявке. Шрифт совпадает полностью, но буквы расположены с интервалом и окрашены в белый цвет.Пока неизвестно, будет использоваться новый логотип для всех автомобилей корейской марки или только для избранных моделей, например, для гибридов и электрокаров. Подобная практика уже существует в Kia. Например, спортбек Stinger продается в Южной Корее с оригинальным шильдиком, напоминающим букву «Е». Имеется свой значок и у внедорожника Mohave.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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