12 декабря 2019, 17:59
Kia хочет сменить логотип
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Фото: motor1.com
В южнокорейское ведомство по вопросам прав на интеллектуальную собственность (KIPRIS) поступили заявки о регистрации новых товарных знаков Kia, написанных красным и черным цветом.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
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На сайте национального ведомства по интеллектуальной собственности появились заявки с новым логотипом Kia. Эмблема выписана в двух вариантах: черными и красными буквами. Поле с датой регистрации заявки пока остается пустым, но вряд ли у Kia возникнут проблемы с получением одобрения.
Любопытный факт. В марте 2019 года на автосалоне в Женеве Kia представила концепт-кар Imagine (на первом фото), на капоте которого красовался логотип марки, практически идентичный представленному в нынешней заявке. Шрифт совпадает полностью, но буквы расположены с интервалом и окрашены в белый цвет.
Пока неизвестно, будет использоваться новый логотип для всех автомобилей корейской марки или только для избранных моделей, например, для гибридов и электрокаров. Подобная практика уже существует в Kia. Например, спортбек Stinger продается в Южной Корее с оригинальным шильдиком, напоминающим букву «Е». Имеется свой значок и у внедорожника Mohave.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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