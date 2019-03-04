4 марта 2019, 00:02
Kia и Hyundai отзывают более 500 000 дефектных автомобилей
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Более полумиллиона автомобилей Kia и Hyundai подлежат добровольному отзыву в связи с риском пожара в моторном отсеке. Сервисная акция затрагивает Kia Soul, Kia Sportage и Hyundai Tuscon.
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Под действие сервисной акции попали в США 378 тысяч Kia Soul, выпущенных в 2012 - 2016 годах, а также 155 тысяч кроссоверов Hyundai Tucson (2011–2013) и Kia Sportage (2011–2012). На кроссоверах Soul заменят каталитический нейтрализатор и пострадавшие детали двигателя, а на Hyundai Tucson и Kia Sportage поменяют поддон двигателя и устранят нарушенную герметичность, которая приводит к утечке масла и возгоранию. Кроме того, у всех вышеуказанных машин и еще у 3,7 млн аналогичных автомобилей бесплатно обновят программное обеспечение блока управления двигателем и расширят гарантию на повреждения ДВС.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения, 1,6-литровые бензиновые моторы Kia Soul из-за дефекта сборки могут страдать от чрезмерно высоких температур выпускных газов. Это приводит к попаданию в камеру сгорания посторонних частиц, которые повреждают двигатель и/или вызывают утечку масла, увеличивая риск самовозгорания. У кроссоверов Tucson и Sportage обнаружена негерметичность конструкции, которая может привести к утечке масла из поддона двигателя и, опять-таки, к возгоранию.
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