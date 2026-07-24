Classic, Luxe, Prestige, GT‑Line: разбираем комплектации Kia K3 - в чём реальная разница и какая подойдёт именно вам

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

24 июля 2026, 08:02

Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей

Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей

Classic, Luxe, Prestige, GT‑Line: разбираем комплектации Kia K3 - в чём реальная разница и какая подойдёт именно вам

Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей

В Узбекистане стартовали продажи Kia K3 сразу в четырех версиях. Разброс цен существенный, а различия между комплектациями могут оказаться критичными для будущих владельцев. Какие опции доступны, что влияет на стоимость и почему выбор не так очевиден, как кажется на первый взгляд - объясняем подробно. Мало кто знает, что разница между базовой и топовой версией почти равна половине стоимости нового Cobalt.

В Узбекистане стартовали продажи Kia K3 сразу в четырех версиях. Разброс цен существенный, а различия между комплектациями могут оказаться критичными для будущих владельцев. Какие опции доступны, что влияет на стоимость и почему выбор не так очевиден, как кажется на первый взгляд - объясняем подробно. Мало кто знает, что разница между базовой и топовой версией почти равна половине стоимости нового Cobalt.

В 2026 году на рынке Узбекистана появилась Kia K3, представленная сразу в четырех комплектациях: Classic, Luxe, Prestige и GT-Line. Стоимость варьируется от 219,9 до 299,9 млн сумов (порядка 1,43 - 1,96 млн рублей по курсу), что создает ощутимый разрыв между базовой и самой дорогой версией. Такой диапазон цен заставляет задуматься, какую модификацию выбрать, чтобы не переплатить за ненужные опции, но и не остаться без важных функций.

Classic - это стартовая версия, рассчитанная на тех, кто ограничен в бюджете и готов мириться с механической коробкой передач. Здесь установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 100 л.с., шестиступенчатая механика, кондиционер, мультируль, камера заднего вида и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Электропривод и подогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте и отдельные воздуховоды для задних пассажиров делают комплектацию не совсем «пустой», но отсутствие автомата и менее мощный мотор могут стать решающими факторами для многих.

Следующая по цене - Luxe. За 239,9 млн сумов покупатель получает уже 1,6-литровый двигатель на 123 л.с. и классический автомат. В этой версии появляются подогрев передних сидений, круиз-контроль, цветной экран приборной панели, регулировка руля по вылету, дополнительные динамики и датчик уровня омывающей жидкости. Однако фары остаются галогеновыми, а задние тормоза - барабанными. По данным 110km.ru, именно Luxe чаще всего выбирают покупатели, поскольку за относительно небольшую доплату к Classic здесь меняется не только оформление, но и техническая начинка.

Prestige стоит уже 269,9 млн сумов и отличается расширенным набором опций. В этой комплектации появляются LED-фары, дневные ходовые огни, задние LED-фонари, 16-дюймовые диски и задние дисковые тормоза. В салоне - двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, люк, подогрев руля, беспроводная зарядка и парктроники спереди и сзади. Ключевое отличие - шесть подушек безопасности вместо двух, что значительно повышает уровень безопасности. Для тех, кто ценит комфорт и дополнительные опции, Prestige выглядит наиболее сбалансированным вариантом, несмотря на разницу в цене с Luxe.

GT-Line - топовая версия за 299,9 млн сумов. Здесь появляются 17-дюймовые диски, спортивные бамперы, руль с подрулевыми лепестками, металлические накладки на педали, комбинированная обивка сидений, атмосферная подсветка и увеличенный до 10 дюймов экран мультимедийной системы. Важное нововведение - комплекс электронных ассистентов ADAS, включающий автоторможение, контроль слепых зон, удержание в полосе и предупреждение о поперечном движении при выезде задним ходом. Однако двигатель и коробка передач остаются такими же, как у Luxe и Prestige, поэтому доплата идет исключительно за расширенное оснащение и электронные помощники.

Если Вы не знали, Kia K3 пришла на смену популярной Cerato и быстро завоевала любовь благодаря оптимальному балансу цены и набора опций. В Узбекистане бренд представлен официально, что обеспечивает гарантийное обслуживание и широкий выбор комплектаций для разных категорий покупателей.

Судя по представленным данным, выбор между комплектациями Kia K3 зависит от приоритетов: Classic подойдет тем, кто ищет минимальную цену и не боится механики, Luxe - оптимален для желающих получить автомат и более мощный мотор без переплаты за дорогие опции, Prestige - для тех, кто ценит комфорт и безопасность, а GT-Line - для поклонников максимального оснащения и современных электронных систем. Важно учитывать, что техническая начинка меняется только при переходе с Classic на Luxe, а дальнейшая доплата идет за дополнительные функции и оформление.

Упомянутые модели: KIA K3
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Волгоград Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться