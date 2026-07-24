Classic, Luxe, Prestige, GT‑Line: разбираем комплектации Kia K3 - в чём реальная разница и какая подойдёт именно вам

24 июля 2026, 08:02
Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей
Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей
В Узбекистане стартовали продажи Kia K3 сразу в четырех версиях. Разброс цен существенный, а различия между комплектациями могут оказаться критичными для будущих владельцев. Какие опции доступны, что влияет на стоимость и почему выбор не так очевиден, как кажется на первый взгляд - объясняем подробно. Мало кто знает, что разница между базовой и топовой версией почти равна половине стоимости нового Cobalt.
В 2026 году на рынке Узбекистана появилась Kia K3, представленная сразу в четырех комплектациях: Classic, Luxe, Prestige и GT-Line. Стоимость варьируется от 219,9 до 299,9 млн сумов (порядка 1,43 - 1,96 млн рублей по курсу), что создает ощутимый разрыв между базовой и самой дорогой версией. Такой диапазон цен заставляет задуматься, какую модификацию выбрать, чтобы не переплатить за ненужные опции, но и не остаться без важных функций.
Classic - это стартовая версия, рассчитанная на тех, кто ограничен в бюджете и готов мириться с механической коробкой передач. Здесь установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 100 л.с., шестиступенчатая механика, кондиционер, мультируль, камера заднего вида и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. Электропривод и подогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте и отдельные воздуховоды для задних пассажиров делают комплектацию не совсем «пустой», но отсутствие автомата и менее мощный мотор могут стать решающими факторами для многих.
Следующая по цене - Luxe. За 239,9 млн сумов покупатель получает уже 1,6-литровый двигатель на 123 л.с. и классический автомат. В этой версии появляются подогрев передних сидений, круиз-контроль, цветной экран приборной панели, регулировка руля по вылету, дополнительные динамики и датчик уровня омывающей жидкости. Однако фары остаются галогеновыми, а задние тормоза - барабанными. По данным 110km.ru, именно Luxe чаще всего выбирают покупатели, поскольку за относительно небольшую доплату к Classic здесь меняется не только оформление, но и техническая начинка.
Prestige стоит уже 269,9 млн сумов и отличается расширенным набором опций. В этой комплектации появляются LED-фары, дневные ходовые огни, задние LED-фонари, 16-дюймовые диски и задние дисковые тормоза. В салоне - двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, люк, подогрев руля, беспроводная зарядка и парктроники спереди и сзади. Ключевое отличие - шесть подушек безопасности вместо двух, что значительно повышает уровень безопасности. Для тех, кто ценит комфорт и дополнительные опции, Prestige выглядит наиболее сбалансированным вариантом, несмотря на разницу в цене с Luxe.
GT-Line - топовая версия за 299,9 млн сумов. Здесь появляются 17-дюймовые диски, спортивные бамперы, руль с подрулевыми лепестками, металлические накладки на педали, комбинированная обивка сидений, атмосферная подсветка и увеличенный до 10 дюймов экран мультимедийной системы. Важное нововведение - комплекс электронных ассистентов ADAS, включающий автоторможение, контроль слепых зон, удержание в полосе и предупреждение о поперечном движении при выезде задним ходом. Однако двигатель и коробка передач остаются такими же, как у Luxe и Prestige, поэтому доплата идет исключительно за расширенное оснащение и электронные помощники.
Если Вы не знали, Kia K3 пришла на смену популярной Cerato и быстро завоевала любовь благодаря оптимальному балансу цены и набора опций. В Узбекистане бренд представлен официально, что обеспечивает гарантийное обслуживание и широкий выбор комплектаций для разных категорий покупателей.
Судя по представленным данным, выбор между комплектациями Kia K3 зависит от приоритетов: Classic подойдет тем, кто ищет минимальную цену и не боится механики, Luxe - оптимален для желающих получить автомат и более мощный мотор без переплаты за дорогие опции, Prestige - для тех, кто ценит комфорт и безопасность, а GT-Line - для поклонников максимального оснащения и современных электронных систем. Важно учитывать, что техническая начинка меняется только при переходе с Classic на Luxe, а дальнейшая доплата идет за дополнительные функции и оформление.
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