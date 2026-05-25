Седан гольф-класса по цене В+: почему новый Kia K3 из Узбекистана меняет правила игры для покупателей

25 мая 2026, 08:29
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
В Узбекистане начались продажи Kia K3, и это событие может изменить расстановку сил на рынке компактных седанов. Четыре комплектации, два двигателя, новые опции и заметный рост размеров - мало кто ожидал такого подхода. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - разбираемся подробно.
Появление Kia K3, собранного на заводе ADM Jizzakh в Узбекистане, стало заметным событием для автолюбителей России и стран СНГ. Новая модель не просто расширяет выбор в сегменте компактных седанов, но и задает новые стандарты оснащения и размеров. Для многих покупателей это шанс получить современный автомобиль с актуальными опциями по цене, которая пока остается конкурентоспособной.
Как выяснил 110km.ru, Kia K3 предлагается сразу в четырех комплектациях: Classic, Luxe, Prestige и GT-Line. Базовая версия Classic оснащается 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 95 л.с. и механической коробкой передач. Остальные комплектации идут с 1,6-литровым двигателем на 123 л.с. и классическим 6-ступенчатым автоматом. Все версии имеют передний привод, а подвеска выполнена по схеме МакФерсон спереди и торсионная балка сзади. Важно отметить, что размеры K3 теперь соответствуют гольф-классу: длина 4545 мм, ширина 1765 мм, колесная база 2670 мм - это больше, чем у многих конкурентов в сегменте B+.
Комплектация Classic за 219,9 млн сумов (1,31 млн рублей по курсу) уже включает мультируль, 8-дюймовый экран с поддержкой CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, подогрев и электропривод зеркал, галогеновые фары и 15-дюймовые диски. Luxe, стоящий на 20 млн дороже, добавляет автоматическую коробку, более мощный мотор, круиз-контроль, цветную приборную панель, подогрев передних сидений и расширенные регулировки руля. Prestige за 269,9 млн (1,6 млн рублей) выделяется LED-оптикой, 16-дюймовыми литыми дисками, двухзонным климат-контролем, люком, беспроводной зарядкой, подогревом руля, парктрониками спереди и сзади, а также дополнительными подушками безопасности и дисковыми тормозами на задней оси.
Топовая версия GT-Line за 299,9 млн сумов (1,78 млн рублей) отличается 10-дюймовым экраном мультимедиа, 17-дюймовыми дисками, комбинированной отделкой салона, спортивным обвесом и полным набором систем безопасности ADAS: мониторинг слепых зон, удержание в полосе, предотвращение столкновений при движении задним ходом и другие современные ассистенты. Также здесь установлены светодиодные противотуманные фары и атмосферная подсветка салона.
Судя по комплектациям, Kia K3 может заинтересовать как тех, кто ищет доступный и практичный седан, так и покупателей, ориентированных на современные технологии и комфорт. Важно, что даже базовая версия не выглядит «пустой», а топовые модификации предлагают опции, которые еще недавно были доступны только в более дорогих моделях. По имеющимся данным, локализация производства в Узбекистане позволила удержать цены на приемлемом уровне, несмотря на общее подорожание автомобилей в регионе. Для российского рынка это может стать дополнительным стимулом к покупке, особенно на фоне ограниченного выбора новых иномарок. Важно помнить, что Kia K3 - это не просто очередная новинка, а пример того, как меняется рынок и какие возможности открываются для покупателей в 2026 году.
Похожие материалы Киа
-
29.04.2026, 07:59
Kia K3 стартовал на ADM Jizzakh: новая сборка и битва за рынок седанов
На заводе ADM Jizzakh стартовало производство Kia K3 - это событие может изменить расстановку сил среди седанов в Узбекистане. Модель уже появилась на сайте Kia, но цены держат в секрете. Почему этот запуск важен именно сейчас и что ждет конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 10:43
Пять альтернатив Haval Jolion: какие иномарки доступны по схожей цене в 2026 году
Вышло новое исследование: эксперты изучили рынок и выяснили, какие иномарки можно купить по цене Haval Jolion. Пять моделей, которые часто остаются в тени, но заслуживают внимания. Что предлагают дилеры и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
21.01.2026, 12:01
Какие иномарки выгодно ввозить в Россию по новым правилам утильсбора в 2026 году
В 2026 году изменились условия ввоза подержанных авто. Новые ставки утильсбора не остановили спрос. Какие иномарки все еще выгодны? Эксперты раскрыли неожиданные детали. Список моделей удивляет.Читать далее
-
25.05.2026, 11:12
Honda XR-V: старт продаж в России, цены от 1,85 млн рублей и особенности комплектаций
В России начались продажи кроссовера Honda XR-V китайской сборки, который уже успел зарекомендовать себя как один из самых надежных автомобилей в своем классе. Новинка выделяется не только ценой, но и оснащением, что особенно актуально на фоне подорожания других SUV.Читать далее
-
25.05.2026, 10:52
Почему Tenet T7 2025 года оказался практичнее Belgee X70: опыт после зимы и 7000 км
Российский Tenet T7 и белорусский Belgee X70 на первый взгляд похожи, но эксплуатация выявляет неожиданные различия. Разбираемся, какие опции и детали действительно важны для зимней езды и долгих поездок, а какие могут разочаровать владельца.Читать далее
-
25.05.2026, 09:03
Выгода 925 000 рублей на флагман: как купить премиум-кроссовер EXLANTIX ET почти на миллион дешевле
Дистрибьютор марки EXEED запустил программу поддержки покупателей флагманского гибридного полноразмерного кроссовера EXLANTIX ET. В мае покупатели новых автомобилей этой модели могут получить выгоду в размере 925 000 рублей. Об этом редакция 110km узнала в ходе мониторинга официальных сайтов автопроизводителей.Читать далее
-
25.05.2026, 08:44
Валдай 45 Pro: стартовало производство обновленного тягача с новыми опциями
На заводе «Нижегородские Грузовые Автомобили» начали выпускать обновленный магистральный тягач «Валдай 45 Pro». Модель получила заметные технические доработки и новые опции для водителя. Почему именно сейчас это важно для рынка и какие перемены ждут перевозчиков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только двигателя, но и комфорта в кабине.Читать далее
-
25.05.2026, 07:47
Minty Fresh на базе Mercedes-Benz Sprinter: премиальный автодом для спорта и семьи
Minty Fresh на платформе Mercedes-Benz Sprinter - это не просто автодом, а универсальное решение для активных семей и любителей спорта. В условиях роста интереса к автотуризму в России модель выделяется продуманной эргономикой и премиальным комфортом.Читать далее
-
25.05.2026, 07:44
Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже
Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.Читать далее
-
25.05.2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:36
Maextro S800 Grand Design стал лидером продаж среди люксовых седанов в Китае
Maextro S800 Grand Design удивил рынок: за три дня после старта продаж заказали более 2,6 тысячи машин. Новинка с золотыми элементами и функциями автопилота уже стала самой продаваемой среди дорогих седанов в Китае. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
29.04.2026, 07:59
Kia K3 стартовал на ADM Jizzakh: новая сборка и битва за рынок седанов
На заводе ADM Jizzakh стартовало производство Kia K3 - это событие может изменить расстановку сил среди седанов в Узбекистане. Модель уже появилась на сайте Kia, но цены держат в секрете. Почему этот запуск важен именно сейчас и что ждет конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 10:43
Пять альтернатив Haval Jolion: какие иномарки доступны по схожей цене в 2026 году
Вышло новое исследование: эксперты изучили рынок и выяснили, какие иномарки можно купить по цене Haval Jolion. Пять моделей, которые часто остаются в тени, но заслуживают внимания. Что предлагают дилеры и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
21.01.2026, 12:01
Какие иномарки выгодно ввозить в Россию по новым правилам утильсбора в 2026 году
В 2026 году изменились условия ввоза подержанных авто. Новые ставки утильсбора не остановили спрос. Какие иномарки все еще выгодны? Эксперты раскрыли неожиданные детали. Список моделей удивляет.Читать далее
-
25.05.2026, 11:12
Honda XR-V: старт продаж в России, цены от 1,85 млн рублей и особенности комплектаций
В России начались продажи кроссовера Honda XR-V китайской сборки, который уже успел зарекомендовать себя как один из самых надежных автомобилей в своем классе. Новинка выделяется не только ценой, но и оснащением, что особенно актуально на фоне подорожания других SUV.Читать далее
-
25.05.2026, 10:52
Почему Tenet T7 2025 года оказался практичнее Belgee X70: опыт после зимы и 7000 км
Российский Tenet T7 и белорусский Belgee X70 на первый взгляд похожи, но эксплуатация выявляет неожиданные различия. Разбираемся, какие опции и детали действительно важны для зимней езды и долгих поездок, а какие могут разочаровать владельца.Читать далее
-
25.05.2026, 09:03
Выгода 925 000 рублей на флагман: как купить премиум-кроссовер EXLANTIX ET почти на миллион дешевле
Дистрибьютор марки EXEED запустил программу поддержки покупателей флагманского гибридного полноразмерного кроссовера EXLANTIX ET. В мае покупатели новых автомобилей этой модели могут получить выгоду в размере 925 000 рублей. Об этом редакция 110km узнала в ходе мониторинга официальных сайтов автопроизводителей.Читать далее
-
25.05.2026, 08:44
Валдай 45 Pro: стартовало производство обновленного тягача с новыми опциями
На заводе «Нижегородские Грузовые Автомобили» начали выпускать обновленный магистральный тягач «Валдай 45 Pro». Модель получила заметные технические доработки и новые опции для водителя. Почему именно сейчас это важно для рынка и какие перемены ждут перевозчиков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения коснулись не только двигателя, но и комфорта в кабине.Читать далее
-
25.05.2026, 07:47
Minty Fresh на базе Mercedes-Benz Sprinter: премиальный автодом для спорта и семьи
Minty Fresh на платформе Mercedes-Benz Sprinter - это не просто автодом, а универсальное решение для активных семей и любителей спорта. В условиях роста интереса к автотуризму в России модель выделяется продуманной эргономикой и премиальным комфортом.Читать далее
-
25.05.2026, 07:44
Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже
Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.Читать далее
-
25.05.2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:36
Maextro S800 Grand Design стал лидером продаж среди люксовых седанов в Китае
Maextro S800 Grand Design удивил рынок: за три дня после старта продаж заказали более 2,6 тысячи машин. Новинка с золотыми элементами и функциями автопилота уже стала самой продаваемой среди дорогих седанов в Китае. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее