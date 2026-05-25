Седан гольф-класса по цене В+: почему новый Kia K3 из Узбекистана меняет правила игры для покупателей

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка

В Узбекистане начались продажи Kia K3, и это событие может изменить расстановку сил на рынке компактных седанов. Четыре комплектации, два двигателя, новые опции и заметный рост размеров - мало кто ожидал такого подхода. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - разбираемся подробно.

Появление Kia K3, собранного на заводе ADM Jizzakh в Узбекистане, стало заметным событием для автолюбителей России и стран СНГ. Новая модель не просто расширяет выбор в сегменте компактных седанов, но и задает новые стандарты оснащения и размеров. Для многих покупателей это шанс получить современный автомобиль с актуальными опциями по цене, которая пока остается конкурентоспособной.

Как выяснил 110km.ru, Kia K3 предлагается сразу в четырех комплектациях: Classic, Luxe, Prestige и GT-Line. Базовая версия Classic оснащается 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 95 л.с. и механической коробкой передач. Остальные комплектации идут с 1,6-литровым двигателем на 123 л.с. и классическим 6-ступенчатым автоматом. Все версии имеют передний привод, а подвеска выполнена по схеме МакФерсон спереди и торсионная балка сзади. Важно отметить, что размеры K3 теперь соответствуют гольф-классу: длина 4545 мм, ширина 1765 мм, колесная база 2670 мм - это больше, чем у многих конкурентов в сегменте B+.

Комплектация Classic за 219,9 млн сумов (1,31 млн рублей по курсу) уже включает мультируль, 8-дюймовый экран с поддержкой CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, подогрев и электропривод зеркал, галогеновые фары и 15-дюймовые диски. Luxe, стоящий на 20 млн дороже, добавляет автоматическую коробку, более мощный мотор, круиз-контроль, цветную приборную панель, подогрев передних сидений и расширенные регулировки руля. Prestige за 269,9 млн (1,6 млн рублей) выделяется LED-оптикой, 16-дюймовыми литыми дисками, двухзонным климат-контролем, люком, беспроводной зарядкой, подогревом руля, парктрониками спереди и сзади, а также дополнительными подушками безопасности и дисковыми тормозами на задней оси.

Топовая версия GT-Line за 299,9 млн сумов (1,78 млн рублей) отличается 10-дюймовым экраном мультимедиа, 17-дюймовыми дисками, комбинированной отделкой салона, спортивным обвесом и полным набором систем безопасности ADAS: мониторинг слепых зон, удержание в полосе, предотвращение столкновений при движении задним ходом и другие современные ассистенты. Также здесь установлены светодиодные противотуманные фары и атмосферная подсветка салона.

Судя по комплектациям, Kia K3 может заинтересовать как тех, кто ищет доступный и практичный седан, так и покупателей, ориентированных на современные технологии и комфорт. Важно, что даже базовая версия не выглядит «пустой», а топовые модификации предлагают опции, которые еще недавно были доступны только в более дорогих моделях. По имеющимся данным, локализация производства в Узбекистане позволила удержать цены на приемлемом уровне, несмотря на общее подорожание автомобилей в регионе. Для российского рынка это может стать дополнительным стимулом к покупке, особенно на фоне ограниченного выбора новых иномарок. Важно помнить, что Kia K3 - это не просто очередная новинка, а пример того, как меняется рынок и какие возможности открываются для покупателей в 2026 году.