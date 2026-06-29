Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

29 июня 2026, 18:31

Kia K3 выходит на российский рынок: цены, комплектации и особенности поставок

Kia K3 выходит на российский рынок: цены, комплектации и особенности поставок

Почему Kia K3 стал доступнее и что думают эксперты о перспективах параллельного импорта

Kia K3 выходит на российский рынок: цены, комплектации и особенности поставок

На российском рынке стартовали продажи нового седана Kia K3, который теперь можно приобрести по сниженной ставке утильсбора. Модель привлекает не только ценой от 1,5 млн рублей, но и возможностью выбора между наличием и заказом. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает интерес у автолюбителей и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.

На российском рынке стартовали продажи нового седана Kia K3, который теперь можно приобрести по сниженной ставке утильсбора. Модель привлекает не только ценой от 1,5 млн рублей, но и возможностью выбора между наличием и заказом. Почему именно сейчас этот автомобиль вызывает интерес у автолюбителей и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.

Появление Kia K3 на российском рынке стало заметным событием для автолюбителей, ищущих доступные и практичные решения в условиях ограниченного выбора. Благодаря параллельному импорту, который активно используют как частные покупатели, так и крупные дилерские сети, россияне получили возможность приобрести новую модель по привлекательной цене. Это особенно актуально на фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей и роста цен на привычные бренды.

Главная особенность Kia K3 - возможность ввоза по льготной ставке утильсбора. Все представленные на рынке экземпляры оснащаются моторами мощностью до 160 л.с., что позволяет существенно снизить стоимость оформления. Минимальная цена на автомобиль стартует от 1,5 млн рублей, причем машины доступны как из наличия, так и под заказ. Такой подход дает покупателям гибкость в выборе комплектации и цвета, а также позволяет избежать длительного ожидания.

Самое выгодное предложение на сегодняшний день поступило от компании из Владивостока: белый седан в комплектации Premium с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и вариатором обещают доставить в ближайшей поставке. В других регионах, например, в Тюмени, Оренбурге и Минеральных Водах, аналогичные автомобили стоят на 150-250 тысяч рублей дороже. Для тех, кто предпочитает более динамичные версии, дилер из Казани готов привезти под заказ 140-сильный вариант за 1 910 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены на K3 из наличия достигают 2,49-2,9 млн рублей, что связано с дополнительными издержками и спросом в столичных регионах.

Стоит отметить, что все автомобили Kia K3, представленные на российском рынке, были изначально выпущены для рынка Китая. Это отражается на комплектациях и некоторых технических особенностях, однако большинство покупателей воспринимают такие нюансы как приемлемый компромисс ради доступной цены. Как пишет Российская Газета, подобная схема поставок уже стала привычной для отечественного рынка, и многие дилеры активно используют параллельный импорт для расширения ассортимента.

Интересно, что тенденция ввоза новых моделей по льготным ставкам утильсбора затрагивает не только Kia. Например, недавно в России стартовали продажи кроссовера Citroen C5X с турбомотором, который также можно приобрести по сниженной ставке - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях для покупателей Citroen C5X. Это подтверждает, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям, а покупатели получают больше вариантов для выбора.

Для справки: Kia K3 - это компактный седан, который в Китае позиционируется как доступная альтернатива более дорогим моделям бренда. В России модель может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль с базовым набором опций и надежной технической частью. Важно учитывать, что гарантийное обслуживание и поддержка могут отличаться от официальных поставок, поэтому перед покупкой стоит уточнить все детали у продавца. В целом, появление Kia K3 на российском рынке может стать сигналом к дальнейшему расширению ассортимента доступных иномарок, особенно если практика параллельного импорта сохранит свои позиции.

Упомянутые модели: KIA K3
Упомянутые марки: KIA
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