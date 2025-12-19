Новая пятидверка Kia K4 удивит оснащением и ценой — стоит ли ждать расширения линейки?

19 декабря 2025, 07:35
Kia K4 Hatch 2026 выходит в США: объявлены цены и комплектации
Kia готовит к старту в США новый K4 Hatch 2026 года. Модель обещает просторный багажник, современные опции и два двигателя на выбор. Цены уже известны, но все подробности раскроют ближе к началу продаж. Ожидается, что хэтчбек получит дополнительные комплектации.
В начале следующего года на американском рынке появится новый Kia K4 Hatch 2026 модельного года. Эта пятидверная версия, созданная на базе седана K4, уже привлекла внимание благодаря сочетанию практичности и современных технологий. Как стало известно, Kia определилась с ценами и комплектациями для США: базовая версия EX обойдется в 24 890 долларов (2 млн рублей), GT-Line - в 25 890 долларов (2,07 млн рублей), а топовый GT-Line Turbo оценен в 28 790 долларов (2,3 млн рублей). К этим суммам добавится стандартный сбор за доставку и возможные дилерские наценки.
Внешне K4 Hatch выделяется парящей линией крыши и увеличенным багажником, что делает его более универсальным по сравнению с седаном. Внутри - все, что нужно современному водителю: беспроводная интеграция смартфона, зарядка без проводов, отделка сидений SynTex, подогрев передних кресел и опциональная система Connected Car Navigation Cockpit. Для любителей музыки предусмотрена аудиосистема Harman Kardon, а для тех, кто ценит удобство - цифровой ключ второго поколения и регулярные обновления «по воздуху».
Под капотом базовой версии установлен 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 179 Нм. Для тех, кто предпочитает более динамичную езду, доступен вариант GT-Line Turbo с 1,6-литровым турбодвигателем на 190 л.с. и 264 Нм. Оба двигателя работают в паре с передним приводом, а у топовой версии - восьмиступенчатый автомат. В стандартное оснащение входят современные системы безопасности: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент предотвращения столкновений в слепых зонах и другие электронные помощники.
Интересно, что седан K4 в США представлен в большем количестве комплектаций: LX, LXS, EX, GT-Line и GT-Line Turbo. Это может означать, что в будущем и хэтчбек получит расширенную линейку, хотя официальных заявлений на этот счет пока не было. Для сравнения, цены на седан стартуют с 22 190 долларов, а топовые версии стоят чуть дешевле аналогичных хэтчбеков.
Пока Kia не раскрывает всех технических подробностей о K4 Hatch для американского рынка, и на официальном сайте марки информации о новинке тоже нет. Ожидается, что полный перечень характеристик и опций будет опубликован ближе к старту продаж, который намечен на начало 2026 года. Покупателям остается только ждать и следить за новостями - возможно, Kia еще удивит новыми версиями и дополнительными опциями для своего практичного хэтчбека.
