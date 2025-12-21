Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 декабря 2025, 19:54

Свежий Kia K4 2026 года выходит на рынок — чем он удивит и кого заставит понервничать

Kia K4 Hatchback 2026: сможет ли новый хэтчбек за $24 890 обойти конкурентов из США

Kia возвращается на Нью-Йоркский автосалон с тремя новинками. Среди них - долгожданный K4 Hatchback 2026 модельного года. Электромобили теряют позиции, а компактные хэтчбеки снова в центре внимания. Что ждет новый K4 на фоне американских соперников - интрига сохраняется.

Весной 2025 года Kia America эффектно вернулась на Нью-Йоркский международный автосалон, выбрав для этого традиционную площадку. Компания представила сразу три заметные новинки: два электромобиля и одну модель с бензиновым двигателем. Среди них - полностью электрический EV4, который позиционируется как конкурент Tesla Model 3, эффектная версия EV9 Nightfall Edition и, конечно, новый Kia K4 Hatchback 2026 модельного года.

Прошло всего несколько месяцев, и ситуация на рынке электромобилей резко изменилась. Сегмент оказался в состоянии неопределенности: спрос на электрокары в США начал снижаться, а интерес к традиционным моделям с ДВС вновь растет. В этих условиях компактные хэтчбеки, такие как K4, получают второй шанс на успех. По информации autoevolution, Kia делает ставку именно на эту тенденцию, рассчитывая привлечь покупателей, которые устали от неопределенности с зарядной инфраструктурой и высоких цен на электромобили.

Планируемая премьера K4 намечена на конец 2025 года, и его шансы на успех выглядят теперь куда более убедительными. Модель призвана стать свежей, технологичной и доступной альтернативой как на фоне стареющего модельного ряда конкурентов, так и в сравнении с более дорогими электромобилями. Этот шаг отражает гибкую и прагматичную стратегию Kia: сохраняя лидерство в электрической трансформации, компания оперативно укрепляет свои позиции и на традиционном рынке, где стабильный спрос и ясные правила игры вновь становятся решающими факторами для многих потребителей.

Упомянутые модели: KIA K4
Упомянутые марки: KIA
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
