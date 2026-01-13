Новый Kia K4 Sportswagon — чем удивит корейский универсал?

13 января 2026, 17:01
Kia K4 Sportswagon выходит на рынок: универсал с простором и гибкостью для Европы
Kia K4 Sportswagon официально дебютировал в Европе. Модель обещает простор салона и универсальность, сочетая черты C- и D-класса. Дизайн и оснащение ориентированы на европейских водителей. Ожидается, что новинка привлечет внимание семей и любителей активного отдыха.
Корейская компания Kia наконец-то вывела на европейский рынок долгожданный универсал K4 Sportswagon. Ожидания были подогреты рендерами и шпионскими фотографиями, но теперь автомобиль предстал во всей красе - и, несмотря на признание, выглядит весьма амбициозно. Универсал четко ориентируется на то, чтобы усилить долю в сегментах C и D, что означает среднее между компактностью и простором.
Модель K4 уже знакома автолюбителям в версиях хэтчбек и седан, которые доступны в Северной Америке, Австралии, Европе и на Востоке. Теперь к ним присоединился универсал, который, по замыслу Киа, должен стать настоящим хитом среди европейских семей и тех, кто ценит практичность без ущерба для стиля.
Внешне K4 Sportswagon сразу выделился динамичными линиями кузова и выразительной передней частью. Дизайнеры вдохновились последними тенденциями, но при этом не забыли о фирменных чертах марки. Универсал выглядит современно, но не вычурно - в нем угадывается баланс между сдержанностью и спортивным характером.
Внутри автомобиля обещают простор. Kia утверждает, что K4 Sportswagon обеспечит высокий уровень комфорта и вместительности, который обычно наблюдается в более крупных моделях. Задние сиденья складываются в ровный пол, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи или спортивный инвентарь. Багажник - один из самых вместительных в классе, трансформация салона занимает считанные секунды.
Техническая начинка тоже не разочарует. Ожидается, что для европейского рынка будут доступны как бензиновые, так и гибридные силовые установки. Kia делает ставку на экономичность и экологичность, что особенно актуально для Европы. При этом производитель гарантирует сохранение динамики и управляемости, чтобы универсал не казался скучным даже на извилистых дорогах.
Интересно, что корейцы не стали делать универсал исключительно семейным автомобилем. Внешний вид и настройка подвески намекают на то, что K4 Sportswagon подойдет и для активных водителей. Появление K4 Sportswagon на европейском рынке – это еще один шаг Kia к изменению своих позиций в массовом сегменте.
