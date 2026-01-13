Новый Kia K4 Sportswagon — чем удивит корейский универсал?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 17:01

Kia K4 Sportswagon выходит на рынок: универсал с простором и гибкостью для Европы

Kia K4 Sportswagon выходит на рынок: универсал с простором и гибкостью для Европы

Новый Kia K4 Sportswagon — чем удивит корейский универсал?

Kia K4 Sportswagon выходит на рынок: универсал с простором и гибкостью для Европы

Kia K4 Sportswagon официально дебютировал в Европе. Модель обещает простор салона и универсальность, сочетая черты C- и D-класса. Дизайн и оснащение ориентированы на европейских водителей. Ожидается, что новинка привлечет внимание семей и любителей активного отдыха.

Kia K4 Sportswagon официально дебютировал в Европе. Модель обещает простор салона и универсальность, сочетая черты C- и D-класса. Дизайн и оснащение ориентированы на европейских водителей. Ожидается, что новинка привлечет внимание семей и любителей активного отдыха.

Корейская компания Kia наконец-то вывела на европейский рынок долгожданный универсал K4 Sportswagon. Ожидания были подогреты рендерами и шпионскими фотографиями, но теперь автомобиль предстал во всей красе - и, несмотря на признание, выглядит весьма амбициозно. Универсал четко ориентируется на то, чтобы усилить долю в сегментах C и D, что означает среднее между компактностью и простором.

Модель K4 уже знакома автолюбителям в версиях хэтчбек и седан, которые доступны в Северной Америке, Австралии, Европе и на Востоке. Теперь к ним присоединился универсал, который, по замыслу Киа, должен стать настоящим хитом среди европейских семей и тех, кто ценит практичность без ущерба для стиля.

Внешне K4 Sportswagon сразу выделился динамичными линиями кузова и выразительной передней частью. Дизайнеры вдохновились последними тенденциями, но при этом не забыли о фирменных чертах марки. Универсал выглядит современно, но не вычурно - в нем угадывается баланс между сдержанностью и спортивным характером.

Внутри автомобиля обещают простор. Kia утверждает, что K4 Sportswagon обеспечит высокий уровень комфорта и вместительности, который обычно наблюдается в более крупных моделях. Задние сиденья складываются в ровный пол, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи или спортивный инвентарь. Багажник - один из самых вместительных в классе, трансформация салона занимает считанные секунды.

Техническая начинка тоже не разочарует. Ожидается, что для европейского рынка будут доступны как бензиновые, так и гибридные силовые установки. Kia делает ставку на экономичность и экологичность, что особенно актуально для Европы. При этом производитель гарантирует сохранение динамики и управляемости, чтобы универсал не казался скучным даже на извилистых дорогах.

Интересно, что корейцы не стали делать универсал исключительно семейным автомобилем. Внешний вид и настройка подвески намекают на то, что K4 Sportswagon подойдет и для активных водителей. Появление K4 Sportswagon на европейском рынке – это еще один шаг Kia к изменению своих позиций в массовом сегменте.

Упомянутые модели: KIA K4
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Ростовская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться