Kia K5: что говорят владельцы о самом продаваемом в России бизнес-седане
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Таким образом, «Ка Пятый» стал в своем сегменте самым продаваемым автомобилем (14 позиция в ТОП-25 наиболее востребованных моделей), обогнав многолетнего лидера Toyota Camry (18 021 ед., 15 место). Только в июле продажи K5 достигли отметки 3 528 автомобилей - это лучший результат марки в сегменте седанов бизнес-класса за всю историю ее официального присутствия в России.
По габаритам – настоящий E-класс
Автопроизводитель почему-то относит K5 к сегменту D, и это притом, что по габаритным размерам автомобиль четко подходит к E-сегменту: в длину - 4905 мм, из которых на 2850 мм простирается межосевое расстояние, а в ширину и в высоту насчитывает 1860 мм и 1445 мм соответственно. Снаряженная масса K5 варьируется от 1410 до 1515 кг, в зависимости от модификации.
Автомобиль V поколения (в России ранее известный под именем Optima) дебютировал 21 ноября 2019 года на специальном мероприятии в Сеуле. У седана смелый дизайн в стиле «четырехдверное купе», современный интерьер и богатый выбор двигателей на родине.
Российские же версии K5 доступны с 2 бензиновыми атмосферными рядными 4-цилиндровыми двигателями на выбор. «Младший» мотор – 2-литровый MPI с распределенным впрыском развивает 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм, агрегатируется с 6-ступенчатой гидротрансформаторной автоматической трансмиссией. Альтернативный силовой агрегат – 2,5-литровый GDI с непосредственным впрыском топлива (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Нм) предлагается с 8-ступенчатым «автоматом».
Комплектаций семь, и все они имеют привод только на передние колеса. Седаны производятся на калининградском заводе «Автотор» и имеют заводскую гарантию – 5 лет или 150 000 км пробега. Год назад за K5 дилеры просили от 1 489 900 до 2 199 900 рублей. На сегодняшний день ценник иной – от 1 699 900 до 2 469 900 рублей. С двигателем 2.0 MPI машину можно приобрести в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style, автомобили с двигателем 2.5 GDI будут предлагаться в комплектациях Luxe, Prestige, Style, GT Line и наиболее оснащенной GT Line+.
Поскольку за полный год продаж K5 разошелся по стране очень неплохим тиражом, у автовладельцев накопилось немало данных по его эксплуатации. Давайте послушаем несколько потребительских отзывов.
«Жесткость - скованная, с закосом под спорт»
Александр Потапов: «У меня Kia К5 2020 года выпуска, 194 л.с. Выглядит «тачка» на все 1000%, дизайнеры постарались на славу. Не понравилось только, что в заднюю полку, в само железо, поставили сабвуфер Bose, а потом сверху его замаскировали пластиковой накладкой, которая ужасно гремит. Такая крутая система, а слушать невозможно. Пришлось намудрить и вставить между задним стеклом и полкой небольшой валик из полотенца».
Отдельно автовладелец остановился на расходе топлива: «Ехал по пустому городу, без нарушения правил, насчитал 7,2 литра, и это с двигателем 2,5 литра. Топливо рекомендуется использовать не ниже «91». На данный момент ощутимой разницы с «95» пока не заметил».
|KIA K5 Style 2.5 AT
|2.5 л, 194 л.с
|автомат 8
|4905 x 1860 x 1465 мм
|передний
|АИ-95
|1 979 900 руб
|Все характеристики
Из приятного: «Клиренс нормальный, ни разу днищем еще ничего не задевал. Подвеска будет пожестче, чем у «Тойоты», но жесткость такая скованная, с закосом под спорт, поэтому не скажешь, что это недостаток, скорее, просто особенность. Минус: «Не понравилось, что после мойки и протирания во время езды начинает из всех щелей литься вода. А таких щелей очень много из-за наличия большого количества декораций».
«Не хочется представлять, как едет К5 на 2-литровом моторе»
Семен Бережной сообщает о своем К5 белого цвета, который ему достался в люксовой комплектации с 2,5 литровым движком. «На спидометре откатано 15 тысяч км, - информирует хозяин автомобиля. - До этого пользовался преимущественно машинами бизнес-класса».
Краткое описание мужчина начинает, как он говорит, «с самого приятного, что удивило»: «Внешний вид — просто отпад. Просто красотка». На этом охи и ахи от своего нового приобретения у Семена заканчиваются, и он перечисляет то, что окрестил «больше по минусам»: «Шумоизоляция - так себе, звуки пропускает. Разгон - так себе, вспоминаю одну из своих прошлых машин – «Камри 2.4», так вот там был разгон. Оптика матричная очень сомнительная, мигает каждый второй. Даже не хочется представлять, как едет К5 на 2-литровом моторе».
У г-на Бережного есть вопросы к ходовой части: «Подвеска, скорее, напоминаем ВАЗ-2109, чем говорит о современности машины. Средний расход топлива - 10,5 литра в смешанном цикле: и по городу, и по трассе. Но по ощущениям даже больше. Кожаный салон довольно неприятный на ощупь. В целом машиной остался недоволен, при первой же возможности, думаю, продам ее и пересяду на что-то получше».
«Видел, как парнишка на фоне моей машины фотографирует девушку»
Максим Чепель более оптимистично оценивает K5 и «открывает» свой комментарий с юмора: «Нормальный аппарат, если, конечно, до этого вы не ездили на «Бугатти». Мужчина пересел на K5 с «Серато», и в целом доволен приобретением.
«Внешне выглядит привлекательно, футуристично, обращает на себя внимание. – пишет г-н Чепель. - Однажды даже увидел, как парнишка на фоне моей машины фотографирует девушку. В управлении седан приятный, маневренный, информативный. Хорошо разгоняется, идет на обгон, плавно тормозит. Водительское сидение отрегулировал под свой рост (186 см), при весе 90 кг. места достаточно. Спина при долгом сидении за рулем не устает. Качество воспроизведения музыки хорошее. Неплохо держит дорогу. Подвеска жесткая, что придает езде более спортивный характер".
Ложка дегтя, по мнению Максима, претензии к сборке: «Они есть, в частности, щелчки при повороте руля, треск коробки при переключении, люфты, качество ЛКП. Поэтому сразу защитил днище и кузов от коррозии, а также регулярно осматриваю автомобиль, чтобы подольше сохранить внешний вид».
Автовладелец на машинах больше года не ездит, сам на этом акцентирует внимание: «Сдаю в трейд-ин и беру новинку. Надеюсь, за год K5 не утратит свежести, так как эксплуатирую аккуратно. Сейчас обкатываю на всех режимах, ощущение за рулем нравится. Из расходов - бензин, автомойка, чистка салона. Однажды доливал масло».
«Лакокрасочное покрытие местами очень нежное»
В семье Светланы Рябцевой 2-литровая версия K5 в комплектации Classic: «Пробег на спидометре стремится к 4000 км, обкатку машина прошла. Чаще ездит муж, мне же дает руль, когда сам никуда выезжать не планирует. Внешность у седана, как говорят наши друзья, «бомбическая». Удачная оптическая система и дизайн кормы. Но лакокрасочное покрытие местами очень нежное. Уже после первой мойки стали заметны микроцарапины. Планируем дождаться первого ТО и сделать защиту кузова керамическим покрытием, а, может быть, и раньше».
Далее идет разговор о об интерьере, и здесь отмечаются как плюсы, так и минусы: «Салон просторный, эффектные дверные карты. При росте мужа 1,79 см остается небольшой зазор между головой и крышей. Тех людей, которые выше, посадка за рулем может не устроить. От шумоизоляции и качества сборки за такую цену ожидали лучшего. Многовато пластика, дребезжит задняя полка (муж самостоятельно проклеил виброгасителем, чтобы не раздражала). Хорошо слышна работа двигателя на холостом ходу. Электроника вменяемая и логичная. Мультимедиа работает стабильно, на подключение электронных помощников нареканий нет».
Светлана довольна поведением K5 на дороге и не удовлетворена стоимостью: «В городе и на трассе автомобиль ведет себя уверенно, полосу держит. Хорошо разгоняется и ревет в спортивном режиме. Пока от владения машиной больше положительных эмоций. Но придется постепенно кое-что доводить до ума. Так что цену считаем завышенной».
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