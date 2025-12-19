В 2027 году Kia K5 удивит обновленной платформой и расширенной линейкой моторов – что изменится

19 декабря 2025, 14:01
Kia K5 готовится к масштабному рестайлингу и появлению новых гибридных версий
Kia не спешит прощаться с седаном K5. В 2027 году модель ждет серьезное обновление. Производитель внедрит новые моторы и современную программную платформу. Ожидаются бензиновые и гибридные версии. Подробности о планах компании пока держатся в секрете.
Автомобильный рынок продолжает меняться, и компания Kia не собирается отставать от трендов. По информации «Российской Газеты», корейский производитель уже работает над вторым крупным обновлением седана K5, которое запланировано на первую половину 2027 года. Несмотря на слухи о возможном снятии модели с производства, Kia намерена сохранить K5 в линейке минимум до 2030 года. Такой подход позволит бренду не только удержать позиции в сегменте бизнес-седанов, но и оптимизировать расходы на модернизацию.
Главной особенностью грядущего рестайлинга станет расширение гаммы силовых установок. Помимо традиционного бензинового двигателя, в арсенале появятся гибридная и подключаемая гибридная версии. Это решение обусловлено необходимостью соответствовать различным экологическим стандартам и учитывать уровень развития зарядной инфраструктуры в разных странах. Благодаря такому подходу, Kia рассчитывает поддерживать стабильный спрос на модель и выпускать более 80 тысяч автомобилей K5 ежегодно после обновления.
Еще одним важным новшеством станет внедрение современной программной платформы Pleos OS, разработанной Hyundai Motor Group. Эта система обеспечит более продвинутый мультимедийный интерфейс, расширит возможности обновления программного обеспечения «по воздуху» и улучшит интеграцию цифровых сервисов. Для покупателей это означает не только удобство, но и актуальность автомобиля на протяжении всего срока эксплуатации.
В условиях растущей конкуренции среди бизнес-седанов Kia делает ставку на технологичность и универсальность. Обновленный K5 сможет адаптироваться под требования разных рынков, что особенно важно на фоне ужесточения экологических норм и стремительного развития электрификации. Производитель уверен, что такие перемены позволят модели оставаться востребованной и привлекательной для широкой аудитории.
Таким образом, Kia K5 ждет не просто косметический рестайлинг, а глубокая модернизация, затрагивающая как техническую, так и программную составляющие. Ожидается, что подробности о новых версиях и комплектациях появятся ближе к старту производства. Пока же поклонникам марки остается следить за новостями и ждать, когда обновленный седан выйдет на рынок.
