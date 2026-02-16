Сравниваем Kia K5 и Toyota Camry по мощности, расходу топлива, комфорту и отзывам владельцев

Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев

Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.

В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает очередную волну перемен, выбор между Kia K5 и Toyota Camry становится особенно актуальным. Оба седана собираются в Китае, оснащаются двухлитровыми бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач, но различия между ними могут оказаться решающими для будущего владельца.

Сравнивая эти модели, стоит обратить внимание не только на технические характеристики, но и на реальные отзывы водителей, которые уже прошли с этими машинами не одну тысячу километров. В 2026 году, когда требования к комфорту, экономичности и надежности стали еще выше, такие детали приобретают особое значение.

Начнем с основных параметров. Kia K5 третьего поколения (с декабря 2019 года) комплектуется 2-литровым мотором мощностью 240 л.с., восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Toyota Camry десятого поколения (с ноября 2023 года) также оснащена двухлитровым двигателем, но его мощность составляет 152 л.с., а в паре с ним работает вариатор. Оба автомобиля рассчитаны на бензин АИ-92, что важно для российских условий.

Габариты у моделей схожи: длина Kia K5 - 4980 мм, у Camry - 4915 мм. Колесная база у K5 чуть больше - 2900 мм против 2825 мм у конкурента. Клиренс у Kia выше (155 мм против 137 мм), что может быть плюсом для езды по неидеальным дорогам. При этом масса Camry заметно больше - 1585 кг против 1436 кг у K5.

Важный момент - расход топлива. Здесь Toyota Camry удивляет: заявленный средний расход - всего 4,2 л на 100 км, тогда как у Kia K5 этот показатель составляет 10 л. Разница существенная, особенно если учитывать рост цен на топливо. Объем топливного бака у K5 - 60 литров, у Camry - 49 литров. Багажник у Camry вмещает 427 литров, у K5 этот параметр не уступает конкуренту.

Что касается управляемости и комфорта, мнения владельцев расходятся. Kia K5 часто отмечают за отличную управляемость и высокий уровень комфорта. Однако при покупке дилеры нередко навязывают дополнительные опции по завышенным ценам.

Toyota Camry традиционно славится надежностью и плавностью хода. Владельцы отмечают, что к сенсорному экрану приходится привыкать, но в остальном машина не вызывает нареканий. Управляемость и комфорт на высоте, а расход топлива радует даже в городских условиях.

Реальные оценки владельцев говорят сами за себя: Kia K5 получила средний балл 9,4 из 10 на основе 1486 мнений, а Toyota Camry - 9,1 из 10 по 33 отзывам. Разница в количестве отзывов объясняется тем, что K5 дольше присутствует на рынке, а Camry в новом поколении только начала набирать популярность.

Обе модели рассчитаны на пятерых пассажиров, имеют четыре двери и передний привод. Размер колес у K5 - 235/45 R18, у Camry - 215/55 R17. В целом, обе машины выглядят достойно, но каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны, которые могут оказаться решающими при выборе.

В итоге, выбор между Kia K5 и Toyota Camry зависит от приоритетов будущего владельца: кому-то важнее мощность и динамика, кому-то - экономичность и проверенная надежность. Оба седана остаются актуальными на российском рынке и в 2026 году, несмотря на все перемены в отрасли.