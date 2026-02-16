Сравниваем Kia K5 и Toyota Camry по мощности, расходу топлива, комфорту и отзывам владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 07:00

Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев

Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев

Сравниваем Kia K5 и Toyota Camry по мощности, расходу топлива, комфорту и отзывам владельцев

Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев

Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.

Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.

В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает очередную волну перемен, выбор между Kia K5 и Toyota Camry становится особенно актуальным. Оба седана собираются в Китае, оснащаются двухлитровыми бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач, но различия между ними могут оказаться решающими для будущего владельца.

Сравнивая эти модели, стоит обратить внимание не только на технические характеристики, но и на реальные отзывы водителей, которые уже прошли с этими машинами не одну тысячу километров. В 2026 году, когда требования к комфорту, экономичности и надежности стали еще выше, такие детали приобретают особое значение.

Начнем с основных параметров. Kia K5 третьего поколения (с декабря 2019 года) комплектуется 2-литровым мотором мощностью 240 л.с., восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Toyota Camry десятого поколения (с ноября 2023 года) также оснащена двухлитровым двигателем, но его мощность составляет 152 л.с., а в паре с ним работает вариатор. Оба автомобиля рассчитаны на бензин АИ-92, что важно для российских условий.

Габариты у моделей схожи: длина Kia K5 - 4980 мм, у Camry - 4915 мм. Колесная база у K5 чуть больше - 2900 мм против 2825 мм у конкурента. Клиренс у Kia выше (155 мм против 137 мм), что может быть плюсом для езды по неидеальным дорогам. При этом масса Camry заметно больше - 1585 кг против 1436 кг у K5.

Важный момент - расход топлива. Здесь Toyota Camry удивляет: заявленный средний расход - всего 4,2 л на 100 км, тогда как у Kia K5 этот показатель составляет 10 л. Разница существенная, особенно если учитывать рост цен на топливо. Объем топливного бака у K5 - 60 литров, у Camry - 49 литров. Багажник у Camry вмещает 427 литров, у K5 этот параметр не уступает конкуренту.

Что касается управляемости и комфорта, мнения владельцев расходятся. Kia K5 часто отмечают за отличную управляемость и высокий уровень комфорта. Однако при покупке дилеры нередко навязывают дополнительные опции по завышенным ценам.

Toyota Camry традиционно славится надежностью и плавностью хода. Владельцы отмечают, что к сенсорному экрану приходится привыкать, но в остальном машина не вызывает нареканий. Управляемость и комфорт на высоте, а расход топлива радует даже в городских условиях.

Реальные оценки владельцев говорят сами за себя: Kia K5 получила средний балл 9,4 из 10 на основе 1486 мнений, а Toyota Camry - 9,1 из 10 по 33 отзывам. Разница в количестве отзывов объясняется тем, что K5 дольше присутствует на рынке, а Camry в новом поколении только начала набирать популярность.

Обе модели рассчитаны на пятерых пассажиров, имеют четыре двери и передний привод. Размер колес у K5 - 235/45 R18, у Camry - 215/55 R17. В целом, обе машины выглядят достойно, но каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны, которые могут оказаться решающими при выборе.

В итоге, выбор между Kia K5 и Toyota Camry зависит от приоритетов будущего владельца: кому-то важнее мощность и динамика, кому-то - экономичность и проверенная надежность. Оба седана остаются актуальными на российском рынке и в 2026 году, несмотря на все перемены в отрасли.

Упомянутые модели: KIA K5 (от 1 489 000 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: KIA, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа, Тойота

Похожие материалы Киа, Тойота

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Пермь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться