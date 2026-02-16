Сравниваем Kia K5 и Toyota Camry по мощности, расходу топлива, комфорту и отзывам владельцев

16 февраля 2026, 07:00
Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев
Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.
В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает очередную волну перемен, выбор между Kia K5 и Toyota Camry становится особенно актуальным. Оба седана собираются в Китае, оснащаются двухлитровыми бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач, но различия между ними могут оказаться решающими для будущего владельца.
Сравнивая эти модели, стоит обратить внимание не только на технические характеристики, но и на реальные отзывы водителей, которые уже прошли с этими машинами не одну тысячу километров. В 2026 году, когда требования к комфорту, экономичности и надежности стали еще выше, такие детали приобретают особое значение.
Начнем с основных параметров. Kia K5 третьего поколения (с декабря 2019 года) комплектуется 2-литровым мотором мощностью 240 л.с., восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Toyota Camry десятого поколения (с ноября 2023 года) также оснащена двухлитровым двигателем, но его мощность составляет 152 л.с., а в паре с ним работает вариатор. Оба автомобиля рассчитаны на бензин АИ-92, что важно для российских условий.
Габариты у моделей схожи: длина Kia K5 - 4980 мм, у Camry - 4915 мм. Колесная база у K5 чуть больше - 2900 мм против 2825 мм у конкурента. Клиренс у Kia выше (155 мм против 137 мм), что может быть плюсом для езды по неидеальным дорогам. При этом масса Camry заметно больше - 1585 кг против 1436 кг у K5.
Важный момент - расход топлива. Здесь Toyota Camry удивляет: заявленный средний расход - всего 4,2 л на 100 км, тогда как у Kia K5 этот показатель составляет 10 л. Разница существенная, особенно если учитывать рост цен на топливо. Объем топливного бака у K5 - 60 литров, у Camry - 49 литров. Багажник у Camry вмещает 427 литров, у K5 этот параметр не уступает конкуренту.
Что касается управляемости и комфорта, мнения владельцев расходятся. Kia K5 часто отмечают за отличную управляемость и высокий уровень комфорта. Однако при покупке дилеры нередко навязывают дополнительные опции по завышенным ценам.
Toyota Camry традиционно славится надежностью и плавностью хода. Владельцы отмечают, что к сенсорному экрану приходится привыкать, но в остальном машина не вызывает нареканий. Управляемость и комфорт на высоте, а расход топлива радует даже в городских условиях.
Реальные оценки владельцев говорят сами за себя: Kia K5 получила средний балл 9,4 из 10 на основе 1486 мнений, а Toyota Camry - 9,1 из 10 по 33 отзывам. Разница в количестве отзывов объясняется тем, что K5 дольше присутствует на рынке, а Camry в новом поколении только начала набирать популярность.
Обе модели рассчитаны на пятерых пассажиров, имеют четыре двери и передний привод. Размер колес у K5 - 235/45 R18, у Camry - 215/55 R17. В целом, обе машины выглядят достойно, но каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны, которые могут оказаться решающими при выборе.
В итоге, выбор между Kia K5 и Toyota Camry зависит от приоритетов будущего владельца: кому-то важнее мощность и динамика, кому-то - экономичность и проверенная надежность. Оба седана остаются актуальными на российском рынке и в 2026 году, несмотря на все перемены в отрасли.
Похожие материалы Киа, Тойота
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
20.01.2026, 14:58
В России выставили на продажу уникальную Toyota Camry 2008 года дороже новой
В Оренбургской области продают Toyota Camry 2008 года почти без пробега. Цена превышает стоимость новой Camry 2025 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Продавец просит 6,7 млн рублей. Причины такой стоимости удивляют.Читать далее
-
12.01.2026, 08:26
Toyota начнет продавать в Японии Camry, Highlander и Tundra из США в 2026 году
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Какие автомобили выбраны и почему это важно - интрига сохраняется. Не пропустите детали.Читать далее
-
08.01.2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.Читать далее
-
28.12.2025, 05:14
Toyota начнет продавать американские Tundra, Highlander и Camry в Японии с 2026 года
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Это Tundra, Highlander и Camry. Решение удивило многих. Подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что новинки вызовут интерес у покупателей.Читать далее
-
26.12.2025, 11:26
В России выставили на продажу почти новую Toyota Camry XV30 с минимальным пробегом
На российском рынке появилось уникальное предложение. Легендарная Toyota Camry XV30 2003 года с минимальным пробегом ищет нового владельца. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Цена вызывает споры среди автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 09:51
Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход
Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
