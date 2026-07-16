Kia K5 с пробегом от 100 000 км: скрытые проблемы и реальные риски перед покупкой

Kia K5 с пробегом 100 000 км: реальные проблемы и нюансы покупки на вторичке

Kia K5 на вторичном рынке часто рассматривается как альтернатива Toyota Camry, но при пробеге свыше 100 000 км у модели проявляются характерные недостатки. Разбираемся, какие проблемы встречаются чаще всего и на что обратить внимание при покупке именно сейчас.

Kia K5 на вторичном рынке часто рассматривается как альтернатива Toyota Camry, но при пробеге свыше 100 000 км у модели проявляются характерные недостатки. Разбираемся, какие проблемы встречаются чаще всего и на что обратить внимание при покупке именно сейчас.

В последние годы рынок больших седанов в России заметно сузился. Если раньше безоговорочным лидером считалась Toyota Camry, то теперь всё больше внимания привлекает Kia K5. Причина проста: корейская модель выглядит современно, оснащена богато, а на вторичном рынке стоит ощутимо дешевле японского конкурента. Однако при пробеге свыше 100 000 км у K5 обнаруживаются нюансы, которые могут повлиять на решение о покупке.

Kia K5 дебютировала в России в 2020 году, сменив Optima, хотя по сути это эволюция той же платформы. Внешний вид стал более выразительным, а оснащение — технологичным: раздельный климат-контроль, виртуальная приборная панель, камеры кругового обзора, активный круиз-контроль, экстренное торможение, кожаный салон, панорамная крыша и светодиодная оптика. Внутри просторно даже для высоких пассажиров, а по уровню комфорта K5 не уступает Camry. При этом подвеска настроена более спортивно, руль острый, а крены в поворотах минимальны.

На вторичном рынке Kia K5 часто выбирают за сочетание стиля, оснащения и классического автомата, который в базовых версиях встречается чаще, чем у Camry с вариатором. Но при пробеге от 100 000 км у седана проявляются типичные проблемы. В первую очередь это касается двигателей: атмосферные 2,0 и 2,5 литра (150 и 194 л.с.) начинают расходовать масло из-за износа маслосъемных колпачков и поршневых колец. Кроме того, тонкое напыление на стенках цилиндров приводит к риску появления задиров. Турбоверсия 1,6 л (180 л.с.), встречающаяся в основном в привезенных из Кореи экземплярах, также не лишена недостатков — она склонна к детонации и провороту вкладышей.

Среди других слабых мест — подвеска, ресурс которой редко превышает 70–80 тысяч километров, а также коррозия днища в районе сварных швов. Электроника тоже может подвести: система кругового обзора иногда выходит из строя. Всё это делает покупку K5 с большим пробегом менее очевидным выбором, чем кажется на первый взгляд.

Для российского рынка важно учитывать, что стоимость обслуживания и ремонта Kia K5 может быть ниже, чем у японских конкурентов, но только если вовремя выявлять и устранять типичные проблемы. По данным профильных сервисов, замена маслосъемных колпачков и ремонт подвески — самые частые обращения владельцев после 100 000 км. Также стоит помнить, что ликвидность K5 на вторичке пока остается высокой, но при серьезных технических дефектах цена может заметно снизиться. В итоге, при покупке такого автомобиля важно тщательно проверять состояние двигателя, днища и электроники, чтобы избежать неприятных сюрпризов.