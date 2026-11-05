Вместо официального Kia K5 — параллельный импорт: какие версии везут и стоит ли их брать без гарантии

Как Kia K5 снова оказался в России: что скрывается за ценой 3,3 млн рублей

В объявлениях о Kia K5 фигурируют три разные версии седана, а цена от 3,3 млн рублей относится лишь к одной из них и к поставке под заказ. Официального возвращения марки и заводской гарантии на эти машины нет.

В объявлениях о Kia K5 фигурируют три разные версии седана, а цена от 3,3 млн рублей относится лишь к одной из них и к поставке под заказ. Официального возвращения марки и заводской гарантии на эти машины нет.

В 2020 году официальный Kia K5 стоил менее 2,2 млн рублей и имел заводскую гарантию на пять лет. У нынешних машин за 3,3 млн рублей условия другие: речь идет о параллельном импорте, а Kia не предоставляет на них гарантию.

Поводом для сообщений о возвращении седана стали объявления, которые изучили «Автоновости дня». Часть машин уже была у продавцов, остальные предлагали привезти под заказ. Продавцы не названы, официального импортера нет. Kia о возобновлении продаж не объявляла.

Интерес к российскому рынку сам по себе не означает скорого возвращения. Посол Южной Кореи в России говорил, что Hyundai и Kia «по-прежнему крайне заинтересованы» в России, но Kia не объявляла о возобновлении работы. В подобной ситуации слово «возвращение» описывает скорее появление машин в объявлениях, чем решение производителя.

Эта схема уже повторялась. В 2024 году «За рулем» писал о поставках K5 из Узбекистана по цене 3,85 млн рублей. Годом позже седан предлагали из Казахстана за 4,2 млн. Теперь основное направление поставок в объявлениях — Китай.

За одинаковым названием скрываются разные автомобили, поэтому стартовая цена не описывает весь выбор. В одной из версий установлен атмосферный двигатель 2.0 мощностью 160 л.с. с автоматом; страна поставки не уточняется, такую машину под заказ на Дальнем Востоке и в Сибири предлагают примерно за 3,3 млн рублей, в Москве — дороже.

Китайский K5 с турбомотором 1.5 мощностью 170 л.с. сочетается с роботизированной коробкой, и за готовый автомобиль или поставку под заказ просят примерно от 3,2 до 3,6 млн рублей. Еще одна версия китайской сборки получила турбомотор 2.0 на 240 л.с. и автомат, ее цена составляет от 3,7 до 4,5 млн рублей. Таким образом, цена от 3,3 млн относится только к одной модификации и к заказной поставке, у версий разные моторы и трансмиссии, различаются и цены, и условия, на которых покупатель получает автомобиль.

Главный практический риск — отсутствие заводской гарантии Kia. Если продавец предлагает гарантийные обязательства, они действуют на его условиях и пока он продолжает работу. Российский офис Kia, согласно опубликованным сведениям, занимается сервисом и запчастями в урезанном режиме. Ни Kia, ни продавцы не сообщают, будет ли он обслуживать автомобили китайской сборки. K5 с роботизированной коробкой официально в России не продавался.

Покупателю важно учитывать и разницу в цене с автомобилями, которые продаются официально. В качестве альтернативы в публикации приводится Geely Preface: примерно за 3,3 млн рублей предлагается новый автомобиль того же класса с заводской гарантией. Ранее мы также писали о будущем Haval M6 и возможных изменениях его предложения на российском рынке.

Сам параллельный импорт не делает покупку заведомо неудачной. Однако в случае K5 версия и происхождение машины, как и условия гарантии, зависят от продавца. Обслуживание китайской сборки российским офисом Kia не подтверждено. Заводской гарантии Kia на эти седаны нет.