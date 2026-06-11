Кредит на подержанный авто - вынужденная мера или разумный выбор? Считаем риски и выгоду

11 июня 2026, 13:36
Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026
Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026
Мало кто знает, но в мае 2026 года россияне чаще всего брали в кредит подержанные Kia, Lada и Hyundai. Эксперты раскрыли, какие суммы и проценты сейчас актуальны, а также почему возраст и цена авто играют ключевую роль. Что изменилось на рынке и как это влияет на выбор - объясняем подробно.
Для многих россиян покупка автомобиля с пробегом в кредит становится не просто вынужденной мерой, а осознанным выбором. В условиях высоких цен на новые машины и заметного роста ставок по займам, вторичный рынок продолжает оставаться главным драйвером автопродаж. Как сообщает «Российская Газета», в мае 2026 года именно модели Kia, Lada и Hyundai оказались самыми востребованными среди тех, кто оформляет автокредит на подержанное авто.
По итогам месяца доля Kia в общем объеме кредитных сделок достигла 13%. Lada заняла второе место с 11%, а Hyundai замкнул тройку лидеров с 10%. Такой расклад объясняется не только популярностью этих марок, но и их репутацией: доступность запчастей, развитая сеть сервисов и высокая ликвидность на вторичном рынке делают их привлекательными для покупателей, которые рассчитывают на минимальные риски при перепродаже.
Средняя сумма кредита на подержанный автомобиль в мае составила 1,25 млн рублей, а средневзвешенная ставка по таким займам достигла 22,1% годовых. Несмотря на ощутимую нагрузку по процентам, россияне продолжают активно пользоваться кредитами, чтобы приобрести более качественные и ликвидные машины. Наибольшим спросом пользуются автомобили возрастом около девяти лет - чаще всего в кредит покупают машины 2017 года выпуска. Такой выбор связан с оптимальным соотношением цены, расходов на обслуживание и остаточного ресурса авто.
В модельном зачете лидируют Kia Rio, Lada Vesta и Hyundai Solaris. Эти автомобили давно закрепились в топе благодаря простоте обслуживания и предсказуемой стоимости владения. Как отмечают эксперты, именно такие модели позволяют минимизировать риски и расходы, что особенно важно при нынешних экономических условиях.
Возрастная структура спроса подтверждает: россияне все чаще выбирают рациональный подход. Автомобили от 5 до 10 лет составляют крупнейший сегмент - 29% всех продаж, еще 27% приходится на машины от 10 до 15 лет. Это говорит о том, что для большинства покупателей важнее практичность и стоимость владения, чем минимальный возраст авто. Такой тренд сохраняется уже не первый год и, судя по всему, будет только усиливаться.
Ценовой разрез сделок также наглядно демонстрирует предпочтения россиян. Самым популярным стал диапазон от 500 тысяч до 1 млн рублей - на него пришлось 31% всех кредитных покупок. Еще 21% выбрали автомобили дешевле 500 тысяч, что говорит о стабильном спросе в бюджетном сегменте. На машины стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей пришлось 19% сделок, а сегмент от 1,5 до 2 млн занял 15%. Доля автомобилей дороже 2 млн рублей составила 13% - это заметно, учитывая высокие ставки и общую осторожность покупателей.
Интересно, что даже при нынешних условиях многие рассматривают более дорогие подержанные авто как альтернативу новым, которые подорожали еще сильнее. Это поддерживает спрос на автомобили стоимостью свыше 1 млн рублей и сохраняет активность на рынке автокредитования. По мнению специалистов, основной объем сделок и дальше будет приходиться на машины до 1,5 млн рублей и возрастом от 5 до 10 лет.
Похожая тенденция наблюдается и в других сегментах рынка: например, недавно стало известно, что премиальные бренды также показывают неожиданный рост, как это видно на примере успеха Voyah среди премиальных автомобилей. Это подтверждает, что интерес к ликвидным и понятным по содержанию моделям сохраняется во всех ценовых категориях.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, автокредитование остается одним из ключевых инструментов покупки авто, несмотря на высокие ставки. Во-вторых, рациональный подход к выбору машины - с учетом остаточного ресурса, стоимости обслуживания и ликвидности - становится нормой для большинства покупателей. В-третьих, по мере стабилизации денежно-кредитной политики и возможного снижения ставок интерес к автокредитам может вырасти, что поддержит вторичный рынок во втором полугодии 2026 года. В этих условиях сегмент автомобилей с пробегом продолжит играть ведущую роль на российском авторынке.
Похожие материалы Киа, Хендай, Лада
-
11.06.2026, 14:31
Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа
Мало кто знает, но оформить каско на некоторые автомобили в России становится все сложнее. Страховые компании ужесточили требования и теперь отказывают владельцам определенных моделей. Почему это происходит, какие машины попали в зону риска и что делать тем, кто не может получить полис - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как изменились правила и что важно учитывать при выборе авто.Читать далее
-
11.06.2026, 13:21
Audi Q7 нового поколения: когда ждать в России и что влияет на цену
Audi Q7 нового поколения готовится выйти на российский рынок, но сроки и стоимость пока остаются под вопросом. Дилеры раскрыли, как быстро можно будет получить кроссовер, и объяснили, от чего зависит цена. Почему интерес к немецким авто снова растет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.06.2026, 09:54
Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат
Hyundai Solaris и Kia Rio часто встречаются на вторичном рынке. Модели похожи, но есть нюансы. Владельцы делятся опытом эксплуатации. Узнайте, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
11.06.2026, 09:24
Toyota неожиданно закрыла проект электромобиля Lexus LF-ZC на финальной стадии
Toyota Motor сняла с производства перспективный электромобиль Lexus LF-ZC, хотя разработка была почти завершена. Решение принято внезапно, что вызвало вопросы у экспертов и автолюбителей. Почему компания пошла на такой шаг и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее
-
11.06.2026, 09:11
Миллиард нарушений: как водители игнорируют запрет на телефон за рулем
Свежие данные показывают: несмотря на штрафы и угрозу аварий, водители продолжают пользоваться телефоном за рулем. Почему даже строгие меры не останавливают нарушителей, как часто фиксируют такие случаи и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что масштабы проблемы оказались в разы выше официальной статистики.Читать далее
-
11.06.2026, 08:59
Mercedes EQS 2026: второе обновление, 800 вольт и рекордная дальность хода
Mercedes EQS после второго крупного обновления удивил не только внешними деталями, но и серьезными изменениями в электронике и батарее. Теперь модель обещает до 925 км на одном заряде и новые функции, которые раньше были недоступны. Почему это важно для рынка электромобилей и что изменилось - разбираемся подробно. Мало кто знает, но такие перемены могут повлиять на выбор многих покупателей.Читать далее
-
11.06.2026, 08:16
Кризис в Honda: провал электромобилей Zero обернулся миллиардными потерями
Мало кто ожидал, что неудача с проектом Honda Zero приведет к серьезным финансовым потерям и внутреннему конфликту в руководстве компании. Почему японский автогигант оказался в центре скандала, какие решения уже приняты и что теперь ждет бренд - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: ситуация может повлиять на стратегию всей отрасли.Читать далее
-
11.06.2026, 07:57
Китайские модели исчезают с рынка России в 2026: что это значит для покупателей
В 2026 году российский рынок автомобилей резко изменился: сразу 16 китайских моделей были сняты с продажи. Новые требования к локализации и рост утилизационного сбора уже сказываются на доступности и стоимости машин, особенно в бюджетном сегменте.Читать далее
-
11.06.2026, 07:56
За 10-летнюю Toyota Hilux почти без пробега просят 9,5 млн рублей
В Тобольске выставлен на продажу уникальный Toyota Hilux 2016 года с минимальным пробегом и серьезной подготовкой от Arctic Trucks. В комплекте - оборудование для автономного отдыха и эксплуатации в экстремальных условиях. Почему такие машины редко встречаются на рынке и что отличает этот экземпляр - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 07:51
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение комплектаций и особенностей для России
Volkswagen Taos и Skoda Karoq вновь в центре внимания: эксперты разобрали, как эти кроссоверы ведут себя на российских дорогах, чем отличаются их комплектации и почему интерес к ним вырос на фоне ограниченного рынка. Актуальные детали - в материале.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хендай, Лада
-
11.06.2026, 14:31
Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа
Мало кто знает, но оформить каско на некоторые автомобили в России становится все сложнее. Страховые компании ужесточили требования и теперь отказывают владельцам определенных моделей. Почему это происходит, какие машины попали в зону риска и что делать тем, кто не может получить полис - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как изменились правила и что важно учитывать при выборе авто.Читать далее
-
11.06.2026, 13:21
Audi Q7 нового поколения: когда ждать в России и что влияет на цену
Audi Q7 нового поколения готовится выйти на российский рынок, но сроки и стоимость пока остаются под вопросом. Дилеры раскрыли, как быстро можно будет получить кроссовер, и объяснили, от чего зависит цена. Почему интерес к немецким авто снова растет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.06.2026, 09:54
Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат
Hyundai Solaris и Kia Rio часто встречаются на вторичном рынке. Модели похожи, но есть нюансы. Владельцы делятся опытом эксплуатации. Узнайте, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
11.06.2026, 09:24
Toyota неожиданно закрыла проект электромобиля Lexus LF-ZC на финальной стадии
Toyota Motor сняла с производства перспективный электромобиль Lexus LF-ZC, хотя разработка была почти завершена. Решение принято внезапно, что вызвало вопросы у экспертов и автолюбителей. Почему компания пошла на такой шаг и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее
-
11.06.2026, 09:11
Миллиард нарушений: как водители игнорируют запрет на телефон за рулем
Свежие данные показывают: несмотря на штрафы и угрозу аварий, водители продолжают пользоваться телефоном за рулем. Почему даже строгие меры не останавливают нарушителей, как часто фиксируют такие случаи и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что масштабы проблемы оказались в разы выше официальной статистики.Читать далее
-
11.06.2026, 08:59
Mercedes EQS 2026: второе обновление, 800 вольт и рекордная дальность хода
Mercedes EQS после второго крупного обновления удивил не только внешними деталями, но и серьезными изменениями в электронике и батарее. Теперь модель обещает до 925 км на одном заряде и новые функции, которые раньше были недоступны. Почему это важно для рынка электромобилей и что изменилось - разбираемся подробно. Мало кто знает, но такие перемены могут повлиять на выбор многих покупателей.Читать далее
-
11.06.2026, 08:16
Кризис в Honda: провал электромобилей Zero обернулся миллиардными потерями
Мало кто ожидал, что неудача с проектом Honda Zero приведет к серьезным финансовым потерям и внутреннему конфликту в руководстве компании. Почему японский автогигант оказался в центре скандала, какие решения уже приняты и что теперь ждет бренд - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: ситуация может повлиять на стратегию всей отрасли.Читать далее
-
11.06.2026, 07:57
Китайские модели исчезают с рынка России в 2026: что это значит для покупателей
В 2026 году российский рынок автомобилей резко изменился: сразу 16 китайских моделей были сняты с продажи. Новые требования к локализации и рост утилизационного сбора уже сказываются на доступности и стоимости машин, особенно в бюджетном сегменте.Читать далее
-
11.06.2026, 07:56
За 10-летнюю Toyota Hilux почти без пробега просят 9,5 млн рублей
В Тобольске выставлен на продажу уникальный Toyota Hilux 2016 года с минимальным пробегом и серьезной подготовкой от Arctic Trucks. В комплекте - оборудование для автономного отдыха и эксплуатации в экстремальных условиях. Почему такие машины редко встречаются на рынке и что отличает этот экземпляр - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 07:51
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение комплектаций и особенностей для России
Volkswagen Taos и Skoda Karoq вновь в центре внимания: эксперты разобрали, как эти кроссоверы ведут себя на российских дорогах, чем отличаются их комплектации и почему интерес к ним вырос на фоне ограниченного рынка. Актуальные детали - в материале.Читать далее