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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 13:36

Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026

Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026

Кредит на подержанный авто - вынужденная мера или разумный выбор? Считаем риски и выгоду

Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026

Мало кто знает, но в мае 2026 года россияне чаще всего брали в кредит подержанные Kia, Lada и Hyundai. Эксперты раскрыли, какие суммы и проценты сейчас актуальны, а также почему возраст и цена авто играют ключевую роль. Что изменилось на рынке и как это влияет на выбор - объясняем подробно.

Мало кто знает, но в мае 2026 года россияне чаще всего брали в кредит подержанные Kia, Lada и Hyundai. Эксперты раскрыли, какие суммы и проценты сейчас актуальны, а также почему возраст и цена авто играют ключевую роль. Что изменилось на рынке и как это влияет на выбор - объясняем подробно.

Для многих россиян покупка автомобиля с пробегом в кредит становится не просто вынужденной мерой, а осознанным выбором. В условиях высоких цен на новые машины и заметного роста ставок по займам, вторичный рынок продолжает оставаться главным драйвером автопродаж. Как сообщает «Российская Газета», в мае 2026 года именно модели Kia, Lada и Hyundai оказались самыми востребованными среди тех, кто оформляет автокредит на подержанное авто.

По итогам месяца доля Kia в общем объеме кредитных сделок достигла 13%. Lada заняла второе место с 11%, а Hyundai замкнул тройку лидеров с 10%. Такой расклад объясняется не только популярностью этих марок, но и их репутацией: доступность запчастей, развитая сеть сервисов и высокая ликвидность на вторичном рынке делают их привлекательными для покупателей, которые рассчитывают на минимальные риски при перепродаже.

Средняя сумма кредита на подержанный автомобиль в мае составила 1,25 млн рублей, а средневзвешенная ставка по таким займам достигла 22,1% годовых. Несмотря на ощутимую нагрузку по процентам, россияне продолжают активно пользоваться кредитами, чтобы приобрести более качественные и ликвидные машины. Наибольшим спросом пользуются автомобили возрастом около девяти лет - чаще всего в кредит покупают машины 2017 года выпуска. Такой выбор связан с оптимальным соотношением цены, расходов на обслуживание и остаточного ресурса авто.

В модельном зачете лидируют Kia Rio, Lada Vesta и Hyundai Solaris. Эти автомобили давно закрепились в топе благодаря простоте обслуживания и предсказуемой стоимости владения. Как отмечают эксперты, именно такие модели позволяют минимизировать риски и расходы, что особенно важно при нынешних экономических условиях.

Возрастная структура спроса подтверждает: россияне все чаще выбирают рациональный подход. Автомобили от 5 до 10 лет составляют крупнейший сегмент - 29% всех продаж, еще 27% приходится на машины от 10 до 15 лет. Это говорит о том, что для большинства покупателей важнее практичность и стоимость владения, чем минимальный возраст авто. Такой тренд сохраняется уже не первый год и, судя по всему, будет только усиливаться.

Ценовой разрез сделок также наглядно демонстрирует предпочтения россиян. Самым популярным стал диапазон от 500 тысяч до 1 млн рублей - на него пришлось 31% всех кредитных покупок. Еще 21% выбрали автомобили дешевле 500 тысяч, что говорит о стабильном спросе в бюджетном сегменте. На машины стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей пришлось 19% сделок, а сегмент от 1,5 до 2 млн занял 15%. Доля автомобилей дороже 2 млн рублей составила 13% - это заметно, учитывая высокие ставки и общую осторожность покупателей.

Интересно, что даже при нынешних условиях многие рассматривают более дорогие подержанные авто как альтернативу новым, которые подорожали еще сильнее. Это поддерживает спрос на автомобили стоимостью свыше 1 млн рублей и сохраняет активность на рынке автокредитования. По мнению специалистов, основной объем сделок и дальше будет приходиться на машины до 1,5 млн рублей и возрастом от 5 до 10 лет.

Похожая тенденция наблюдается и в других сегментах рынка: например, недавно стало известно, что премиальные бренды также показывают неожиданный рост, как это видно на примере успеха Voyah среди премиальных автомобилей. Это подтверждает, что интерес к ликвидным и понятным по содержанию моделям сохраняется во всех ценовых категориях.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, автокредитование остается одним из ключевых инструментов покупки авто, несмотря на высокие ставки. Во-вторых, рациональный подход к выбору машины - с учетом остаточного ресурса, стоимости обслуживания и ликвидности - становится нормой для большинства покупателей. В-третьих, по мере стабилизации денежно-кредитной политики и возможного снижения ставок интерес к автокредитам может вырасти, что поддержит вторичный рынок во втором полугодии 2026 года. В этих условиях сегмент автомобилей с пробегом продолжит играть ведущую роль на российском авторынке.

Упомянутые марки: KIA, Hyundai, ВАЗ (Lada)
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