В Kia Europe грядут перемены: новый президент, старые интриги и неожиданные назначения

Kia меняет руководство в Европе: кто возглавит бренд с 2026 года

Kia готовит перестановки в европейском офисе. Новые лица займут ключевые посты. Что это значит для рынка? Подробности кадровых изменений держатся в секрете. Следите за развитием событий.

В европейском подразделении Kia назревают серьезные кадровые перемены. Как сообщает Автостат, с начала 2026 года пост президента и генерального директора Kia Europe займет Сухан Чанг. Сейчас он отвечает за развитие бренда на Ближнем Востоке и в Африке, но уже скоро его опыт и знания будут востребованы на европейском рынке.

Чанг не новичок в европейских реалиях: за плечами у него более десятилетия работы в этом регионе. В Kia уверены, что именно он сможет ускорить внедрение новых стратегий, направленных на усиление позиций бренда в Европе. В числе приоритетов - активное продвижение электромобилей и развитие устойчивых бизнес-процессов. Кроме того, Чангу предстоит выстроить более тесные отношения с партнерами и клиентами, чтобы сделать бренд еще ближе к европейским потребителям.

Параллельно с этим стало известно о смене руководства во французском подразделении Kia. С 1 января 2026 года Марк Хедрик вновь возглавит Kia France, сменив на этом посту Тэ Куна Янга. Для Хедрика это возвращение на знакомую территорию: ранее он уже занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. В компании рассчитывают, что его глубокое знание французского рынка и наработанные связи помогут укрепить позиции бренда в стране.

В Kia подчеркивают, что эти назначения - часть масштабной стратегии по обновлению управленческой команды в Европе. Ожидается, что свежий взгляд и опыт новых руководителей позволят компании быстрее реагировать на вызовы рынка и эффективнее реализовывать планы по электрификации модельного ряда.