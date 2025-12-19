В Kia Europe грядут перемены: новый президент, старые интриги и неожиданные назначения

19 декабря 2025, 12:59
Kia меняет руководство в Европе: кто возглавит бренд с 2026 года
Kia меняет руководство в Европе: кто возглавит бренд с 2026 года
Kia готовит перестановки в европейском офисе. Новые лица займут ключевые посты. Что это значит для рынка? Подробности кадровых изменений держатся в секрете. Следите за развитием событий.
В европейском подразделении Kia назревают серьезные кадровые перемены. Как сообщает Автостат, с начала 2026 года пост президента и генерального директора Kia Europe займет Сухан Чанг. Сейчас он отвечает за развитие бренда на Ближнем Востоке и в Африке, но уже скоро его опыт и знания будут востребованы на европейском рынке.
Чанг не новичок в европейских реалиях: за плечами у него более десятилетия работы в этом регионе. В Kia уверены, что именно он сможет ускорить внедрение новых стратегий, направленных на усиление позиций бренда в Европе. В числе приоритетов - активное продвижение электромобилей и развитие устойчивых бизнес-процессов. Кроме того, Чангу предстоит выстроить более тесные отношения с партнерами и клиентами, чтобы сделать бренд еще ближе к европейским потребителям.
Параллельно с этим стало известно о смене руководства во французском подразделении Kia. С 1 января 2026 года Марк Хедрик вновь возглавит Kia France, сменив на этом посту Тэ Куна Янга. Для Хедрика это возвращение на знакомую территорию: ранее он уже занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. В компании рассчитывают, что его глубокое знание французского рынка и наработанные связи помогут укрепить позиции бренда в стране.
В Kia подчеркивают, что эти назначения - часть масштабной стратегии по обновлению управленческой команды в Европе. Ожидается, что свежий взгляд и опыт новых руководителей позволят компании быстрее реагировать на вызовы рынка и эффективнее реализовывать планы по электрификации модельного ряда.
Похожие материалы Киа, Хендай
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хендай
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве