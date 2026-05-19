Kia Morning снова продают в России и цены удивляют многих

19 мая 2026, 16:31
Kia Morning 2026: корейский аналог Picanto вернулся в Россию по рекордной цене
Kia Morning 2026: корейский аналог Picanto вернулся в Россию по рекордной цене
Несколько российских дилеров начали предлагать Kia Morning 2026 года - это тот же Picanto, но под другим именем. Цены на компактный хетчбэк оказались неожиданно высокими: от 1,5 млн рублей. Почему спрос не падает и что предлагают за эти деньги - разбираемся, какие нюансы скрыты в новых предложениях. Мало кто знает, что топовые версии стоят почти как кроссоверы.
Российский рынок автомобилей снова удивляет: несмотря на уход многих брендов, дилеры нашли способ вернуть популярные малолитражки. Теперь под именем Kia Morning, который является корейским аналогом Kia Picanto, в продаже появились свежие хетчбэки 2026 года. Для многих водителей это шанс приобрести компактный городской автомобиль, но стоимость вызывает вопросы даже у опытных автолюбителей.
Как сообщает «Российская Газета», предложения поступают сразу из нескольких регионов страны. Например, во Владивостоке за 1,5 млн рублей можно заказать черный Kia Morning в комплектации Trendy с тканевым салоном. В Забайкальске аналогичная машина обойдется уже на 200 тысяч дороже. Самый дорогой вариант замечен в Москве: белый хетчбэк в версии Signature с кожаным салоном, вентиляцией сидений, люком и круиз-контролем оценили почти в 3 миллиона рублей. Это сопоставимо с ценой нового полноприводного кроссовера, что для малолитражки выглядит неожиданно.
Технически все экземпляры оснащены 3-цилиндровым атмосферным мотором объемом 1,0 литра и мощностью 76 л.с., который работает в паре с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой двигатель позволяет экономить на утилизационном сборе, но не делает автомобиль дешевле для конечного покупателя. Несмотря на скромные характеристики, спрос на Kia Morning сохраняется, ведь компактные размеры и простота обслуживания остаются важными для городских жителей.
Интересно, что высокая стоимость не отпугивает покупателей: многие готовы переплатить за возможность получить свежий автомобиль с минимальным пробегом и официальной гарантией. Эксперты отмечают, что подобная ситуация уже наблюдалась с другими популярными моделями, когда из-за ограниченного предложения цены резко росли. Кстати, похожие тенденции отмечались и в других сегментах: например, недавно аналитики выяснили, какие марки чаще всего попадают в аварии - подробнее об этом можно узнать в материале о статистике ДТП по маркам в 2026 году.
Пока неясно, как долго продлится такой ажиотаж вокруг Kia Morning и сохранится ли высокий ценник. Однако факт остается фактом: даже малолитражки теперь становятся предметом роскоши, а их покупка требует серьезных вложений. Для многих россиян это сигнал, что рынок новых автомобилей продолжает меняться, и привычные ориентиры уже не работают.
Похожие материалы Киа, Хендай, Шкода
-
19.05.2026, 20:57
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России
В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.Читать далее
-
19.05.2026, 20:42
MAN TGM 4x4: российский автодом нового поколения с автономией и премиальным комфортом
В 2026 году на российском рынке появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4, сочетающий премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Эта новинка открывает новые горизонты для путешествий по России и за ее пределами.Читать далее
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:25
Первый электрокроссовер Ferrari Luce: характеристики, цена и дата премьеры
Ferrari готовит к дебюту свой первый серийный электромобиль - кроссовер Luce, который обещает стать одной из самых мощных и дорогих моделей бренда. Ожидается, что новинка появится уже в мае 2026 года и задаст новые стандарты для премиальных электрокаров.Читать далее
-
19.05.2026, 20:05
Как быстро прекратить регистрацию автомобиля в 2026 году: новые правила и подводные камни
В 2026 году изменились правила прекращения регистрации автомобиля после продажи. Теперь продавец может оперативно разорвать юридическую связь с машиной, избежав чужих штрафов и налогов. Разбираемся, как работает новый порядок и какие нюансы важно учесть.Читать далее
-
19.05.2026, 19:55
Пять схем обмана в автосалонах: как не потерять деньги при покупке машины
В 2026 году мошенничество в автосалонах остается актуальной проблемой: покупатели сталкиваются с навязанными услугами, скрытыми платежами и изменением условий сделки. Эксперты объясняют, как не попасться на уловки и сохранить свои деньги.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
19.05.2026, 19:16
Сколько реально стоит содержание автомобиля в России: анализ расходов владельцев
Владельцы авто в России сталкиваются с немалыми затратами. Расходы растут ежегодно. Важно учитывать не только топливо и налоги. Скрытые траты могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хендай, Шкода
-
19.05.2026, 20:57
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России
В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.Читать далее
-
19.05.2026, 20:42
MAN TGM 4x4: российский автодом нового поколения с автономией и премиальным комфортом
В 2026 году на российском рынке появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4, сочетающий премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Эта новинка открывает новые горизонты для путешествий по России и за ее пределами.Читать далее
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:25
Первый электрокроссовер Ferrari Luce: характеристики, цена и дата премьеры
Ferrari готовит к дебюту свой первый серийный электромобиль - кроссовер Luce, который обещает стать одной из самых мощных и дорогих моделей бренда. Ожидается, что новинка появится уже в мае 2026 года и задаст новые стандарты для премиальных электрокаров.Читать далее
-
19.05.2026, 20:05
Как быстро прекратить регистрацию автомобиля в 2026 году: новые правила и подводные камни
В 2026 году изменились правила прекращения регистрации автомобиля после продажи. Теперь продавец может оперативно разорвать юридическую связь с машиной, избежав чужих штрафов и налогов. Разбираемся, как работает новый порядок и какие нюансы важно учесть.Читать далее
-
19.05.2026, 19:55
Пять схем обмана в автосалонах: как не потерять деньги при покупке машины
В 2026 году мошенничество в автосалонах остается актуальной проблемой: покупатели сталкиваются с навязанными услугами, скрытыми платежами и изменением условий сделки. Эксперты объясняют, как не попасться на уловки и сохранить свои деньги.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
19.05.2026, 19:16
Сколько реально стоит содержание автомобиля в России: анализ расходов владельцев
Владельцы авто в России сталкиваются с немалыми затратами. Расходы растут ежегодно. Важно учитывать не только топливо и налоги. Скрытые траты могут удивить даже опытных водителей.Читать далее