Kia Morning снова продают в России и цены удивляют многих

Kia Morning 2026: корейский аналог Picanto вернулся в Россию по рекордной цене

Несколько российских дилеров начали предлагать Kia Morning 2026 года - это тот же Picanto, но под другим именем. Цены на компактный хетчбэк оказались неожиданно высокими: от 1,5 млн рублей. Почему спрос не падает и что предлагают за эти деньги - разбираемся, какие нюансы скрыты в новых предложениях. Мало кто знает, что топовые версии стоят почти как кроссоверы.

Российский рынок автомобилей снова удивляет: несмотря на уход многих брендов, дилеры нашли способ вернуть популярные малолитражки. Теперь под именем Kia Morning, который является корейским аналогом Kia Picanto, в продаже появились свежие хетчбэки 2026 года. Для многих водителей это шанс приобрести компактный городской автомобиль, но стоимость вызывает вопросы даже у опытных автолюбителей.

Как сообщает «Российская Газета», предложения поступают сразу из нескольких регионов страны. Например, во Владивостоке за 1,5 млн рублей можно заказать черный Kia Morning в комплектации Trendy с тканевым салоном. В Забайкальске аналогичная машина обойдется уже на 200 тысяч дороже. Самый дорогой вариант замечен в Москве: белый хетчбэк в версии Signature с кожаным салоном, вентиляцией сидений, люком и круиз-контролем оценили почти в 3 миллиона рублей. Это сопоставимо с ценой нового полноприводного кроссовера, что для малолитражки выглядит неожиданно.

Технически все экземпляры оснащены 3-цилиндровым атмосферным мотором объемом 1,0 литра и мощностью 76 л.с., который работает в паре с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой двигатель позволяет экономить на утилизационном сборе, но не делает автомобиль дешевле для конечного покупателя. Несмотря на скромные характеристики, спрос на Kia Morning сохраняется, ведь компактные размеры и простота обслуживания остаются важными для городских жителей.

Интересно, что высокая стоимость не отпугивает покупателей: многие готовы переплатить за возможность получить свежий автомобиль с минимальным пробегом и официальной гарантией. Эксперты отмечают, что подобная ситуация уже наблюдалась с другими популярными моделями, когда из-за ограниченного предложения цены резко росли.

Пока неясно, как долго продлится такой ажиотаж вокруг Kia Morning и сохранится ли высокий ценник. Однако факт остается фактом: даже малолитражки теперь становятся предметом роскоши, а их покупка требует серьезных вложений. Для многих россиян это сигнал, что рынок новых автомобилей продолжает меняться, и привычные ориентиры уже не работают.