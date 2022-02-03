Kia начала продавать в СНГ новый большой седан: когда в Россию?
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Новинку почти нигде не продают за пределами Южной Кореи, ни в США, ни в Европе Kia K8 не знают. Узбекистан стал одним из немногих рынков, и первым на территории СНГ, где модель представлена официально. Покупателям предложили одну-единственную версию: 3,5-литровый мотор V6 GDI (300 л.с., 359 Нм), «автомат», передний привод и уровень оснащения Signature. В комплектацию среди прочего входят обитые кожей Nappa сидения, 3-зонный «климат», вентиляция всех сидений, цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы, проекционный дисплей, комплекс электронных помощников, панорамная крыша и 19-дюймовые колесные диски.
Новый Kia K8 представлен в салонах официального дистрибьютора Kia компании Roodell в Ташкенте. Цены начинаются от 639,9 млн сумов, что в пересчете по актуальному курсу составляет 4,5 млн рублей. В региональном представительстве Kia Russia & CIS официально заявили, что пока не планируют продавать Kia K8 в других странах СНГ. Так что у российских дилеров новинка пока не появится. У нас будут продавать более роскошный седан Kia K9.
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