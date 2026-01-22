Футуристический дизайн и загадка под капотом – что скрывает обновленный Niro

22 января 2026, 09:38
Kia Niro второго поколения удивил новым обликом и намеком на гибрид
Kia представила свежий облик Niro. Дизайн стал смелее, детали интригуют. О технических характеристиках пока молчат. Гибридная версия под вопросом. Ожидание подробностей вызывает интерес.
Корейский автогигант Kia официально вывел на публику обновленный Niro второго поколения, который получил заметные перемены во внешности. Автомобиль, дебютировавший в 2022 году, теперь выглядит еще более современно и даже дерзко. Дизайнеры явно вдохновлялись идеями футуризма, но не забыли о практичности и узнаваемости модели.
Передняя часть кроссовера теперь выделяется выразительными дневными ходовыми огнями, которые подчеркивают как горизонтальные, так и вертикальные линии кузова. Это решение придает автомобилю свежий и уверенный вид. Взгляд сразу цепляется за массивную переднюю панель, которая словно намекает на серьезные намерения Niro на рынке компактных кроссоверов.
Боковые поверхности получили новую отделку: пластиковые накладки на арках и по низу дверей создают ощущение защищенности и намекают на внедорожный характер. Впрочем, это скорее визуальный ход, чем реальное обещание покорять бездорожье. Новые 18-дюймовые диски с необычным рисунком добавляют динамики и подчеркивают стремление Kia идти в ногу со временем.
Задняя часть автомобиля также не осталась без внимания. Широкая горизонтальная дверь багажника визуально расширяет кузов, делая силуэт более солидным. В целом, обновленный Niro выглядит так, будто готов бросить вызов не только конкурентам, но и привычным представлениям о компактных кроссоверах.
Внутри кроссовера перемены не менее заметны. Интерьер сохранил фирменные черты, но стал еще более технологичным. Панорамный изогнутый дисплей на 12,3 дюйма сразу привлекает внимание и создает ощущение простора. Мультимедийная система интегрирована так, что кажется, будто она парит в воздухе. Материалы отделки стали приятнее на ощупь, а эргономика – продуманнее. Впрочем, поклонники классики могут быть слегка озадачены: традиционных кнопок становится все меньше, а управление все больше уходит в сенсорную плоскость.
Что касается технической части, Kia пока хранит молчание. Официальных данных о моторах и трансмиссиях нет. Единственная зацепка – шильдик HEV на кузове, который намекает на появление гибридной версии. Если судить по прошлому поколению, можно ожидать сочетания бензинового двигателя 1.6 GDI и электромотора, работающих в паре с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Однако никаких гарантий, что инженеры не приготовили сюрприз, нет.
Пока автолюбители гадают, чем удивит новый Niro, Kia интригует и подогревает интерес. Полный список комплектаций, технических характеристик и цен обещают раскрыть только в марте. До этого момента остается лишь рассматривать фотографии и строить догадки о том, каким будет этот кроссовер на дорогах России.
