27 февраля 2018, 19:20
Kia обновила Optima
Kia представила рестайлинговый седан и универсал Optima. Автомобили получили обновленный экстерьер, новые двигатели и стали безопаснее. Продажи новинки начнутся не раньше осени.
KIA Optima
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 069 900 до 1 719 900 Р
Отзывов: 2
В салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем в зависимости от уровня оснащения. Также автомобиль получил набор электронных помощников: систему контроля рядности, функцию распознавания пешеходов, систему предотвращения фронтальных столкновений и систему контроля за состоянием водителя.
Продажи обновленной модели начнутся в третьем квартале 2018 года. Нынешнее поколение Kia Optima предлагается в салонах дилеров по цене от 1 069 900 рублей (2,0 литра, 150 л.с.). Также доступны еще две модификации – 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. и 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 245 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|KIA Optima Prestige 2.4 AT
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|188
|Объем двигателя
|2359
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|12.0
|Загородный цикл
|6.2
|Смешанный цикл
|8.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
Lillian Barrera28.02.2018 02:06
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
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