27 февраля 2018, 19:20

Kia обновила Optima

Kia представила рестайлинговый седан и универсал Optima. Автомобили получили обновленный экстерьер, новые двигатели и стали безопаснее. Продажи новинки начнутся не раньше осени.
^
  Kia обновила Optima KIA Optima Kia обновила Optima KIA Optima Kia обновила Optima KIA Optima Kia обновила Optima KIA Optima Kia обновила Optima KIA Optima Kia обновила Optima
6
фото
  
KIA Optima
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 069 900 до 1 719 900 Р
Отзывов: 2
Стандартный фейслифтинг затронул передний бампер и графику светодиодной оптики, а также решетку радиатора, которая обзавелась хромированной отделкой. На выбор клиентам предлагаются 16-, 17- и 18-дюймовые колесные диски. Появился новый красный оттенок для кузова «Runaway Red». Но главные изменения коснулись силовых агрегатов. Автомобиль получил сразу два новых мотора. Одним из них стал 180-сильный бензиновый турбодвигатель T-GDi объемом 1,6 литра. Другой, 1,6-литровый дизель мощностью 136 л.с., сменил 1,7-литровый. Кроме того, для Optima сохранили старые агрегаты: 2,0-литровый атмосферный мощностью 163 л.с. и 2,0-литровый же турбомотор мощностью 245 л.с. Последний предназначен для «заряженной» версии Optima GT. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем в зависимости от уровня оснащения. Также автомобиль получил набор электронных помощников: систему контроля рядности, функцию распознавания пешеходов, систему предотвращения фронтальных столкновений и систему контроля за состоянием водителя.

Продажи обновленной модели начнутся в третьем квартале 2018 года. Нынешнее поколение Kia Optima предлагается в салонах дилеров по цене от 1 069 900 рублей (2,0 литра, 150 л.с.). Также доступны еще две модификации – 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. и 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 245 л.с.

Комплектации и технические характеристики

KIA Optima Prestige 2.4 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин188
Объем двигателя2359
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл12.0
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Киа Оптима
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Lillian Barrera28.02.2018 02:06
3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info


3apa6oтоk oT 2OOOO py6лeй в дeнь!!!
Подро6нocти нa blagodelo.info
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Carnival
| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
Форум KIA Sedona
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
Форум KIA Carens
Есть во владении данная машина. Уже 5 лет. Правда в последние годы не часто на ней езжу, т.к. работа под боком, и легче пешком или на велосипеде. Использую ее как семейный минивен. Нравится что места много. Не нравится: шумоизоляция, ее почти нет. Металл тонкий, у меня куча жуков. Поломок по мелочи тоже ...
Кузьмич
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква KIA Автомудрость KIA АвтоПитер KIA Дизайн и тюнинг KIA Новинки и концепт кары KIA Новости и акции автосалонов KIA Автосалоны и дилеры марки KIA Аренда и прокат авто марки KIA Автоклубы и форумы автозавчастей марки KIA Автосервисы и магазины автозапчастей марки KIA
Главные материалы
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
На стороне ГИБДД. Тормозить машины вне постов – можно
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа KIA Optima
Объявления о продаже KIA Optima
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 45 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Kia обновила Optima
{{model_1975}}Стандартный фейслифтинг затронул передний бампер и графику светодиодной оптики, а также решетку радиатора, которая обзавелась хромированной отделкой. На выбор клиентам предлагаются 16-, 17- и 18-дюймовые колесные диски. Появился новый красный оттенок для кузова «Runaway Red». Но главные изменения коснулись силовых агрегатов. Автомобиль получил сразу два новых мотора. Одним из них стал 180-сильный бензиновый турбодвигатель T-GDi объемом 1,6 литра. Другой, 1,6-литровый дизель мощностью 136 л.с., сменил 1,7-литровый. Кроме того, для Optima сохранили старые агрегаты: 2,0-литровый атмосферный мощностью 163 л.с. и 2,0-литровый же турбомотор мощностью 245 л.с. Последний предназначен для «заряженной» версии Optima GT. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.В салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система с 7- или 8-дюймовым дисплеем в зависимости от уровня оснащения. Также автомобиль получил набор электронных помощников: систему контроля рядности, функцию распознавания пешеходов, систему предотвращения фронтальных столкновений и систему контроля за состоянием водителя.Продажи обновленной модели начнутся в третьем квартале 2018 года. Нынешнее поколение Kia Optima предлагается в салонах дилеров по цене от 1 069 900 рублей (2,0 литра, 150 л.с.). Также доступны еще две модификации – 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. и 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 245 л.с.
2018-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Псков Брянск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG