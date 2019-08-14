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14 августа 2019, 12:08

Kia опубликовала фото нового Mohave

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Корейская компания Kia опубликовала в социальных сетях сразу два изображения внедорожника Mohave второго поколения. Серийный автомобиль оказался очень похож на концепт Kia Masterpiece, представленный в марте на автосалоне в Сеуле.
Kia опубликовала фото нового Mohave

Kia Mohave 2020

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Компания Kia представила на автосалоне в Сеуле концептуальный внедорожник Mohave Masterpiece, на базе которого ...
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Нынешний Kia Mohave существует практически в неизменном виде с 2008 года. Судя по опубликованным снимкам, рамный внедорожник сохранил узнаваемый квадратный силуэт, но дизайн передней части и кормы серьезно переработали. Стиль концепта Masterpiece перенесли на серийный Mohave практически в неизменном виде. Внедорожник получил характерные четырехточечные светодиодные фары, необычную решетку радиатора и широкие задние фонари, протянувшиеся через всю дверь багажного отделения.

Теперь о шильдиках и логотипах. На кузове нет ни одной эмблемы Kia, их место заняли шильдики с названием модели. На корме красуются значки «4WD» и «V6 3.0», которые намекают, что внедорожник сохранит полный привод и прежний 3,0-литровый турбодизель, отдача которого в российской версии сейчас составляет 250 л.с. и 549 Нм пикового момента.

Тонированные стекла не дают возможности заглянуть в салон нового Kia Mohave. Можно предположить, что и там нас ждут серьезные перемены. Возможно, интерьер новинки выполнят в духе нового флагманского кроссовера Kia Telluride, представленного в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. В любом случае, представители Kia обещают премиальные материалы отделки, медиасистему с 12,3-дюймовым экраном и атмосферную подсветку.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Mohave
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
Елена Чаадаева
Отзыв о KIA Mohave 2010 года
Классная тачка! Супер!
Mixanya
Kia Mohave 2010 !
Хотелось бы почитать отзывы по этому авто. Неужели ни кто не купил (продается уже 2 месяца) . В этом сегменте я пока не вижу равных ей: по мощности, новизне, комплектации, экономичности, габаритам и цене. (ИМХО) .
ps42
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Kia опубликовала фото нового Mohave
{{material_126121}}Нынешний Kia Mohave существует практически в неизменном виде с 2008 года. Судя по опубликованным снимкам, рамный внедорожник сохранил узнаваемый квадратный силуэт, но дизайн передней части и кормы серьезно переработали. Стиль концепта Masterpiece перенесли на серийный Mohave практически в неизменном виде. Внедорожник получил характерные четырехточечные светодиодные фары, необычную решетку радиатора и широкие задние фонари, протянувшиеся через всю дверь багажного отделения.Теперь о шильдиках и логотипах. На кузове нет ни одной эмблемы Kia, их место заняли шильдики с названием модели. На корме красуются значки «4WD» и «V6 3.0», которые намекают, что внедорожник сохранит полный привод и прежний 3,0-литровый турбодизель, отдача которого в российской версии сейчас составляет 250 л.с. и 549 Нм пикового момента.Тонированные стекла не дают возможности заглянуть в салон нового Kia Mohave. Можно предположить, что и там нас ждут серьезные перемены. Возможно, интерьер новинки выполнят в духе нового флагманского кроссовера Kia Telluride, представленного в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. В любом случае, представители Kia обещают премиальные материалы отделки, медиасистему с 12,3-дюймовым экраном и атмосферную подсветку.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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