14 августа 2019, 12:08
Kia опубликовала фото нового Mohave
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Корейская компания Kia опубликовала в социальных сетях сразу два изображения внедорожника Mohave второго поколения. Серийный автомобиль оказался очень похож на концепт Kia Masterpiece, представленный в марте на автосалоне в Сеуле.
Kia Mohave 2020
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Теперь о шильдиках и логотипах. На кузове нет ни одной эмблемы Kia, их место заняли шильдики с названием модели. На корме красуются значки «4WD» и «V6 3.0», которые намекают, что внедорожник сохранит полный привод и прежний 3,0-литровый турбодизель, отдача которого в российской версии сейчас составляет 250 л.с. и 549 Нм пикового момента.
Тонированные стекла не дают возможности заглянуть в салон нового Kia Mohave. Можно предположить, что и там нас ждут серьезные перемены. Возможно, интерьер новинки выполнят в духе нового флагманского кроссовера Kia Telluride, представленного в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. В любом случае, представители Kia обещают премиальные материалы отделки, медиасистему с 12,3-дюймовым экраном и атмосферную подсветку.
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25.07.2017, 19:41
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06.05.2016, 07:26
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
Классная тачка! Супер!
Хотелось бы почитать отзывы по этому авто. Неужели ни кто не купил (продается уже 2 месяца) . В этом сегменте я пока не вижу равных ей: по мощности, новизне, комплектации, экономичности, габаритам и цене. (ИМХО) .
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