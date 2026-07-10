Почему владельцам Telluride стоит опасаться возгорания и что советуют эксперты

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 14:14

Kia отзывает 462 тысячи Telluride в США: выявлен дефект электропривода сидений

Kia отзывает 462 тысячи Telluride в США: выявлен дефект электропривода сидений

Почему владельцам Telluride стоит опасаться возгорания и что советуют эксперты

Kia отзывает 462 тысячи Telluride в США: выявлен дефект электропривода сидений

Kia запускает масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Telluride, произведенных за последние пять лет. Причина - редкий, но опасный дефект электропривода переднего сиденья, который может привести к перегреву и даже возгоранию. Владельцам рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности до устранения неисправности. Что грозит автомобилям и как будет проходить ремонт - объясняем подробно.

Kia запускает масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Telluride, произведенных за последние пять лет. Причина - редкий, но опасный дефект электропривода переднего сиденья, который может привести к перегреву и даже возгоранию. Владельцам рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности до устранения неисправности. Что грозит автомобилям и как будет проходить ремонт - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за масштабов отзыва, но и потому, что подобные технические проблемы могут коснуться и машин, ввезенных по параллельному импорту. Массовый отзыв Kia Telluride в США - тревожный сигнал для всех, кто следит за безопасностью современных кроссоверов и не хочет столкнуться с неожиданными рисками.

Под сервисную кампанию попали 462 869 экземпляров Kia Telluride, выпущенных с января 2019 по май 2024 года. Причиной стала потенциальная неисправность механизма регулировки переднего сиденья с электроприводом. Специалисты выяснили: если по боковой накладке или переключателю управления сиденьем будет нанесен сильный удар, внутренние элементы могут сместиться. В результате электродвигатель регулировки способен работать без остановки, что со временем приводит к его перегреву и, в отдельных случаях, может стать причиной возгорания.

В Kia уточняют, что дефект потенциально присутствует во всех автомобилях, попавших под отзыв, однако реально проблема затрагивает примерно 1% машин. Несмотря на это, производитель не стал рисковать и объявил масштабную кампанию. Владельцы начнут получать уведомления по почте уже в середине августа. В рамках бесплатного ремонта дилеры установят электронный предохранитель, который не позволит электромотору работать непрерывно и снизит риск перегрева.

До проведения ремонта Kia рекомендует владельцам парковать автомобили исключительно на открытых площадках, вдали от зданий и других транспортных средств. Это временная мера, но она может предотвратить серьезные последствия в случае возникновения неисправности. Подобные рекомендации часто игнорируют, однако в данном случае они действительно важны для безопасности.

Интересно, что похожие проблемы с электроприводами сидений уже встречались у других производителей. Например, недавно Cadillac отзывал электрокроссоверы Vistiq по аналогичной причине. Это подтверждает: даже крупные автоконцерны не застрахованы от технических просчетов, связанных с современными электронными системами. Важно помнить, что массовые сервисные кампании - не редкость для рынка США, где требования к безопасности особенно строги.

Для тех, кто следит за тенденциями в автомобильной индустрии, стоит обратить внимание на то, как меняется подход к эргономике и безопасности в современных авто. Например, недавно эксперты обсуждали возвращение физических кнопок в салонах Audi, считая это важным шагом для удобства и надежности - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в интерьерах Audi.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Kia Telluride - популярный кроссовер на рынке США, и его массовый отзыв может повлиять на репутацию бренда. Электроприводы сидений - сложные устройства, и их неисправности могут проявиться не сразу, а спустя годы эксплуатации. Владельцам автомобилей, ввезенных из США, стоит внимательно следить за подобными новостями и при необходимости обращаться к специалистам для проверки состояния электрики. Масштабные сервисные кампании - это не только забота о безопасности, но и показатель зрелости автопроизводителя, готового признавать и устранять свои ошибки.

Упомянутые модели: KIA Telluride
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Пенза Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться