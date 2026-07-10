Почему владельцам Telluride стоит опасаться возгорания и что советуют эксперты

10 июля 2026, 14:14
Kia отзывает 462 тысячи Telluride в США: выявлен дефект электропривода сидений
Kia отзывает 462 тысячи Telluride в США: выявлен дефект электропривода сидений
Kia запускает масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Telluride, произведенных за последние пять лет. Причина - редкий, но опасный дефект электропривода переднего сиденья, который может привести к перегреву и даже возгоранию. Владельцам рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности до устранения неисправности. Что грозит автомобилям и как будет проходить ремонт - объясняем подробно.
Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за масштабов отзыва, но и потому, что подобные технические проблемы могут коснуться и машин, ввезенных по параллельному импорту. Массовый отзыв Kia Telluride в США - тревожный сигнал для всех, кто следит за безопасностью современных кроссоверов и не хочет столкнуться с неожиданными рисками.
Под сервисную кампанию попали 462 869 экземпляров Kia Telluride, выпущенных с января 2019 по май 2024 года. Причиной стала потенциальная неисправность механизма регулировки переднего сиденья с электроприводом. Специалисты выяснили: если по боковой накладке или переключателю управления сиденьем будет нанесен сильный удар, внутренние элементы могут сместиться. В результате электродвигатель регулировки способен работать без остановки, что со временем приводит к его перегреву и, в отдельных случаях, может стать причиной возгорания.
В Kia уточняют, что дефект потенциально присутствует во всех автомобилях, попавших под отзыв, однако реально проблема затрагивает примерно 1% машин. Несмотря на это, производитель не стал рисковать и объявил масштабную кампанию. Владельцы начнут получать уведомления по почте уже в середине августа. В рамках бесплатного ремонта дилеры установят электронный предохранитель, который не позволит электромотору работать непрерывно и снизит риск перегрева.
До проведения ремонта Kia рекомендует владельцам парковать автомобили исключительно на открытых площадках, вдали от зданий и других транспортных средств. Это временная мера, но она может предотвратить серьезные последствия в случае возникновения неисправности. Подобные рекомендации часто игнорируют, однако в данном случае они действительно важны для безопасности.
Интересно, что похожие проблемы с электроприводами сидений уже встречались у других производителей. Например, недавно Cadillac отзывал электрокроссоверы Vistiq по аналогичной причине. Это подтверждает: даже крупные автоконцерны не застрахованы от технических просчетов, связанных с современными электронными системами. Важно помнить, что массовые сервисные кампании - не редкость для рынка США, где требования к безопасности особенно строги.
Для тех, кто следит за тенденциями в автомобильной индустрии, стоит обратить внимание на то, как меняется подход к эргономике и безопасности в современных авто. Например, недавно эксперты обсуждали возвращение физических кнопок в салонах Audi, считая это важным шагом для удобства и надежности - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в интерьерах Audi.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Kia Telluride - популярный кроссовер на рынке США, и его массовый отзыв может повлиять на репутацию бренда. Электроприводы сидений - сложные устройства, и их неисправности могут проявиться не сразу, а спустя годы эксплуатации. Владельцам автомобилей, ввезенных из США, стоит внимательно следить за подобными новостями и при необходимости обращаться к специалистам для проверки состояния электрики. Масштабные сервисные кампании - это не только забота о безопасности, но и показатель зрелости автопроизводителя, готового признавать и устранять свои ошибки.
Похожие материалы Киа
-
13.05.2026, 15:49
Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года
Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.03.2026, 08:59
Kia отзывает внедорожники Telluride из-за риска агрессивных сидений с электроприводом
Kia неожиданно приостановила продажи и объявила отзыв ограниченной партии Telluride Hybrid. Причина - дефект электросидений второго ряда, который может привести к травмам. Почему это важно для владельцев и что делать тем, кто уже купил авто - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема затронула только самые дорогие комплектации.Читать далее
-
24.03.2026, 08:09
Рейтинг надежности Kia на 2025: какие модели не подведут владельцев
Эксперты назвали модели Kia, которые в 2025 году считаются самыми надежными и не требуют лишних затрат на обслуживание. В рейтинг попали кроссоверы, седаны и электрокары. Какие автомобили действительно стоят внимания и почему их выбирают те, кто ценит спокойствие и экономию - разбираемся в деталях. Читать далее
-
16.03.2026, 18:40
Kia отзывает новые Telluride и K4: масштабная проверка свежих моделей
Kia America объявила о первом отзыве для обновленного Telluride и нового K4, затронувшем более 14 тысяч автомобилей последних модельных годов. Решение принято на фоне выявленных технических проблем, способных повлиять на безопасность. Почему это событие важно для рынка и как оно может отразиться на доверии к бренду - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 04:36
Kia Telluride Hybrid 2027: экономия топлива и новые технологии в американской сборке
В июне в американских автосалонах появится обновленный Kia Telluride Hybrid с четырехцилиндровым гибридным мотором. Новинка обещает рекордную для модели экономичность и расширяет выбор комплектаций. Почему этот кроссовер может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 08:41
Kia Telluride HEV 2027: объявлены цены на первый гибрид марки для США
Kia официально раскрыла стоимость своего первого гибридного кроссовера, собранного в США. Новинка Telluride HEV 2027 модельного года получила турбированный двигатель и широкий выбор комплектаций. Почему эта модель может изменить расстановку сил среди гибридных SUV и каковы ее ключевые особенности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.01.2026, 08:31
Kia Telluride 2027: новый турбомотор и цены - сможет ли удивить конкурентов
Kia обновила Telluride и подняла цену. Теперь кроссовер оснащен турбомотором и расширенной линейкой комплектаций. В сегменте трехрядных SUV конкуренция обостряется. Какие козыри приготовил корейский бренд - узнаете в материале.Читать далее
-
09.01.2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.Читать далее
-
17.11.2025, 08:05
Загадка десятков машин, оставленных на парковке аэропорта Бостона
В Бостоне на стоянке аэропорта регулярно находят забытые автомобили. Некоторые из них в отличном состоянии. Причины такого поведения водителей до сих пор не ясны, но это не мешает властям продавать их с аукционов.Читать далее
-
11.11.2025, 23:08
Kia представила новое поколение флагманского кроссовера Telluride
Корейский автогигант показал новый флагман. Кроссовер получил свежий дизайн. Его интерьер стал полностью цифровым. Автомобиль готовят к мировой премьере. Скоро мы узнаем все подробности. Новинка может добраться и до России.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
13.05.2026, 15:49
Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года
Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.03.2026, 08:59
Kia отзывает внедорожники Telluride из-за риска агрессивных сидений с электроприводом
Kia неожиданно приостановила продажи и объявила отзыв ограниченной партии Telluride Hybrid. Причина - дефект электросидений второго ряда, который может привести к травмам. Почему это важно для владельцев и что делать тем, кто уже купил авто - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема затронула только самые дорогие комплектации.Читать далее
-
24.03.2026, 08:09
Рейтинг надежности Kia на 2025: какие модели не подведут владельцев
Эксперты назвали модели Kia, которые в 2025 году считаются самыми надежными и не требуют лишних затрат на обслуживание. В рейтинг попали кроссоверы, седаны и электрокары. Какие автомобили действительно стоят внимания и почему их выбирают те, кто ценит спокойствие и экономию - разбираемся в деталях. Читать далее
-
16.03.2026, 18:40
Kia отзывает новые Telluride и K4: масштабная проверка свежих моделей
Kia America объявила о первом отзыве для обновленного Telluride и нового K4, затронувшем более 14 тысяч автомобилей последних модельных годов. Решение принято на фоне выявленных технических проблем, способных повлиять на безопасность. Почему это событие важно для рынка и как оно может отразиться на доверии к бренду - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 04:36
Kia Telluride Hybrid 2027: экономия топлива и новые технологии в американской сборке
В июне в американских автосалонах появится обновленный Kia Telluride Hybrid с четырехцилиндровым гибридным мотором. Новинка обещает рекордную для модели экономичность и расширяет выбор комплектаций. Почему этот кроссовер может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 08:41
Kia Telluride HEV 2027: объявлены цены на первый гибрид марки для США
Kia официально раскрыла стоимость своего первого гибридного кроссовера, собранного в США. Новинка Telluride HEV 2027 модельного года получила турбированный двигатель и широкий выбор комплектаций. Почему эта модель может изменить расстановку сил среди гибридных SUV и каковы ее ключевые особенности - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.01.2026, 08:31
Kia Telluride 2027: новый турбомотор и цены - сможет ли удивить конкурентов
Kia обновила Telluride и подняла цену. Теперь кроссовер оснащен турбомотором и расширенной линейкой комплектаций. В сегменте трехрядных SUV конкуренция обостряется. Какие козыри приготовил корейский бренд - узнаете в материале.Читать далее
-
09.01.2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.Читать далее
-
17.11.2025, 08:05
Загадка десятков машин, оставленных на парковке аэропорта Бостона
В Бостоне на стоянке аэропорта регулярно находят забытые автомобили. Некоторые из них в отличном состоянии. Причины такого поведения водителей до сих пор не ясны, но это не мешает властям продавать их с аукционов.Читать далее
-
11.11.2025, 23:08
Kia представила новое поколение флагманского кроссовера Telluride
Корейский автогигант показал новый флагман. Кроссовер получил свежий дизайн. Его интерьер стал полностью цифровым. Автомобиль готовят к мировой премьере. Скоро мы узнаем все подробности. Новинка может добраться и до России.Читать далее