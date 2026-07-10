Почему владельцам Telluride стоит опасаться возгорания и что советуют эксперты

Kia отзывает 462 тысячи Telluride в США: выявлен дефект электропривода сидений

Kia запускает масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Telluride, произведенных за последние пять лет. Причина - редкий, но опасный дефект электропривода переднего сиденья, который может привести к перегреву и даже возгоранию. Владельцам рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности до устранения неисправности. Что грозит автомобилям и как будет проходить ремонт - объясняем подробно.

Kia запускает масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Telluride, произведенных за последние пять лет. Причина - редкий, но опасный дефект электропривода переднего сиденья, который может привести к перегреву и даже возгоранию. Владельцам рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности до устранения неисправности. Что грозит автомобилям и как будет проходить ремонт - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за масштабов отзыва, но и потому, что подобные технические проблемы могут коснуться и машин, ввезенных по параллельному импорту. Массовый отзыв Kia Telluride в США - тревожный сигнал для всех, кто следит за безопасностью современных кроссоверов и не хочет столкнуться с неожиданными рисками.

Под сервисную кампанию попали 462 869 экземпляров Kia Telluride, выпущенных с января 2019 по май 2024 года. Причиной стала потенциальная неисправность механизма регулировки переднего сиденья с электроприводом. Специалисты выяснили: если по боковой накладке или переключателю управления сиденьем будет нанесен сильный удар, внутренние элементы могут сместиться. В результате электродвигатель регулировки способен работать без остановки, что со временем приводит к его перегреву и, в отдельных случаях, может стать причиной возгорания.

В Kia уточняют, что дефект потенциально присутствует во всех автомобилях, попавших под отзыв, однако реально проблема затрагивает примерно 1% машин. Несмотря на это, производитель не стал рисковать и объявил масштабную кампанию. Владельцы начнут получать уведомления по почте уже в середине августа. В рамках бесплатного ремонта дилеры установят электронный предохранитель, который не позволит электромотору работать непрерывно и снизит риск перегрева.

До проведения ремонта Kia рекомендует владельцам парковать автомобили исключительно на открытых площадках, вдали от зданий и других транспортных средств. Это временная мера, но она может предотвратить серьезные последствия в случае возникновения неисправности. Подобные рекомендации часто игнорируют, однако в данном случае они действительно важны для безопасности.

Интересно, что похожие проблемы с электроприводами сидений уже встречались у других производителей. Например, недавно Cadillac отзывал электрокроссоверы Vistiq по аналогичной причине. Это подтверждает: даже крупные автоконцерны не застрахованы от технических просчетов, связанных с современными электронными системами. Важно помнить, что массовые сервисные кампании - не редкость для рынка США, где требования к безопасности особенно строги.

Для тех, кто следит за тенденциями в автомобильной индустрии, стоит обратить внимание на то, как меняется подход к эргономике и безопасности в современных авто. Например, недавно эксперты обсуждали возвращение физических кнопок в салонах Audi, считая это важным шагом для удобства и надежности - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в интерьерах Audi.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Kia Telluride - популярный кроссовер на рынке США, и его массовый отзыв может повлиять на репутацию бренда. Электроприводы сидений - сложные устройства, и их неисправности могут проявиться не сразу, а спустя годы эксплуатации. Владельцам автомобилей, ввезенных из США, стоит внимательно следить за подобными новостями и при необходимости обращаться к специалистам для проверки состояния электрики. Масштабные сервисные кампании - это не только забота о безопасности, но и показатель зрелости автопроизводителя, готового признавать и устранять свои ошибки.