Владельцам Kia K5 2021-2024 годов стоит быть начеку – возможна утечка топлива

22 ноября 2025, 05:10
Kia отзывает более 250 тысяч седанов K5 из-за риска повреждения топливного бака
Kia обнаружила потенциально опасную неисправность в популярных седанах K5. Проблема затрагивает автомобили с турбомотором 1.6, выпущенные с 2020 по 2024 год. В системе контроля паров топлива может выйти из строя клапан. Это может привести к неожиданным последствиям. Подробности и рекомендации для владельцев – в нашем материале.
Американское подразделение Kia объявило масштабный отзыв более четверти миллиона седанов K5 последних лет выпуска. Причиной стала обнаруженная неисправность в системе контроля паров топлива, а именно — дефект обратного клапана. Кампания затрагивает модели, оснащенные 1,6-литровым турбодвигателем, которые были произведены с марта 2020 по январь 2024 года.
Проблема заключается в том, что обратный клапан, вследствие регулирования движения паров бензина из адсорбера, может быть поврежден в процессе эксплуатации. Это серьезное нарушение всей работы системы улавливания паров топлива, а в некоторых случаях – даже утечки бензина. Подобная неисправность способна не только вызвать появление ошибки на приборной панели, но и создать угрозу безопасности.
Неисправность проявляется тревожными симптомами, такими как запах бензина в салоне, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и загорание сигнальной лампы Check Engine. В худшем случае дефект может привести к ухудшению экологических показателей автомобиля и даже создать угрозу возгорания, если пары топлива скопятся в подкапотном пространстве.
В рамках отзыва Kia планирует бесплатно заменить дефектные детали на всех перечисленных автомобилях. Владельцам рекомендуется как можно скорее обратиться к дилеру для проведения диагностики и ремонта. Компания уже уведомляет клиентов о необходимости визита в сервисный центр. Если ваш K5 с 1,6-литровым турбодвигателем был выпущен в указанный период, не откладывайте визит в сервисный центр — это поможет избежать серьезных последствий.
