Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 06:22

Kia отзывает более 42 тысяч новых авто из-за риска отключения приборной панели

Владельцам Kia 2025–2026 года в США грозит внезапное исчезновение информации с приборной панели — производитель начал масштабный отзыв

Kia America объявила о масштабном отзыве автомобилей 2025 и 2026 года выпуска для рынка США. Причиной стала программная ошибка, из-за которой приборная панель может внезапно погаснуть. Это может повлиять на безопасность и эксплуатацию новых моделей.

Масштабный отзыв автомобилей Kia последних модельных годов стал неожиданным ударом для владельцев и дилеров в США. Компания выявила серьезную проблему: в ряде новых машин 2025 и 2026 года выпуска может полностью отключиться цифровая приборная панель. Причина - программный сбой, который приводит к тому, что дисплей внезапно гаснет, оставляя водителя без информации о скорости, пробеге и других ключевых параметрах.

Суть проблемы кроется в работе блока управления питанием. Как выяснилось, из-за избыточных помех в цепи питания приборная панель может перейти в режим защиты от перегрева. В этот момент экран просто отключается, и водитель теряет доступ к важнейшим данным. Особенно тревожно, что это происходит без предупреждения и может застать врасплох даже опытного автомобилиста.

По информации Kia America, под отзыв попали 42 677 автомобилей, включая как легковые модели, так и кроссоверы. Все они были произведены для американского рынка и оснащены новейшими электронными системами. В компании подчеркивают, что пока не зафиксировано серьезных аварий, связанных с этим дефектом, однако потенциальный риск для безопасности очевиден.

Владельцам рекомендовано как можно скорее обратиться к официальным дилерам для обновления программного обеспечения. Kia уже подготовила необходимые исправления, которые должны устранить ошибку и вернуть стабильную работу приборной панели. Ожидается, что сервисная кампания пройдет быстро, но для многих клиентов это стало неприятным сюрпризом - особенно на фоне ожиданий от новых, технологичных моделей.

Ситуация с отзывом подчеркивает, насколько уязвимы современные автомобили перед сложностями в электронике и программном обеспечении. Даже крупные производители не застрахованы от подобных сбоев, а последствия могут быть весьма ощутимыми для репутации бренда и доверия покупателей. Впрочем, оперативная реакция Kia и прозрачность в информировании клиентов позволяют надеяться, что инцидент не перерастет в более масштабную проблему.

Упомянутые марки: KIA
