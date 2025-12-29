Неожиданный отзыв Kia Sportage: что скрывает программная ошибка — подробности для владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 07:21

Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели

Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели

Неожиданный отзыв Kia Sportage: что скрывает программная ошибка — подробности для владельцев

Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели

Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.

Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.

Компания Kia объявила о начале отзыва примерно 5 000 кроссоверов Sportage, выпущенных для американского рынка. Причиной стала обнаруженная программная ошибка, которая может привести к сбою работы экрана приборной панели. Под действие кампании попали как бензиновые, так и гибридные версии модели, оснащенные 4,2-дюймовым дисплеем и оригинальным комплектом электропроводки для фаркопа.

Как сообщает Kia America, проблема затрагивает исключительно комплектации X-Line, где установлен фирменный аксессуар - жгут электропроводки для фаркопа. В этих автомобилях модуль управления фаркопом может конфликтовать с работой экрана приборной панели из-за некорректной логики обмена данными по шине CAN. В результате на дисплее могут появляться ошибки или он вовсе перестает функционировать.

Сбой проявляется не всегда, а только при определенных условиях эксплуатации. Например, при подключении прицепа или активации некоторых функций электропроводки. Водитель может заметить, что экран внезапно гаснет, зависает или отображает некорректную информацию о состоянии автомобиля. Это может привести к затруднениям при контроле за основными параметрами машины во время движения.

По информации Kia, на данный момент не зафиксировано случаев аварий или травм, связанных с этим дефектом. Однако производитель решил не рисковать и провести профилактический отзыв, чтобы устранить потенциальную угрозу безопасности. Владельцам затронутых автомобилей предложат бесплатное обновление программного обеспечения, которое должно полностью исключить возможность возникновения сбоя.

Официальные дилеры Kia уже получили инструкции по проведению работ. Владельцам рекомендуют записаться на сервис в ближайшее время, чтобы избежать возможных неудобств. Проверить, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду на сайте производителя или у официального дилера.

Стоит отметить, что подобные случаи с программными ошибками становятся все более частыми по мере усложнения электронных систем современных автомобилей. Производители вынуждены оперативно реагировать на любые сбои, чтобы поддерживать высокий уровень доверия клиентов и соответствовать требованиям безопасности.

Для российских владельцев Kia Sportage эта новость может быть полезной, особенно если автомобиль был ввезен из США или оснащен аналогичными аксессуарами. В любом случае, следить за обновлениями программного обеспечения и вовремя проходить сервисное обслуживание - залог надежной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р)
Упомянутые марки: KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа

Похожие материалы Киа

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Смоленск Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться