Неожиданный отзыв Kia Sportage: что скрывает программная ошибка — подробности для владельцев

29 декабря 2025, 07:21
Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели
Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.
Компания Kia объявила о начале отзыва примерно 5 000 кроссоверов Sportage, выпущенных для американского рынка. Причиной стала обнаруженная программная ошибка, которая может привести к сбою работы экрана приборной панели. Под действие кампании попали как бензиновые, так и гибридные версии модели, оснащенные 4,2-дюймовым дисплеем и оригинальным комплектом электропроводки для фаркопа.
Как сообщает Kia America, проблема затрагивает исключительно комплектации X-Line, где установлен фирменный аксессуар - жгут электропроводки для фаркопа. В этих автомобилях модуль управления фаркопом может конфликтовать с работой экрана приборной панели из-за некорректной логики обмена данными по шине CAN. В результате на дисплее могут появляться ошибки или он вовсе перестает функционировать.
Сбой проявляется не всегда, а только при определенных условиях эксплуатации. Например, при подключении прицепа или активации некоторых функций электропроводки. Водитель может заметить, что экран внезапно гаснет, зависает или отображает некорректную информацию о состоянии автомобиля. Это может привести к затруднениям при контроле за основными параметрами машины во время движения.
По информации Kia, на данный момент не зафиксировано случаев аварий или травм, связанных с этим дефектом. Однако производитель решил не рисковать и провести профилактический отзыв, чтобы устранить потенциальную угрозу безопасности. Владельцам затронутых автомобилей предложат бесплатное обновление программного обеспечения, которое должно полностью исключить возможность возникновения сбоя.
Официальные дилеры Kia уже получили инструкции по проведению работ. Владельцам рекомендуют записаться на сервис в ближайшее время, чтобы избежать возможных неудобств. Проверить, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду на сайте производителя или у официального дилера.
Стоит отметить, что подобные случаи с программными ошибками становятся все более частыми по мере усложнения электронных систем современных автомобилей. Производители вынуждены оперативно реагировать на любые сбои, чтобы поддерживать высокий уровень доверия клиентов и соответствовать требованиям безопасности.
Для российских владельцев Kia Sportage эта новость может быть полезной, особенно если автомобиль был ввезен из США или оснащен аналогичными аксессуарами. В любом случае, следить за обновлениями программного обеспечения и вовремя проходить сервисное обслуживание - залог надежной и безопасной эксплуатации автомобиля.
Похожие материалы Киа
-
24.12.2025, 13:09
Какие автомобили могут заменить Kia Sportage с пробегом в 2025 году
Многие владельцы Kia Sportage сталкиваются с серьезными проблемами после 100 тысяч км. Эксперт выделил несколько достойных альтернатив среди новых и подержанных авто. Какие модели сейчас доступны на российском рынке и на что обратить внимание при выборе - читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
01.12.2025, 11:20
Эксперт назвал три модели Kia которые могут разорить на ремонте
Не все корейские машины одинаково надежны. Эксперт выделил несколько популярных моделей Kia. Их покупка может обернуться серьезными тратами. Узнайте, какие автомобили попали в список. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
13.11.2025, 06:18
Kia Sportage 2026 года признан одним из самых безопасных кроссоверов по версии IIHS
Свежий Kia Sportage 2026 года получил высшую оценку безопасности от IIHS. Эксперты отметили его отличные результаты в краш-тестах. Система экстренного торможения также не подвела. Но есть нюансы, которые могут удивить владельцев. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
03.10.2025, 17:28
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России появились новые Kia Sportage по привлекательной стоимости. Модель доступна в разных комплектациях. Цены ниже, чем у многих китайских аналогов. Подробности о предложениях и вариантах оснащения.Читать далее
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
25.07.2025, 13:47
В России объявлен отзыв около 80 тысяч немолодых кроссоверов Kia Sportage из-за дефекта предохранителя
Компания Kia инициировала масштабную отзывную акцию в России, затрагивающую почти 80 тысяч кроссоверов Sportage, выпущенных в Словакии с 2010 по 2015 годы. Причина - неисправность мультипредохранителя в блоке HECU, что требует срочной замены для обеспечения безопасности. Владельцев уведомят, ремонт бесплатный.Читать далее
