Неожиданный отзыв Kia Sportage: что скрывает программная ошибка — подробности для владельцев

Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели

Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.

Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.

Компания Kia объявила о начале отзыва примерно 5 000 кроссоверов Sportage, выпущенных для американского рынка. Причиной стала обнаруженная программная ошибка, которая может привести к сбою работы экрана приборной панели. Под действие кампании попали как бензиновые, так и гибридные версии модели, оснащенные 4,2-дюймовым дисплеем и оригинальным комплектом электропроводки для фаркопа.

Как сообщает Kia America, проблема затрагивает исключительно комплектации X-Line, где установлен фирменный аксессуар - жгут электропроводки для фаркопа. В этих автомобилях модуль управления фаркопом может конфликтовать с работой экрана приборной панели из-за некорректной логики обмена данными по шине CAN. В результате на дисплее могут появляться ошибки или он вовсе перестает функционировать.

Сбой проявляется не всегда, а только при определенных условиях эксплуатации. Например, при подключении прицепа или активации некоторых функций электропроводки. Водитель может заметить, что экран внезапно гаснет, зависает или отображает некорректную информацию о состоянии автомобиля. Это может привести к затруднениям при контроле за основными параметрами машины во время движения.

По информации Kia, на данный момент не зафиксировано случаев аварий или травм, связанных с этим дефектом. Однако производитель решил не рисковать и провести профилактический отзыв, чтобы устранить потенциальную угрозу безопасности. Владельцам затронутых автомобилей предложат бесплатное обновление программного обеспечения, которое должно полностью исключить возможность возникновения сбоя.

Официальные дилеры Kia уже получили инструкции по проведению работ. Владельцам рекомендуют записаться на сервис в ближайшее время, чтобы избежать возможных неудобств. Проверить, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду на сайте производителя или у официального дилера.

Стоит отметить, что подобные случаи с программными ошибками становятся все более частыми по мере усложнения электронных систем современных автомобилей. Производители вынуждены оперативно реагировать на любые сбои, чтобы поддерживать высокий уровень доверия клиентов и соответствовать требованиям безопасности.

Для российских владельцев Kia Sportage эта новость может быть полезной, особенно если автомобиль был ввезен из США или оснащен аналогичными аксессуарами. В любом случае, следить за обновлениями программного обеспечения и вовремя проходить сервисное обслуживание - залог надежной и безопасной эксплуатации автомобиля.