Kia отзывает несколько сотен тысяч автомобилей: обнаруженные недоработки могут угрожать жизни водителей
В машинах должны заменить подушки безопасности, которые могут не сработать в случае аварии. Проблему, связанную с неисправным блоком управления подушками безопасности обнаружили в конце 2021 года.
Выяснилось, что крышка блока питания переменного тока может соприкоснуться с другими деталями автомобиля и повредить соединения, что может привести к не срабатыванию подушек безопасности при аварии.
Отозваны 253 281 автомобиль 2017-2019 годов выпуска Kia Soul и 953 модели Soul EV, а также 47 690 минивэнов Kia Sedona 2017-2019 годов выпуска и 108 693 автомобиля Kia Forte 2017-2018 годов выпуска. Владельцы машин получат уведомления в марте.
- 1 960 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 2 280 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 1 550 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 1 420 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 1 160 000 РKIA Soul 2014 в Москве
- 1 310 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 1 620 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 1 350 000 РKIA Soul 2016 в Москве
- 2 020 000 РKIA Soul 2020 в Москве
- 1 910 000 РKIA Soul 2019 в Москве
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