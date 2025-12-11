Зачем Kia патентует в России новые системы - бренд готовит громкое возвращение?

Kia патентует в России технологии автономного вождения и мультимедиа

Корейский автогигант продолжает свою деятельность. В России регистрируют новые технологии. Речь идет об умных системах. Также патентуют продвинутую мультимедиа. Что это значит для нашего рынка? Узнайте все подробности в материале.

Корейский автопроизводитель Kia, несмотря на официальную приостановку деятельности на российском рынке, продолжает активно работать в правовом поле. Стало известно, что компания подала в Роспатент заявки на регистрацию сразу двух новых товарных знаков. Этот шаг, как сообщает «Российская Газета», указывает на долгосрочные интересы бренда в России, даже в условиях текущей неопределенности.

Первая из новинок - это бренд Kia Automode. Под этим названием скрывается целый комплекс передовых систем помощи водителю и автономного вождения. Главная особенность этой технологии заключается в ее способности к адаптации. Электроника будет анализировать стиль вождения конкретного человека - его манеру разгоняться, тормозить, проходить повороты - и подстраивать работу ассистентов для максимального комфорта и безопасности. Ожидается, что внедрение платформы Automode начнется уже в автомобилях следующего модельного года, что делает ее регистрацию в России особенно интригующей.

Второй товарный знак, который Kia стремится закрепить за собой в РФ, - это уже известный некоторым автолюбителям Kia Uvo. Данная система представляет собой связку мультимедийных и телематических сервисов. Она позволяет владельцу удаленно взаимодействовать с автомобилем через специальное приложение на смартфоне. Например, можно запустить двигатель, проверить уровень топлива или определить местоположение машины. Кроме того, Uvo отвечает за весь спектр информационно-развлекательных функций на борту.

Фото: Росстандарт

Важной деталью является то, что заявки на регистрацию были поданы не российским представительством, а напрямую из центрального офиса Kia в Южной Корее. Это подчеркивает серьезность намерений компании и централизованный контроль над своей интеллектуальной собственностью по всему миру. Эксперты видят в этом не только стандартную юридическую процедуру, но и возможную подготовку к будущему возвращению на рынок или к поставкам компонентов для локализованных сборок.

Стоит напомнить, что это не первая подобная активность компании за последнее время. В начале декабря 2025 года Kia также зарегистрировала в России товарный знак «Киа. Проверено с пробегом». Это говорит о том, что корейский гигант не хочет терять контроль и над вторичным рынком, сохраняя присутствие своего бренда в программе сертифицированных подержанных автомобилей. Таким образом, Kia планомерно укрепляет свои позиции в России, оставляя открытыми все двери для дальнейшей работы.