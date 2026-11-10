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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 10:53

Kia Pegas против Lada Vesta: стоит ли переплачивать за седан из Китая

Kia Pegas против Lada Vesta: стоит ли переплачивать за седан из Китая

Пока все гонятся за экранами, этот седан предлагает кнопки и «атмосферник» по цене Lada Vesta — что скрывается за простотой

Kia Pegas против Lada Vesta: стоит ли переплачивать за седан из Китая

В октябре 2026 года в Москве Kia Pegas 2023 года предлагали за 1,6-1,64 млн рублей - почти столько же стоит Lada Vesta. У седана атмосферный мотор и классический автомат, но есть важные оговорки по безопасности и обслуживанию.

В октябре 2026 года в Москве Kia Pegas 2023 года предлагали за 1,6-1,64 млн рублей - почти столько же стоит Lada Vesta. У седана атмосферный мотор и классический автомат, но есть важные оговорки по безопасности и обслуживанию.

Пока автопром гонится за большими сенсорными экранами, цифровыми панелями и все более сложными меню, немалая часть водителей остается верна привычному: физическим кнопкам, понятным органам управления и классической автоматической коробке. Именно на таком покупателе и держится спрос на простые и неприхотливые автомобили. В октябре 2026 года подобный запрос мог привести к Kia Pegas — небольшому седану с атмосферным мотором и четырехступенчатым автоматом.

Цены и происхождение

В Москве продаются экземпляры 2023 года выпуска, которые формально считаются новыми — без эксплуатации в России, но с небольшим пробегом от перегонов и тестовых заездов. Цены на них составляют в от 1 599 000 рублей. Для сравнения: предпочтительная начальная цена Lada Vesta 2026 модельного года составляет 1 581 000 рублей. По цене Pegas оказывается рядом с отечественной моделью.

Но считать это возвращением Kia в Россию невозможно. Pegas производятся в Китае, а найденные в продаже машины выпущены еще в 2023 году и ввезены по альтернативным каналам. Поэтому в случае необходимости нужно выяснить, действует ли гарантия и как продолжать дальнейшее обслуживание.

Атмосферный мотор и четыре передачи

Силовая установка устроена просто, без решений, из-за которых приходится привыкать владельцам некоторых современных машин. Под капотом — атмосферный бензиновый двигатель 1.4 MPI объемом 1368 см³ с распределенным впрыском. Он развивает 95 л.с. и 132 Н·м; турбонаддува нет. Именно аналогичные характеристики Kia приводит для Pegas.

С мотором работает классическая четырехступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка. Для современного рынка это небольшое количество передач: на трассе будут высокие обороты, а от одной передачи передаточных чисел не стоит ждать более высокой экономичности. Зато управление знакомое: селектор переводится в D, после чего коробка сама переключает передачи.

Мощность в 95 л.с. задает характер машины: Pegas рассчитан на спокойную поездку, а не на спортивное ускорение. Водителю нужна привычная логика работы трансмиссии, а набор «каруселей» может быть понятнее робота или вариатора. Но сама по себе простая конструкция не гарантирует удобного обслуживания. До покупки стоит выяснить, как продавец осуществляет гарантийный ремонт.

Компактные размеры и простое оснащение

Длина седана — 4300 мм, ширина — 1700 мм, колесная база — 2570 мм. Радиус разворота составляет около 5,2 метра, рулевое управление оснащено электрическим усилителем. Указанные размеры могут быть удобны во дворе и на тесной парковке. Колеса также небольшие: заводская спецификация предусматривает диски на 14 дюймов и шины 175/70 R14. Высокий профиль лучше подходит для неровных дорог и обычно обходится дешевле, чем низкопрофильная резина на крупных колесах.

В комплектации Comfort есть кондиционер, бортовой компьютер и аудиосистема с небольшим монохромным дисплеем. В салоне предусмотрены USB и розетка на 12 В. Наружные зеркала имеют электрорегулировку и обогрев. Вопрос зимнего оснащения ранее рассматривался с точки зрения зимнего оснащения новых автомобилей; у Pegas обогрев зеркал входит в комплектацию Comfort.

Вместо большого сенсорного дисплея здесь простая магнитола, основные функции не спрятаны в многоуровневом меню. Подобный интерфейс может быть привычнее тем, кто долго ездил на Rio, Solaris, Logan или старой Corolla и не хочет осваивать новую систему, чтобы изменить температуру в салоне. Объем багажника — 475 литров.

Снаряженная масса версии с автоматом составляет около 1066 кг. По паспорту максимальная скорость достигает 170 км/ч. Но для автомобиля такого типа важна спокойная повседневная поездка.

Что проверить при покупке

Главная информация о безопасности: в автомобилях Comfort установлены только две фронтальные подушки. По современным меркам оснащение скромное: в более новых моделях боковые подушки и электронные ассистенты встречаются уже в сравнительно недорогих версиях.

Возраст машин также вызывает вопросы. Даже если одометр показывает лишь десять километров, экземпляры выпущены в 2023 году и могли храниться на складе несколько лет. Перед покупкой проверьте дату изготовления шин, состояние аккумулятора и тормозные диски. Особого внимания требуют резиновые детали и технические жидкости.

Наконец, Pegas не был моделью массового появления Kia в России, и привычной официальной поддержки для этой машины здесь нет. С кузовными деталями или элементами оптики могут возникнуть сложности. Поэтому условия гарантии продажи и наличие необходимых запчастей лучше выяснить заранее. Все найденные в России автомобили выпущены в 2023 году и ввезены по альтернативным каналам.

Упомянутые модели: KIA Pegas, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: KIA, ВАЗ (Lada)
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