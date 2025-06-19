Kia планирует вернуться в Россию в 2026 году. Дилеры в шоке от плана
По предварительным данным, поставлять автомобили рассчитывают с заводов в Китае и Казахстане, что автоматически подразумевает уплату полного утильсбора без льгот или компенсаций через механизм промышленных субсидий по СПИК. Это серьезно повлияет на формирование цен. Так, например, городской хэтчбек Picanto будет стоить не менее 1,5 млн рублей, седан K4 стартует от 2,8 млн (хотя реальные предложения могут превысить 3 млн), кроссовер Seltos обойдется минимум в 3,5 млн, Sportage – от 5 млн, а флагманский Sorento – от 6,9 млн рублей. Что касается модели K8, то ее стоимость пока даже не рассматривается – дилеры отметили, что говорить о ней преждевременно.
Кроме того, представители компании заявили, что хотят создать масштабную дилерскую сеть – около 120 официальных центров по всей стране, что само по себе кажется чрезмерным для сегодняшнего уровня спроса. Успех возвращения бренда будет зависеть не только от ценовой политики, но и от грамотного маркетингового подхода, а также тесного сотрудничества с государством для получения льгот и субсидий.
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 4 2025 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий