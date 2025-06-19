Kia планирует вернуться в Россию в 2026 году. Дилеры в шоке от плана

Ранее мы писали В России продают новые Kia Sorento 2022 года с 5-летней гарантией На российском рынке неожиданно появились новые кроссоверы Kia Sorento четвертого поколения, которые ранее ... Читать далее

Фото: Kia

Уже через три года после перезапуска Kia намерена выйти на объем продаж в 100 тысяч автомобилей в год. Однако, по мнению Олега Мосеева , реализация плана сталкивается с рядом сложностей, начиная от логистики и заканчивая конечной стоимостью автомобилей.По предварительным данным, поставлять автомобили рассчитывают с заводов в Китае и Казахстане, что автоматически подразумевает уплату полного утильсбора без льгот или компенсаций через механизм промышленных субсидий по СПИК. Это серьезно повлияет на формирование цен. Так, например, городской хэтчбек Picanto будет стоить не менее 1,5 млн рублей, седан K4 стартует от 2,8 млн (хотя реальные предложения могут превысить 3 млн), кроссовер Seltos обойдется минимум в 3,5 млн, Sportage – от 5 млн, а флагманский Sorento – от 6,9 млн рублей. Что касается модели K8, то ее стоимость пока даже не рассматривается – дилеры отметили, что говорить о ней преждевременно.

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Такие расчеты вызвали обеспокоенность у дилерской сети, поскольку текущие цены на аналогичные модели, поставляемые через альтернативные каналы, значительно ниже. Это ставит под сомнение реальность амбициозного плана по достижению объемов в 100 тысяч автомобилей в год. В условиях жесткой конкуренции и высокой чувствительности покупателей к стоимости, бренд Kia может столкнуться с трудностями при завоевании доверия российских автолюбителей.Кроме того, представители компании заявили, что хотят создать масштабную дилерскую сеть – около 120 официальных центров по всей стране, что само по себе кажется чрезмерным для сегодняшнего уровня спроса. Успех возвращения бренда будет зависеть не только от ценовой политики, но и от грамотного маркетингового подхода, а также тесного сотрудничества с государством для получения льгот и субсидий.