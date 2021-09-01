Kia показала новый Sportage для Европы: есть отличия от глобальной модели
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Европейский Sportage короче глобальной модели. Если присмотреться можно заметить более короткие задние двери и меньшую заднюю панель, в которой отсутствует окно. Причина – более короткая колесная база. Sportage для Европы имеет между осями 2 680 мм, что на ощутимые 75 мм меньше, чем у кроссовера, который Kia представила два месяца назад. Габаритная длина европейской версии составляет 4 515 мм (-145 мм).
Кроссовер для Европы, запечатленный на фото, отличается и по дизайну. Но здесь все объясняется просто. На глобальной премьере показали обычную комплектацию, а на европейской – особую «приспортивленную» версию GT Line с характерным более выразительным дизайном передней части.
Впервые за 28 лет истории Sportage в европейской моторной гамме появятся гибриды. Например, версия с двигателем 1,6 T-GDI получит гибридный довесок в составе «мягкого гибрида» (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) мощностью 150 или 180 л.с. Кроме того, покупателям предложат плагин-гибрид на базе того же мотора, работающего в паре с электродвигателем. Суммарная отдача Sportage PHEV достигает 265 л.с. А еще будет «классический» гибрид Sportage HEV мощностью 230 л.с.
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