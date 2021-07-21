Kia показала реальные фотографии базовой комплектации нового Sportage
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Компания Kia начала продажи в Южной Корее пятого поколения Sportage. Поэтому Kia опубликовала расширенную фотогалерею своего совершенно нового компактного кроссовера модели NQ5 поколения.
На фотографиях представлен кроссовер с оливково-зеленым цветом кузова с большими 19-дюймовыми колесами с двухцветным дизайном. Длина модели составляет 4660 мм при колесной базе на 2755 мм. Кроссовер, дебютирующий осенью этого года в Европе, будет иметь меньшие размеры за счет более короткой колесной базы.
Европейская версия Sportage будет иметь практически такой же стиль. Свежие изображения показывают интерьер Sportage. В базовой комплектации Sportage получит простой кондиционер вместо климат-контроля. Есть предположения, что спартанская версия появится на всех мировых рынках, где присутствует Kia.
- 569 000 РKIA Sportage 2009 в Москве
- 1 150 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 1 699 400 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 1 719 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 849 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 795 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 420 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 999 807 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 679 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 1 200 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
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