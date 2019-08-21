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21 августа 2019, 13:53

Kia показала салон нового Mohave

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Фото Kia
Вслед за снимками экстерьера внедорожника Mohave второго поколения, компания Kia поделилась первым изображением салона. По сравнению с предшественником, новинка получила строгую лаконичную переднюю панель с интегрированным большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.
Kia показала салон нового Mohave

Фото Kia

Kia показала салон нового Mohave

Фото Kia

Kia показала салон нового Mohave

Фото Kia

Kia показала салон нового Mohave

Фото Kia

Kia показала салон нового Mohave

Фото Kia

Kia показала салон нового Mohave

Фото Kia

Kia показала салон нового Mohave
Kia показала салон нового Mohave
Kia показала салон нового Mohave
Kia показала салон нового Mohave
Kia показала салон нового Mohave
Kia показала салон нового Mohave
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Корейская компания Kia опубликовала в социальных сетях сразу два изображения внедорожника Mohave второго поколения ...
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Ровно неделю назад компания Kia поделилась первыми двумя фотографиями серийного внедорожника Mohave нового поколения. Сегодня журналисты Motor1 раскопали на южнокорейском сайте компании целый раздел, посвященный новинке. Помимо дополнительных фотографий внедорожника, там нашлось одно изображение интерьера, которое больше напоминает компьютерный эскиз, чем «живой» снимок.

Судя по наброску, после смены поколения Kia Mohave получит радикально пересмотренную переднюю панель. Изменилось всё - от расположения экранов до реле климат-контроля и вентиляционных дефлекторов. Цифровая «приборка» и тачскрин медиасистемы аккуратно встроены под один «козырек», отделанный кожей с двойной контрастной прострочкой.

Здесь же на корейском сайте Kia Mohave нашлись и другие подробности о внедорожнике нового поколения. Автомобиль сохранит рамную конструкцию. В помощь водителю предложат несколько предустановленных ездовых режимов (Комфорт, Эко, Спорт, Песок, Грязь и Снег). За выбор отвечает специальная шайба на центральном тоннеле рядом с селектором КПП. В список оснащения войдет полностью светодиодная оптика, электропривод двери багажника, 20-дюймовые колесные диски, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сидения и комплекс электронных ассистентов.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум KIA Mohave
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
Елена Чаадаева
Отзыв о KIA Mohave 2010 года
Классная тачка! Супер!
Mixanya
Kia Mohave 2010 !
Хотелось бы почитать отзывы по этому авто. Неужели ни кто не купил (продается уже 2 месяца) . В этом сегменте я пока не вижу равных ей: по мощности, новизне, комплектации, экономичности, габаритам и цене. (ИМХО) .
ps42
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Kia показала салон нового Mohave
{{material_127245}}Ровно неделю назад компания Kia поделилась первыми двумя фотографиями серийного внедорожника Mohave нового поколения. Сегодня журналисты Motor1 раскопали на южнокорейском сайте компании целый раздел, посвященный новинке. Помимо дополнительных фотографий внедорожника, там нашлось одно изображение интерьера, которое больше напоминает компьютерный эскиз, чем «живой» снимок.Судя по наброску, после смены поколения Kia Mohave получит радикально пересмотренную переднюю панель. Изменилось всё - от расположения экранов до реле климат-контроля и вентиляционных дефлекторов. Цифровая «приборка» и тачскрин медиасистемы аккуратно встроены под один «козырек», отделанный кожей с двойной контрастной прострочкой.Здесь же на корейском сайте Kia Mohave нашлись и другие подробности о внедорожнике нового поколения. Автомобиль сохранит рамную конструкцию. В помощь водителю предложат несколько предустановленных ездовых режимов (Комфорт, Эко, Спорт, Песок, Грязь и Снег). За выбор отвечает специальная шайба на центральном тоннеле рядом с селектором КПП. В список оснащения войдет полностью светодиодная оптика, электропривод двери багажника, 20-дюймовые колесные диски, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сидения и комплекс электронных ассистентов.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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