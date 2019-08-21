21 августа 2019, 13:53
Kia показала салон нового Mohave
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Фото Kia
Вслед за снимками экстерьера внедорожника Mohave второго поколения, компания Kia поделилась первым изображением салона. По сравнению с предшественником, новинка получила строгую лаконичную переднюю панель с интегрированным большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.
Фото Kia
Фото Kia
Фото Kia
Фото Kia
Фото Kia
Фото Kia
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Корейская компания Kia опубликовала в социальных сетях сразу два изображения внедорожника Mohave второго поколения ...Читать далее
Судя по наброску, после смены поколения Kia Mohave получит радикально пересмотренную переднюю панель. Изменилось всё - от расположения экранов до реле климат-контроля и вентиляционных дефлекторов. Цифровая «приборка» и тачскрин медиасистемы аккуратно встроены под один «козырек», отделанный кожей с двойной контрастной прострочкой.
Здесь же на корейском сайте Kia Mohave нашлись и другие подробности о внедорожнике нового поколения. Автомобиль сохранит рамную конструкцию. В помощь водителю предложат несколько предустановленных ездовых режимов (Комфорт, Эко, Спорт, Песок, Грязь и Снег). За выбор отвечает специальная шайба на центральном тоннеле рядом с селектором КПП. В список оснащения войдет полностью светодиодная оптика, электропривод двери багажника, 20-дюймовые колесные диски, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сидения и комплекс электронных ассистентов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Много негативных отзывов слышал об этой модели. Не знаю кому как, но я кайфую от нее. Внешне смотрится очень эффектно и богато, ничуть не хуже куда более дорогих Тойот и Рейнджроверов. Дизельный движок отлично показывает себя, мощный, практически бесшумный, довольно экономный. По ходовым качествам тоже ...
Классная тачка! Супер!
Хотелось бы почитать отзывы по этому авто. Неужели ни кто не купил (продается уже 2 месяца) . В этом сегменте я пока не вижу равных ей: по мощности, новизне, комплектации, экономичности, габаритам и цене. (ИМХО) .
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