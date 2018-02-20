20 февраля 2018, 12:25

Kia показала силуэт нового Quoris

Kia показала элегантный профиль нового флагманского седана К900, известного в России как Quoris. Публике новинку продемонстрируют в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Продажи начнутся ближе к концу года.
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  Kia показала силуэт нового Quoris KIA Quoris Kia показала силуэт нового Quoris KIA Quoris Kia показала силуэт нового Quoris KIA Quoris Kia показала силуэт нового Quoris KIA Quoris Kia показала силуэт нового Quoris
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фото
  
KIA Quoris
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 539 900 до 3 499 900 Р
Отзывов: 1
Покрытый тотальной маскировкой седан Kia Quoris неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Но его реальная внешность до сих пор оставалась секретом. По всей видимости, второе поколение сделают еще более роскошным по сравнению с нынешним. Расширится и число модификаций. Автомобиль может получить переднеприводную версию. Сейчас он предлагается только с полным приводом.

В линейке моторов сохранятся уже известные нам 3,8-литровая «шестерка» (320 л.с.) и 5-литровый V8 (425 л.с.). Компанию им может составить новый битурбо V6 объемом 3,3 литра. Этот агрегат сейчас устанавливают на фастбек Stinger, где он развивает мощность 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента.

В России Kia Quoris первого поколения продается в двух модификациях: с 3,8-литровым или с 5-литровым двигателем. Трансмиссия в обоих случаях одна и та же – 8-диапазонный «автомат». Модель позиционируется как достойный конкурент немецким представительским автомобилям Audi A8, BMW 7 Series, Mercedes S-Class, а также японскому Lexus LS. Но стоимость корейского люксового седана в 2 – 2,5 раза ниже. Сейчас в салонах дилеров цены на него начинаются от 2,6 млн рублей.

Комплектации и технические характеристики

KIA Quoris Premium 5.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин424
Объем двигателя5038
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний
Смешанный цикл12.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Киа Кворис
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Отзывы по теме
KIA Quoris отныне выпускают в Казахстане
Круто!!!
333
Форум KIA Carnival
| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
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С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
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Kia показала силуэт нового Quoris
{{model_3162}}Покрытый тотальной маскировкой седан Kia Quoris неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Но его реальная внешность до сих пор оставалась секретом. По всей видимости, второе поколение сделают еще более роскошным по сравнению с нынешним. Расширится и число модификаций. Автомобиль может получить переднеприводную версию. Сейчас он предлагается только с полным приводом.В линейке моторов сохранятся уже известные нам 3,8-литровая «шестерка» (320 л.с.) и 5-литровый V8 (425 л.с.). Компанию им может составить новый битурбо V6 объемом 3,3 литра. Этот агрегат сейчас устанавливают на фастбек Stinger, где он развивает мощность 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента.В России Kia Quoris первого поколения продается в двух модификациях: с 3,8-литровым или с 5-литровым двигателем. Трансмиссия в обоих случаях одна и та же – 8-диапазонный «автомат». Модель позиционируется как достойный конкурент немецким представительским автомобилям Audi A8, BMW 7 Series, Mercedes S-Class, а также японскому Lexus LS. Но стоимость корейского люксового седана в 2 – 2,5 раза ниже. Сейчас в салонах дилеров цены на него начинаются от 2,6 млн рублей.
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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