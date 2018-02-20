20 февраля 2018, 12:25
Kia показала силуэт нового Quoris
Kia показала элегантный профиль нового флагманского седана К900, известного в России как Quoris. Публике новинку продемонстрируют в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Продажи начнутся ближе к концу года.
KIA Quoris
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 539 900 до 3 499 900 Р
Отзывов: 1
В линейке моторов сохранятся уже известные нам 3,8-литровая «шестерка» (320 л.с.) и 5-литровый V8 (425 л.с.). Компанию им может составить новый битурбо V6 объемом 3,3 литра. Этот агрегат сейчас устанавливают на фастбек Stinger, где он развивает мощность 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента.
В России Kia Quoris первого поколения продается в двух модификациях: с 3,8-литровым или с 5-литровым двигателем. Трансмиссия в обоих случаях одна и та же – 8-диапазонный «автомат». Модель позиционируется как достойный конкурент немецким представительским автомобилям Audi A8, BMW 7 Series, Mercedes S-Class, а также японскому Lexus LS. Но стоимость корейского люксового седана в 2 – 2,5 раза ниже. Сейчас в салонах дилеров цены на него начинаются от 2,6 млн рублей.
Комплектации и технические характеристики
|KIA Quoris Premium 5.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|424
|Объем двигателя
|5038
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|Смешанный цикл
|12.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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