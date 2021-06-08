Kia показала Sportage нового поколения: когда в Россию?
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Четкие линии боковин подчеркивают стильный дизайн кузова. На корме сильная плечевая линия подчеркнута горизонтальными светодиодными задними фонарями, соединенными полосой. Контрастную черную крышу предложат в качестве опции. В салоне центральное место занимает объединенный блок цифровой приборной панели и экрана медиасистемы, который с двух сторон обрамляют воздуховоды оригинальной формы. Материалы и стили отделки будут отличаться в зависимости от комплектации. Например, для версии X-Line сохранят фирменные акценты шалфейно-зеленого и черного цветов.
Технические подробности о новом кроссовере в Kia пообещали раскрыть чуть позже. Моторную гамму он наверняка разделит с родственным Hyundai Tucson нового поколения. Продажи Sportage в Южной Корее стартуют в июле. До России новинка доберется ближе к концу 2021 года.
- 1 580 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 697 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 759 000 РKIA Sportage 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Sportage 2015 в Москве
- 565 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
- 2 297 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 220 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 055 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 749 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 977 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
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