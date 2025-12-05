Новый концепт Kia: дань памяти Stinger или шаг в будущее? - Электромобили наступают

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 13:34

Kia показала концепт Vision Meta Turismo. Дизайн вызывает ассоциации с легендарным Stinger. Модель намекает на перемены в философии бренда. Подробности о будущем Kia и его новых идеях пока держатся в секрете. Узнайте, что скрывает загадочный концепт.

Корейская компания Kia официально представила концепт Vision Meta Turismo, который сразу привлек внимание автолюбителей по всему миру. Заявления о революционном дизайне и переосмыслении будущей мобильности многими были восприняты как своеобразное оправдание ухода с рынка спортивного седана Stinger. Последний экземпляр Stinger сошел с конвейера еще в 2023 году, уступив место новому поколению электромобилей.

Vision Meta Turismo выполнен в стиле, отсылающем к духу дальних путешествий. Его внешний облик сочетает динамичные линии, агрессивные пропорции и футуристические элементы, что делает концепт узнаваемым и выделяющимся на фоне других моделей Kia. По мнению экспертов, дизайнеры явно вдохновлялись наследием Stinger, но при этом стремились показать, что бренд готов двигаться дальше и открывать новые горизонты.

В интерьере концепта сделан акцент на цифровые технологии и комфорт. Салон выполнен в минималистичном стиле с использованием инновационных решений и современных материалов. Kia стремится показать, что Vision Meta Turismo — не просто шоу-кар, а попытка заглянуть в будущее, где электромобили станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Переход к электрификации стал для Kia логичным шагом, соответствующим мировым тенденциям и растущему спросу на экологичные автомобили. Отказ от Stinger был воспринят фанатами неоднозначно, однако Vision Meta Turismo демонстрирует, что спортивный дух бренда не исчез, а трансформируется в новых условиях. Концепт доказывает, что Kia не боится экспериментировать и способна удивить даже самых требовательных автолюбителей.

Пока неизвестно, появится ли серийная версия Vision Meta Turismo, но сам факт его презентации говорит о серьезных амбициях Kia на рынке электромобилей. Компания продолжает искать баланс между традициями и инновациями, стремясь сохранить индивидуальность и соответствовать современным требованиям. Ожидается, что в ближайшие годы Kia представит еще несколько ярких новинок, которые смогут удивить не только поклонников марки, но и весь автомобильный мир.

Упомянутые марки: KIA
