Новый концепт Kia: дань памяти Stinger или шаг в будущее? - Электромобили наступают

5 декабря 2025, 13:34
Kia представила концепт Vision Meta Turismo и намекнула на прощание со Stinger
Kia представила концепт Vision Meta Turismo и намекнула на прощание со Stinger
Kia показала концепт Vision Meta Turismo. Дизайн вызывает ассоциации с легендарным Stinger. Модель намекает на перемены в философии бренда. Подробности о будущем Kia и его новых идеях пока держатся в секрете. Узнайте, что скрывает загадочный концепт.
Корейская компания Kia официально представила концепт Vision Meta Turismo, который сразу привлек внимание автолюбителей по всему миру. Заявления о революционном дизайне и переосмыслении будущей мобильности многими были восприняты как своеобразное оправдание ухода с рынка спортивного седана Stinger. Последний экземпляр Stinger сошел с конвейера еще в 2023 году, уступив место новому поколению электромобилей.
Vision Meta Turismo выполнен в стиле, отсылающем к духу дальних путешествий. Его внешний облик сочетает динамичные линии, агрессивные пропорции и футуристические элементы, что делает концепт узнаваемым и выделяющимся на фоне других моделей Kia. По мнению экспертов, дизайнеры явно вдохновлялись наследием Stinger, но при этом стремились показать, что бренд готов двигаться дальше и открывать новые горизонты.
В интерьере концепта сделан акцент на цифровые технологии и комфорт. Салон выполнен в минималистичном стиле с использованием инновационных решений и современных материалов. Kia стремится показать, что Vision Meta Turismo — не просто шоу-кар, а попытка заглянуть в будущее, где электромобили станут неотъемлемой частью повседневной жизни.
Переход к электрификации стал для Kia логичным шагом, соответствующим мировым тенденциям и растущему спросу на экологичные автомобили. Отказ от Stinger был воспринят фанатами неоднозначно, однако Vision Meta Turismo демонстрирует, что спортивный дух бренда не исчез, а трансформируется в новых условиях. Концепт доказывает, что Kia не боится экспериментировать и способна удивить даже самых требовательных автолюбителей.
Пока неизвестно, появится ли серийная версия Vision Meta Turismo, но сам факт его презентации говорит о серьезных амбициях Kia на рынке электромобилей. Компания продолжает искать баланс между традициями и инновациями, стремясь сохранить индивидуальность и соответствовать современным требованиям. Ожидается, что в ближайшие годы Kia представит еще несколько ярких новинок, которые смогут удивить не только поклонников марки, но и весь автомобильный мир.
Похожие материалы Киа
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 14:15
Почему электромобили эпохи CARB до сих пор считаются культовыми и вызывают ностальгию
Многие недолюбливают современные электромобили за излишнюю технологичность. Но первые EV были совсем другими. Они казались живыми и уникальными. Сегодня энтузиасты возвращают к жизни забытые модели. Узнайте, почему старые электрокары до сих пор вызывают восхищение.Читать далее
Похожие материалы Киа
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 14:15
Почему электромобили эпохи CARB до сих пор считаются культовыми и вызывают ностальгию
Многие недолюбливают современные электромобили за излишнюю технологичность. Но первые EV были совсем другими. Они казались живыми и уникальными. Сегодня энтузиасты возвращают к жизни забытые модели. Узнайте, почему старые электрокары до сих пор вызывают восхищение.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве