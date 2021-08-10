10 августа 2021, 08:52
Kia представила нарочито «колхозный» концепт
На фестивале серфинга и музыки Boardmasters, который сейчас проходит в Корнуолле (Великобритания), показали идеальный автомобиль для серфингистов, построенный на базе кроссовера Kia Soul. Но качество исполнения оставляет много вопросов.
Дарья Климова Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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На крыше кроссовера появился специальный багажник для перевозки пары досок для серфинга и погнутая солнечная батарея. Пол багажника выстлали наспех прикрученными саморезами белыми досками и добавили пару дополнительных кронштейнов (тоже белых). В итоге, представленный концепт больше напоминает типичный образец гаражного тюнинга с запчастями, купленными на AliExpress. Может, так оно и задумывалось?
Упомянутые модели: KIA Soul EV
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