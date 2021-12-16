Kia представила новый бюджетный 7-местный кроссовер: фото и подробности
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Новый Kia Carens получил полностью оригинальный дизайн и интерьер, поэтому назвать его 7-местным «Селтосом» можно только с большой натяжкой. В салоне появилась цифровая приборная панель, объединенная под одним козырьком с экраном медиасистемы диагональю 8,0 или 10,25 дюйма в зависимости от комплектации. В топовых версиях вместо трехместного дивана во втором ряду можно установить два раздельных капитанских кресла.
Стандартно все Kia Carens получили шесть подушек безопасности и систему стабилизации. В качестве опции можно заказать откидные столики на втором ряду, отдельный пульт заднего климат-контроля с системой очистки воздуха, вентиляцию передних сидений, контурную подсветку (64 цвета), кнопку запуска двигателя и аудиосистему Bose.
Моторную гамму новинка делит с Kia Seltos. Покупателям предлагают бензиновые версии с 1,5-литровым «атмосферником» (115 сил) и с 1,4-литровым турбомотором (140 сил). Дизельный вариант оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 115 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика», вариатор, 7-ступенчатый «робот» и классический 6-ступенчатый «автомат». Привод – только передний. Сборку наладят в Индии на одном предприятии с Kia Seltos. Местные дилеры уже принимают заказы, но цены пока не сообщают.
- 2 310 000 РKIA Seltos 2019 в Москве
- 2 730 000 РKIA Seltos 2020 в Москве
- 2 250 000 РKIA Seltos 2020 в Москве
- 2 150 000 РKIA Seltos 2020 в Москве
- 2 280 000 РKIA Seltos 2020 в Москве
- 2 860 000 РKIA Seltos 2021 в Москве
- 2 780 000 РKIA Seltos 2021 в Москве
- 2 720 000 РKIA Seltos 2021 в Москве
- 1 636 640 РKIA Seltos 2020 в Москве
- 2 095 000 РKIA Seltos 2020 в Москве
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