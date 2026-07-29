Почему эксперты считают Syros прорывом для рынка Индии и что важно знать о комплектациях

Kia представила новый электрокроссовер Syros: старт предзаказов и особенности

Kia запускает предзаказы на Syros - электрокроссовер, который обещает стать самой доступной моделью бренда в Индии. Цена удивляет, а технические характеристики и оснащение вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывается за привлекательной стоимостью и какие опции доступны - объяснил эксперт.

Kia запускает предзаказы на Syros - электрокроссовер, который обещает стать самой доступной моделью бренда в Индии. Цена удивляет, а технические характеристики и оснащение вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывается за привлекательной стоимостью и какие опции доступны - объяснил эксперт.

Для российских автолюбителей новость о запуске Kia Syros в Индии может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важные тенденции мирового рынка. Появление доступного электрокроссовера с расширенным набором функций и серьезной гарантией может повлиять на ожидания покупателей и в России, где спрос на электромобили только начинает расти.

Компания Kia официально открыла прием заявок на новый электрокроссовер Syros, который позиционируется как самая доступная модель бренда на индийском рынке. Ориентировочная стоимость составляет 1 849 000 индийских рупий, что эквивалентно примерно 1,5 миллионам рублей. Такой ценник делает Syros заметным конкурентом среди бюджетных электрокаров, особенно учитывая его оснащение и технические параметры.

Внешне Syros выполнен в узнаваемом стиле электромобилей Kia, но отличается собственными дизайнерскими решениями: угловатый кузов, тонкая оптика и плавные переходы между панелями. Габариты модели - длина 3995 мм, ширина 1805 мм, высота 1670 мм, колесная база 2550 мм - позволяют ей уверенно конкурировать в сегменте городских кроссоверов. В топовых версиях предусмотрены вентиляция и подогрев сидений, что редко встречается в этом ценовом диапазоне.

Фото: Kia

Покупателям предложено сразу пять комплектаций. Базовая версия оснащается электромотором мощностью 135 л.с. и аккумулятором на 42 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 443 км без подзарядки. Для тех, кто ценит динамику и дальность, доступна опция с 171-сильным мотором на передней оси - в этом случае запас хода увеличивается до 526 км. Такой показатель делает Syros одним из лидеров по дальности среди конкурентов на индийском рынке. Примечательно, что на оба варианта аккумуляторов предоставляется пожизненная гарантия, что может стать решающим аргументом для многих покупателей.

Безопасность - еще один сильный аспект новинки. В арсенале Syros - 16 современных систем, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение о столкновениях, мониторинг усталости водителя и другие функции. Кроссовер оборудован камерами кругового обзора, шестью подушками безопасности, ассистентами при старте на подъеме и спуске, парктрониками и датчиками давления в шинах. В салоне установлен 30-дюймовый экран, объединяющий цифровую приборную панель и сенсорный дисплей, а для управления климатом предусмотрен отдельный 5-дюймовый тачскрин.

Интересно, что Kia делает ставку не только на оснащение, но и на долгосрочную надежность. Пожизненная гарантия на аккумулятор - редкость даже для более дорогих моделей. Это может изменить отношение к электромобилям в целом, особенно на рынках, где покупатели опасаются высоких затрат на обслуживание батарей. Важно отметить, что подобные решения уже обсуждаются и среди других производителей: например, в материале о слабых местах подержанных китайских авто эксперты отмечали риски, связанные с электроникой и аккумуляторами.

Для справки: электромобили в Индии набирают популярность, но до сих пор считались дорогим удовольствием. Появление Syros с таким набором опций и гарантий может стать стимулом для массового перехода на электротягу. Если тенденция сохранится, подобные модели могут появиться и на других рынках, включая Россию. Важно помнить, что развитие инфраструктуры зарядных станций и поддержка производителей - ключевые факторы для успеха электромобилей в любой стране.