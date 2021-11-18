Kia представила огромный трехрядный кроссовер с 27-дюймовым экраном
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Снаружи Kia EV9 Concept выглядит как вполне серийная модель. Его габаритные размеры: длина – 4 930 мм, ширина – 2 055 мм, высота – 1 790 мм, колесная база 3 100 мм. Таким образом кроссовер оказывается на 70 мм короче флагманского Telluride, но на 65 мм шире и с более длинной колесной базой (+200 мм). Больше никаких данных о технической начинке приводить не стали. Известно лишь, что электрический кроссовер сможет проезжать без подзарядки до 482 километров, а благодаря технологии сверхбыстрой зарядки следующего поколения, перезаряжается с 10 до 80 процентов менее чем за 30 минут. Серийный электрокар Kia EV9 выйдет в 2023 году.
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