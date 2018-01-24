24 января 2018, 16:21
Kia представила спортивную версию хэтчбека Rio GT-Line
Южнокорейская компания Kia анонсировала мировую премьеру «заряженной» версии GT-Line для своего хэтчбека Kia Rio. Официальная презентация новинки, оснащенной литровым турбомотором T-GDi, состоится на предстоящем международном автосалоне в Женеве в марте 2018 года.
Спортивная версия Rio будет выделяться 17-дюймовыми колесными дисками, черной решеткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами. Также хэтчбек получит спойлер в задней части и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
В список оснащения хэтчбека войдут адаптивные фары, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, обогрев руля и сидений, а также система предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов.
Предполагается, что техническая составляющая изменениям не подверглась. В Европе Kia Rio предлагают с атмосферными моторами рабочим объемом 1,25 и 1,4 литра, а также с новым литровым трехцилиндровым турбоагрегатом. Последний развивает 120 л. с. и 171 Нм крутящего момента. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
На российском рынке хэтчбек доступен только во вседорожном исполнении X-Line. Модель предлагается с 1,4- или 1,6-литровым атмосферником мощностью 100 и 123 л.с. соответственно.
В список оснащения хэтчбека войдут адаптивные фары, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, обогрев руля и сидений, а также система предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов.
Предполагается, что техническая составляющая изменениям не подверглась. В Европе Kia Rio предлагают с атмосферными моторами рабочим объемом 1,25 и 1,4 литра, а также с новым литровым трехцилиндровым турбоагрегатом. Последний развивает 120 л. с. и 171 Нм крутящего момента. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
На российском рынке хэтчбек доступен только во вседорожном исполнении X-Line. Модель предлагается с 1,4- или 1,6-литровым атмосферником мощностью 100 и 123 л.с. соответственно.
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