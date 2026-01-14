Новый Kia K4 Sportwagon: чем удивит европейский эксклюзив — детали и нюансы

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком

Kia выпустила универсал K4 Sportwagon только для Европы. Продажи ограничены по времени. Модель отличается вместительным багажником и современными моторами. Ожидается конкуренция с лидерами сегмента. Подробности о комплектациях и сроках - в материале.

Компания Kia официально анонсировала новый универсал K4 Sportwagon, который будет доступен исключительно на европейском рынке. Как стало известно, продажи этой модели завершатся к концу 2026 года, что делает ее своеобразным лимитированным предложением для ценителей практичных автомобилей.

Универсал стал очередным пополнением в семействе K4, пришедшем на смену популярному Cerato весной 2024 года. До этого в линейке уже появились седан и пятидверный хетчбэк, а теперь к ним присоединилась и версия с увеличенным багажником. Колесная база осталась прежней - 2720 мм, но длина кузова выросла до 4695 мм, что заметно больше, чем у хетчбэка.

Фото: Kia

Главная особенность новинки - объем багажного отделения. В стандартных версиях без гибридных технологий он составляет внушительные 604 литра. Однако если выбрать модификацию с мягкой гибридной системой, этот показатель снижается до 482 литров. Несмотря на это, по вместимости багажника K4 Sportwagon уступает таким конкурентам, как Volkswagen Golf Estate и Skoda Octavia Combi, что может стать решающим фактором для некоторых покупателей.

В техническом плане универсал предлагает несколько вариантов силовых установок. Базовая комплектация оснащается бензиновым турбомотором 1.0 T-GDI мощностью 115 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Для этого двигателя также доступна версия с 48-вольтовым стартер-генератором, позволяющая выбрать между механикой и роботизированной трансмиссией.

Фото: Kia

Для тех, кто предпочитает более динамичную езду, предусмотрен двигатель 1.6 T-GDI, выдающий 150 или 180 л.с. Эта версия комплектуется исключительно семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой подход подчеркивает ориентацию модели на европейского потребителя, который ценит сочетание мощности и экономичности.

Интересно, что Kia пока не раскрывает ни стоимость, ни точную дату старта продаж K4 Sportwagon. Это подогревает интерес к новинке и создает вокруг нее определенную интригу. По информации «Российской Газеты», универсал будет доступен только в Европе, и его появление на других рынках не планируется.

Фото: Kia

Таким образом, Kia делает ставку на ограниченность предложения и эксклюзивность модели для европейских автолюбителей. Ожидается, что K4 Sportwagon сможет привлечь внимание тех, кто ищет современный универсал с хорошим оснащением и актуальными технологиями, но не готов переплачивать за премиальные бренды.